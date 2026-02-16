Dane presentó el dato del PIB correspondiente a 2025: la economía creció 2,6% durante ese año

La actividad económica que más aportó al crecimiento anual del valor agregado en este trimestre fue Administración pública y defensa - crédito Jesús Avilés

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la economía de Colombia cerró 2025 con un crecimiento del 2,6%.

En el cuarto trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un aumento del 2,3% frente al mismo periodo del año anterior, según cifras del Dane.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La entidad aseguró que la actividad económica que más aportó al crecimiento anual del valor agregado en este trimestre fue la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; y actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, con un crecimiento del 4,8% y una contribución de 0,9 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado, en su serie original.

El Dane aseguró que la actividad económica que más aportó al crecimiento anual del valor agregado en este trimestre fue la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; y actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales- crédito Dane

Piedad Urdinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, indicó que los conciertos y espectáculos influyeron de forma significativa en el aumento del PIB.

“Por primera vez, no son los juegos de suerte y azar los que jalonan el crecimiento de esta rama de actividad económica, sino los conciertos y eventos en ciudades como Bogotá y Medellín aunque es un comportamiento que se vio a lo largo y ancho del país”, aseguró Urdinola.

Durante 2025, el comercio, el transporte, el alojamiento y los servicios de comida encabezaron la lista de los sectores que más impulsaron el PIB nacional, con una contribución del 0,9% al resultado anual, respaldada por una variación positiva del 4,6%.

Según el Dane, estos sectores se posicionaron como motores clave en la dinámica económica del país, reflejando una recuperación sostenida de la actividad comercial y de servicios.

En segundo lugar, la administración pública, la defensa, la educación y la salud aportaron un 0,8% al PIB, con una variación del 4,5%. Las actividades artísticas y de entretenimiento también destacaron, al sumar un aporte del 0,4% al crecimiento económico, impulsadas por un notable incremento del 9,9% en comparación con el año anterior.

Piedad Urdinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) - crédito Dane

Este resultado, según datos suministrados por el Dane, se vio impulsado principalmente por el aumento del 3,8% en el gasto en consumo final. Al mismo tiempo, la formación bruta de capital experimentó una caída significativa del 9,3%, mientras que las exportaciones e importaciones aumentaron 1,2% y 1,4%, respectivamente.

Al comparar con el trimestre inmediatamente anterior, el PIB mostró una variación positiva del 0,1% en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. En este periodo, el gasto en consumo final presentó un ligero crecimiento del 0,4%, mientras que la formación bruta de capital retrocedió 8,9%. Por su parte, las exportaciones mantuvieron un crecimiento del 1,2%, pero las importaciones disminuyeron 4,5%.

En diciembre de 2025, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró un aumento del 1,7% respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado reflejó una dinámica positiva en la actividad económica durante el cierre del año.

Por otra parte, al analizar la serie ajustada por efectos estacionales y de calendario, el ISE mostró un crecimiento del 1,5% frente a diciembre de 2024. Esta variación confirmó la tendencia de crecimiento sostenido, una vez considerados los factores estacionales que pueden influir en la comparación mensual.

Al analizar la serie ajustada por efectos estacionales y de calendario, el ISE mostró un crecimiento del 1,5% frente a diciembre de 2024 - crédito Dane

Según explicó el Dane, se realizó una revisión de las mediciones del Producto Interno Bruto correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre de 2025, como parte de la actualización de indicadores básicos.

Este procedimiento incluyó tres secuencias para incorporar datos fuente, lo que generó ajustes periódicos en las series previamente publicadas. En el ciclo trimestral más frecuente, las revisiones obedecieron a actualizaciones, correcciones o la incorporación de nuevos datos observados, ya que los resultados preliminares quedaron sujetos a modificaciones.

También existió un ciclo anual de revisión que integró nuevas estimaciones de las Cuentas Nacionales Anuales en las series trimestrales. Esta combinación de datos de diferente frecuencia se realizó mediante técnicas de evaluación comparativa, según el Dane, lo que permitió ajustar los datos trimestrales y evitar saltos o rupturas en la serie.

Los resultados más recientes de las Cuentas Nacionales Anuales estuvieron disponibles con un año y cuarenta y cinco días de retraso, y su incorporación fortaleció la precisión de las estimaciones trimestrales.

Esta combinación de datos de diferente frecuencia se realizó mediante técnicas de evaluación comparativa, según el Dane, lo que permitió ajustar los datos trimestrales y evitar saltos o rupturas en la serie - crédito Dane

De forma adicional, se contempló un ciclo de revisión mayor, aunque menos frecuente, que respondió a cambios metodológicos, recomendaciones internacionales o actualizaciones de base.