En imágenes|Lujos, historia e intimidad: lo que esconde ‘La última caleta’ de Pablo Escobar

Han transcurrido 33 años desde la muerte de Pablo Escobar Gaviria, líder del cartel de Medellín y considerado el narcotraficante más buscado en la historia de Colombia. Aunque ha pasado el tiempo, su vida continúa siendo tema de conversación.

La historia del capo y el impacto que tuvo en Colombia durante más de una década sigue atrayendo atención a través de series y películas, así como en sitios dedicados a la memoria de la familia Escobar. El más reciente de estos espacios afirma ser ‘La última caleta’ del criminal antioqueño y está gestionado por dos de sus sobrinos.

En la piedra y el embale de El Peñol, entre el municipio que tiene el mismo nombre y Guatapé, en Antioquia, Daniel y Nicolás Escobar Cadavid, hijos de Nicolás Escobar Urquijo y nietos de Roberto Escobar Gaviria, “el Osito”, han instalado dos museos en los que cuentan detalles sobre su vida y la de su familia cuando fueron perseguidos por los enemigos del cartel de Medellín.

La primera sede está en la piedra de El Peñol

Los hermanos Escobar Cadavid llevan cinco años recuperando objetos de su familia - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae Colombia

En el atractivo turístico que recibe más de tres millones de visitantes al año, donde los asistentes pagan 35.000 pesos para ascender los más de 700 escalones del monumento natural desde el que se aprecia en su totalidad el embalse de El Peñol, los Escobar Cadavid inauguraron un museo de dos pisos. En este espacio exhiben objetos pertenecientes a Pablo Escobar y su familia, piezas que han recuperado durante cinco años.

Los interesados pueden observar la colección de jet ski de la familia Escobar Cadavid, incluyendo el Wetbike que Pablo Escobar adquirió para la Hacienda Nápoles porque lo vio en una película de James Bond.

En el lugar hay una lancha que en su momento costó un millón de dólares y elementos que Daniel y Nicolás recibieron como regalo durante su infancia, que describen como una “jaula de oro” por los lujos que tenían, pero sin la posibilidad de vivir como niños convencionales, ya que tenían prohibido hablar sobre su familia en el colegio o confiar en las personas que se les acercaran.

Nicolás Escobar fue arrestado cuando era un bebé por ser familiar de los líderes del cartel de Medellín - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae Colombia

Debido a las críticas que recibieron por parte de figuras políticas cuando abrieron el museo, los hermanos Escobar Cadavid mostraron el interior de uno de los vehículos restaurados, en el que turistas extranjeros firman billetes de su país para luego dejarlos al interior, con lo que buscan explicar que ellos no son culpables del interés que sigue generando Pablo Escobar en la actualidad.

Los que pagan por el recorrido también pueden observar una gran cantidad de fotografías del álbum de la familia Escobar, la mayoría fueron pedidas por Daniel y Nicolás a sus tíos para mostrar elementos inéditos de la época.

Toda la historia de los objetos que están exhibidos en el museo es explicada por Daniel y Nicolás Escobar Cadavid, que afirman que su objetivo es que las personas que visitan Guatapé conozcan la verdad sobre su familia, puesto que descubrieron que en los recorridos los guías hablan a los turistas sobre historias “fantasiosas” de la presencia Pablo Escobar en la región.

Los relatos incluyen las fiestas que realizó el capo junto a su familia en la finca La Manuela, a pesar de que esta propiedad no terminó de ser construida y allí se registró una explosión ordenada por Los Pepes antes de que pudiera ser inaugurada, descartando que los allegados del capo hubieran protagonizado celebraciones en ese lugar.

Turistas dejan billetes de su país al interior del carro restaurado que perteneció a la familia Escobar - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae Colombia

El resto de la historia se expone en el embalse

Precisamente, frente a La Manuela, propiedad que fue vendida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a un privado por más de 7.000 millones de pesos en el embale de El Peñol, los hermanos abrieron la segunda sede del museo en una propiedad que perteneció a su tío Argemiro Escobar Gaviria y por la que hoy pagan un arriendo para exponer elementos que pertenecieron a su familia.

En el parqueadero de la propiedad son exhibidas camionetas de la familia Escobar y el resto de la colección de jet ski, además de otro tipo de embarcaciones y objetos que Daniel y Nicolás recuperaron a través de subastas, la mayoría por parte del Estado.

Al interior de la vivienda, en la primera planta, hay obras de arte que fueron adquiridas por la familia Escobar, una mesa de billar en la que recuerdan, por testimonio de su abuelo, que Pablo Escobar y alias El Mexicano apostaron una camioneta, y elementos del criadero de caballos que perteneció al “Osito” en los 80.

En ese lugar exhiben fotografías de ‘Terremoto de Manizales’, el caballo favorito de Roberto Escobar que fue secuestrado y castrado por Los Pepes.

Se afirma que en esta mesa Pablo Escobar y Gacha apostaron una camioneta - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae Colombia

En las habitaciones de la finca hay elementos de la familia Escobar como fotografías, elementos de los aviones que han adquirido en subastas y hasta una de las ruanas que Hermilda Gaviria, madre de Pablo Escobar, obsequió al capo y al padre García Herreros antes de la entrega del líder del cartel de Medellín en 1991.

Además de las excentricidades que tuvo su familia, Daniel y Nicolás buscan hablar de aspectos poco conocidos, incluyendo elementos favoritos de Pablo Escobar y hasta una colección familiar de botellas de Coca-Cola, que se convirtió en un elemento que no podía faltar en el regreso tras cada viaje para tener una especie de registro sobre los países que visitaron durante el auge del emporio criminal, época en la que a los hermanos y sobrinos del capo no les importaba lo que pudieran gastar diariamente.

Nicolás y Daniel afirman que en este lugar se enfocan en contar la versión de la historia que no ha sido escuchada, la de una familia que disfrutó del dinero del narcotráfico y, como consecuencia, fue perseguida constantemente hasta que los obligó a aislarse por completo durante varios años, en los que la rutina incluía cambiar de propiedades y desconfiar de todas las personas, ante la posibilidad de ser “vendidos” y asesinados, lo que no todos pudieron evitar.

Este es el museo La última caleta en el embalse de El Peñol - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae Colombia