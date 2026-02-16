Gobierno Petro presentará recurso de súplica por suspensión provisional del salario mínimo: en qué consiste la medida

La decisión judicial, adoptada el 13 de febrero, llevó al presidente Gustavo Petro a anunciar un decreto transitorio - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El Gobierno nacional presentará un recurso de súplica ante el Consejo de Estado, tras la suspensión provisional del incremento del salario mínimo para 2026.

Infobae Colombia confirmó que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, radicará el recurso el miércoles 18 de febrero de 2026. La decisión judicial, adoptada el 13 de febrero, llevó al presidente Gustavo Petro a anunciar un decreto transitorio, mientras avanza el proceso legal vinculado al aumento del 23,7% en el salario mínimo legal para trabajadores formales.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

La medida judicial, tomada por el magistrado Juan Camilo Morales, dispuso que el Ejecutivo debía justificar las razones detrás de este incremento y cumplir con el procedimiento constitucional.

Este recurso será evaluado por una subsala integrada por los magistrados Jorge Iván Duque y Luis Eduardo Mesa, quienes deberán resolver la solicitud del Ejecutivo.

¿Qué es el recurso de súplica?

El recurso de súplica, de acuerdo con el artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), permite a las partes impugnar ciertos autos dictados por el magistrado ponente.

Entre estos se encuentran decisiones sobre la competencia, el rechazo de demandas, la aprobación o improcedencia de conciliaciones, la liquidación de condenas, la adopción o modificación de medidas cautelares, la intervención de terceros y la práctica de pruebas, entre otros aspectos procesales.

Uno de los puntos destacados en la ley establece que, en determinadas situaciones, la interposición del recurso de súplica otorga un efecto suspensivo. Esto significa que la medida impugnada no puede ejecutarse hasta tanto no se resuelva el recurso, lo que garantiza la protección de los derechos de las partes mientras se define la controversia.

El Ejecutivo también solicitó una aclaración para que se precise la ausencia de la expresión “carácter prevalente” en el auto de suspensión. Además, el presidente Petro confirmó que expedirá un decreto transitorio que mantendrá el concepto de salario vital, a la espera de una decisión definitiva por parte del Consejo de Estado.

La radicación del recurso de súplica busca que la subsección del Consejo de Estado revise la decisión del magistrado Morales y permita al Gobierno exponer sus argumentos de fondo sobre el aumento salarial.

Respecto a los plazos, no existe un término fijo para que la subsala resuelva el recurso de súplica, aunque fuentes cercanas al proceso estiman que la decisión no se tomaría antes de un mes. Mientras tanto, el trámite judicial continuará bajo el estudio de los magistrados designados.

Durante el avance del proceso, el presidente convocó a manifestaciones en las plazas públicas del país para el jueves 19 de febrero, como parte de su respuesta a la decisión judicial. Esta convocatoria se sumó a las acciones jurídicas y administrativas emprendidas por el Gobierno en defensa del incremento salarial.

El trámite del recurso de súplica ante el Consejo de Estado se rige por reglas específicas: puede interponerse de manera directa o en subsidio de la reposición, según lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. Si la decisión impugnada se emite en audiencia, el recurso debe presentarse y sustentarse oralmente en estrados. En caso de notificación por estado, la interposición y sustentación deben realizarse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación.

Una vez presentado, el escrito se agrega al expediente y queda a disposición de las partes durante dos días, tras lo cual se traslada a los magistrados competentes para su decisión. El ponente puede abstenerse de dar trámite al recurso si este no se sustenta adecuadamente.

De acuerdo con información oficial, la sentencia definitiva sobre la legalidad del incremento del salario mínimo podría conocerse en un plazo de dos a tres meses, dependiendo del avance del proceso judicial. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su estrategia jurídica y administrativa a la espera del fallo de la alta corte.