Fue rescatado un ciudadano estadounidense que por más de 20 horas estuvo atrapado en la Sierra Nevada de Santa Marta

El extranjero padeció deshidratación e insuficiencia pulmonar severa por exposición prolongada a condiciones extremas, por lo que requirió atención en cuidados intensivos en la capital samaria

- crédito Parques Nacionales Naturales
- crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia/Captura de Video Gobernación de Magdalena

Tras permanecer cerca de veinte horas atrapado a más de 3.000 metros en la Sierra Nevada de Santa Marta (norte de Colombia), el ciudadano estadounidense Clark Andrews Shimeall fue rescatado gracias a una operación coordinada entre la Gobernación del Magdalena, autoridades nacionales y comunidades indígenas.

En un comunicado, la administración departamental reveló los detalles del operativo que resultó con el rescate del norteamericano, al considerar que la emergencia fue transmitida desde el viernes 13 de febrero de 2026 por parte del consulado de Estados Unidos.

“Por la situación de salud de un ciudadano norteamericano que se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ese momento iniciamos una articulación con el Ejército Nacional, el hospital San Rafael, el hospital Julio Méndez, nuestro gabinete departamental, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de hacerle rescate a este ciudadano”, indicó la Gobernación en un comunicado.

El operativo de rescate requirió “más de 20 horas de labor” en una zona a 3.059 metros sobre el nivel del mar (equivalente a aproximadamente 10.000 pies de altura), donde el paciente presentaba un “marcado deterioro de salud” debido a la “exposición prolongada a condiciones extremas”, tal como lo informó la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Las comunidades indígenas, con profundo conocimiento del territorio, fueron fundamentales: localizaron al ciudadano, lo trasladaron por senderos seguros y facilitaron su entrega a los equipos médicos.

Shimeall, aquejado por insuficiencia pulmonar y deshidratación severa, fue medicado y estabilizado por personal del Comando Aéreo de Combate No. 3 antes de ser trasladado por aire a Nabusimake para su atención primaria y, posteriormente, en un trayecto asistido hasta el Hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta.

Desde la llegada al centro médico, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibió “atención integral y especializada” y se mantuvo el seguimiento a su evolución clínica.

Pese al rescate del ciudadano estadounidense, la situación reabrió el debate sobre la presencia de turistas en zonas sagradas y de difícil acceso de la Sierra Nevada, especialmente cuando los ascensos se realizan sin guías autorizados ni medidas de seguridad, advirtió Hans Valero, miembro de la comunidad Kogui del Magdalena, en declaraciones a La FM.

“La gente está ingresando al territorio con guías informales, sin registros turísticos ni bitácoras, y solo nos damos cuenta cuando ya ocurrió una tragedia y hay que movilizar incluso helicópteros para rescatar a personas que están haciendo una actividad completamente ilegal. Esto no es un paseo, es un territorio sagrado, el más sagrado para nuestra cultura, y además es un lugar único en el planeta, la única montaña nevada a la orilla del mar y una de las mayores fuentes de agua”, advirtió el vocero de la comunidad indígena al citado medio de comunicación.

El líder indígena añadió que alcanzar los picos de la Sierra Nevada requiere meses de preparación y un esfuerzo físico considerable. “Si seguimos permitiendo que la gente suba, deje basura, haga fogatas y pise ese suelo sagrado, el deterioro será cada vez más rápido”, puntualizó Valero, reflejando la preocupación de quienes preservan el territorio.

