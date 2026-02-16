Colombia

Dane presentó el dato del PIB correspondiente a 2025: la economía creció 2,6% durante ese año

El Producto Interno Bruto de Colombia aumentó 2,3% en el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos oficiales

Guardar
La actividad económica que más
La actividad económica que más aportó al crecimiento anual del valor agregado en este trimestre fue Administración pública y defensa - crédito Jesús Avilés

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la economía de Colombia cerró 2025 con un crecimiento del 2,6%.

En el cuarto trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un aumento del 2,3% frente al mismo periodo del año anterior, según cifras del Dane.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La entidad aseguró que la actividad económica que más aportó al crecimiento anual del valor agregado en este trimestre fue la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; y actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, con un crecimiento del 4,8% y una contribución de 0,9 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado, en su serie original.

El Dane aseguró que la
El Dane aseguró que la actividad económica que más aportó al crecimiento anual del valor agregado en este trimestre fue la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; y actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales- crédito Dane

Piedad Urdinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, indicó que los conciertos y espectáculos influyeron de forma significativa en el aumento del PIB.

“Por primera vez, no son los juegos de suerte y azar los que jalonan el crecimiento de esta rama de actividad económica, sino los conciertos y eventos en ciudades como Bogotá y Medellín aunque es un comportamiento que se vio a lo largo y ancho del país”, aseguró Urdinola.

Durante 2025, el comercio, el transporte, el alojamiento y los servicios de comida encabezaron la lista de los sectores que más impulsaron el PIB nacional, con una contribución del 0,9% al resultado anual, respaldada por una variación positiva del 4,6%.

Según el Dane, estos sectores se posicionaron como motores clave en la dinámica económica del país, reflejando una recuperación sostenida de la actividad comercial y de servicios.

En segundo lugar, la administración pública, la defensa, la educación y la salud aportaron un 0,8% al PIB, con una variación del 4,5%. Las actividades artísticas y de entretenimiento también destacaron, al sumar un aporte del 0,4% al crecimiento económico, impulsadas por un notable incremento del 9,9% en comparación con el año anterior.

Piedad Urdinola, directora del Departamento
Piedad Urdinola, directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) - crédito Dane

Este resultado, según datos suministrados por el Dane, se vio impulsado principalmente por el aumento del 3,8% en el gasto en consumo final. Al mismo tiempo, la formación bruta de capital experimentó una caída significativa del 9,3%, mientras que las exportaciones e importaciones aumentaron 1,2% y 1,4%, respectivamente.

Al comparar con el trimestre inmediatamente anterior, el PIB mostró una variación positiva del 0,1% en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. En este periodo, el gasto en consumo final presentó un ligero crecimiento del 0,4%, mientras que la formación bruta de capital retrocedió 8,9%. Por su parte, las exportaciones mantuvieron un crecimiento del 1,2%, pero las importaciones disminuyeron 4,5%.

En diciembre de 2025, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró un aumento del 1,7% respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado reflejó una dinámica positiva en la actividad económica durante el cierre del año.

Por otra parte, al analizar la serie ajustada por efectos estacionales y de calendario, el ISE mostró un crecimiento del 1,5% frente a diciembre de 2024. Esta variación confirmó la tendencia de crecimiento sostenido, una vez considerados los factores estacionales que pueden influir en la comparación mensual.

Al analizar la serie ajustada
Al analizar la serie ajustada por efectos estacionales y de calendario, el ISE mostró un crecimiento del 1,5% frente a diciembre de 2024 - crédito Dane

Según explicó el Dane, se realizó una revisión de las mediciones del Producto Interno Bruto correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre de 2025, como parte de la actualización de indicadores básicos.

Este procedimiento incluyó tres secuencias para incorporar datos fuente, lo que generó ajustes periódicos en las series previamente publicadas. En el ciclo trimestral más frecuente, las revisiones obedecieron a actualizaciones, correcciones o la incorporación de nuevos datos observados, ya que los resultados preliminares quedaron sujetos a modificaciones.

También existió un ciclo anual de revisión que integró nuevas estimaciones de las Cuentas Nacionales Anuales en las series trimestrales. Esta combinación de datos de diferente frecuencia se realizó mediante técnicas de evaluación comparativa, según el Dane, lo que permitió ajustar los datos trimestrales y evitar saltos o rupturas en la serie.

Los resultados más recientes de las Cuentas Nacionales Anuales estuvieron disponibles con un año y cuarenta y cinco días de retraso, y su incorporación fortaleció la precisión de las estimaciones trimestrales.

Esta combinación de datos de
Esta combinación de datos de diferente frecuencia se realizó mediante técnicas de evaluación comparativa, según el Dane, lo que permitió ajustar los datos trimestrales y evitar saltos o rupturas en la serie - crédito Dane

De forma adicional, se contempló un ciclo de revisión mayor, aunque menos frecuente, que respondió a cambios metodológicos, recomendaciones internacionales o actualizaciones de base.

Temas Relacionados

PIBProducto Interno BrutoDaneEconomía colombianaDatos del PIBDatos económicosColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Dorado Mañana último sorteo lunes 16 de febrero

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este lunes de una de las loterías más populares del país

Resultados Dorado Mañana último sorteo

Gobierno le estaría buscando remplazo al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tras anuncio de Fiscalía: estos serían los candidatos a remplazarlo

Varios dirigentes políticos han solicitado la renuncia de Roa, asegurando que su presencia podría ocasionar un daño reputacional y administrativo considerable a Ecopetrol

Gobierno le estaría buscando remplazo

Qué le pasó al Padre Chucho: seguidores preocupados por foto viral en silla de ruedas

El querido sacerdote sorprendió a su comunidad celebrando la eucaristía mientras se recupera de tres cirugías simultáneas, desatando una ola de mensajes de apoyo y cadenas de oración por su salud en redes sociales

Qué le pasó al Padre

El ministro de Educación será investigado por pagos irregulares en el Fomag a maestros pensionados

La decisión fue emitida por un juzgado en Armenia, que determinó que se autorizaron desembolsos a docentes retirados sin el respaldo legal

El ministro de Educación será

En un intento de robo en Bogotá, pareja se enfrentó a delincuentes que se movilizaban en moto: todo quedó en video

El incidente fue captado por cámaras de vigilancia y terminó con los presuntos ladrones huyendo sin lograr su cometido, mientras la comunidad manifiesta inquietud por el aumento de delitos similares

En un intento de robo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Qué le pasó al Padre

Qué le pasó al Padre Chucho: seguidores preocupados por foto viral en silla de ruedas

Yina Calderón ya no ingresaría a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, según publicación en sus redes sociales: “Las colombianas somos mucho calibre”

La ‘Barbie colombiana’ aseguró que, si hubiera ingresado a ‘La casa de los famosos’, la habrían ‘funado’: “No tengo filtro”

El prometido de Alexa Torrex participó en el ‘congelado’ de ‘La casa de los famosos’ y arremetió contra JuanDa Caribe: “Le falta tener los de un hombre”

Jay Torres es el nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 3′ con solo el 6,55% de apoyo de sus fans

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el partido de Benfica vs. Real Madrid en la Champions League: Richard Ríos podría volver a sumar minutos

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Cayó el cuarto técnico de la Liga BetPlay 2026: Boyacá Chicó anunció el despido de Flabio Torres

Tras el triunfo del Deportivo Cali ante Nacional Gamero le respondió a sus críticos: “No se preocupen tanto por cuándo me voy”

Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio