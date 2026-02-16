Qué le pasó al Padre Chucho: seguidores preocupados por foto viral en silla de ruedas

El sacerdote sorpendió a más de uno, pero dio un parte de tranquilidad sobre su estado de salud - crédito @jefesamo/TikTok

La aparición de Jesús Hernán Orjuela, conocido popularmente como el padre Chucho, en silla de ruedas y con el brazo inmovilizado durante una misa en Bogotá, encendió la alarma entre sus seguidores, quienes se volcaron a las redes sociales con mensajes de apoyo y cadenas de oración pidiendo por su salud.

Según informó el propio sacerdote en conversaciones recogidas por los asistentes a una de sus misas durante el fin de semana de San Valentín, esta situación es consecuencia de un complejo proceso médico.

De acuerdo con información revelada por el sacerdote en el pasado, fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas simultáneas en la espalda, el brazo y el abdomen para tratar afecciones detectadas por su equipo médico, incluidas la extracción de una masa en la zona abdominal.

El popular sacerdote, figura central en el Santuario Diocesano de la Divina Misericordia en la capital colombiana y expresentador de televisión en Cura para el alma por el Canal RCN, sorprendió a su feligresía no solo por su reciente estado de salud, sino también por su decisión de trasladarse temporalmente a Estados Unidos en julio de 2024 tras recibir amenazas.

Al medio La Red Viral, Orjuela explicó: “Todos saben ciertamente que tuve amenazas. Si podemos creer y cuidar una vida que Dios nos ha dado. (...) No le tengo miedo a entregar mi vida, por la vida de otros, a eso no le tengo miedo. Pero si quiero cuidar la vida del cielo a los demás, si la podemos cuidar, la tenemos que cuidar”.

Impacto viral y respaldo de la comunidad

La inquietud pública creció cuando se viralizó un video, compartido por la usuaria de TikTok @jefesamo, en el que se veía al padre Chucho celebrando la eucaristía desde una silla de ruedas. Esta imagen poco habitual —asociada a una figura reconocida por su vitalidad tanto en el altar como en la pantalla— desató una oleada de especulaciones y mensajes solidarios.

Si bien los primeros reportes descartan malignidad, el religioso aguarda los resultados definitivos de la biopsia para confirmar la ausencia de complicaciones a largo plazo.

Asimismo, con el humor que lo caracteriza, dijo durante la eucaristía que: “Será que la mala hierba nunca muere”, y añadió que “todo salió mejor de lo que esperaba”.

Ante el revuelo, el sacerdote confirmó a través de sus canales oficiales que el uso de la silla de ruedas se debe al proceso postoperatorio tras las intervenciones.

Diversos feligreses expresaron en redes su preocupación y dedicaron oraciones para su pronta recuperación. Los mensajes publicados incluyeron frases como: “Pronta recuperación al padre chucho, siempre escuchaba sus misas cuando las pasaban por la tele”; “Deseo con todo mi corazón que tenga una pronta y buena recuperación”; “qué pasó con el padre Chucho, que Dios lo proteja siempre”, entre otros.

Detalles de las intervenciones y recuperación

Orjuela informó que los procedimientos médicos consistieron en la cirugía de espalda, brazo y abdomen, todas ejecutadas en la misma jornada, motivo por el cual requiere reposo absoluto según recomendaciones de los especialistas.

La intervención abdominal se motivó por el hallazgo de una masa que, tras la primera inspección, los médicos descartaron como maligna, aunque el análisis histopatológico definitivo determinará el diagnóstico final.

Durante esta etapa, el sacerdote ha limitado su actividad pastoral y solo preside misas los domingos, priorizando el proceso de rehabilitación. La persistente muestra de apoyo de la comunidad se ha mantenido tanto de forma presencial como digital.

Amenazas y reforzamiento de medidas de seguridad

El padre Chucho había anticipado dificultades relacionadas con su seguridad personal. En julio de 2024, anunció su decisión de salir temporalmente de Colombia rumbo a Estados Unidos por motivos de protección, tras reiteradas amenazas a su vida.

Insistió en que su vocación religiosa implica riesgos: repitió en La Red Viral que no teme entregar su vida por la de otros, pero que considera fundamental proteger la vida otorgada por Dios cuando es posible.