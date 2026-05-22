Colombia

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este 22 de mayo

¡Alista las reservas! diferentes barrios de la ciudad se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

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Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

Con el fin de realizar trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este viernes 22 de mayo. Revisa y prepara las reservas.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Ciudad Jardin Norte, Iberia.Lugar: De la Calle 129 a la Calle 134, entre la Carrera 58 a la Carrera 72.Inicio del corte: 1:00 p.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

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Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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