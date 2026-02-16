Benedetti se burló de la orientación de Polo Polo y restó importancia a su defensa: “Creí que tenías más sentido del humor”

Miguel Polo Polo analizó la curiosa obsesión que parece tener el ministro Armando Benedetti con su vida privada - crédito @MiguelPoloP/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se vio envuelto en una controversia luego de sus comentarios sobre el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, que fueron interpretados como una referencia a su orientación sexual.

En distintas entrevistas, Benedetti utilizó la expresión “se le moja la canoa” al referirse a Polo Polo, lo que desató una serie de reacciones, tanto del congresista como de diversos sectores políticos. La disputa escaló rápidamente, y el ministro, al parecer, no anticipó el nivel de tensión que sus palabras generarían.

Miguel Polo Polo no tardó en responder, y lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de X. En el clip, el legislador de curul afro comparó la actitud del ministro con la de alguien excesivamente interesado en su vida privada, y lo acusó de proyectar sus propias inseguridades.

Miguel Polo Polo se enfrentó al ministro del Interior Armando Benedetti debido a sus comentarios homofóbicos - crédito @MiguelPoloP/X - @armandobenedetti/Instagram

Polo Polo afirmó: “El ministro Armando Benedetti parece tener una curiosa obsesión conmigo. Está más inquieto en mi vida privada que en dar explicaciones sobre la suya. Prioridades raras en un ministro”. Luego, el representante a la Cámara continuó con una crítica directa al alto funcionario, al sugerir que el ministro había hablado abiertamente de sus propios “vicios”, y le pidió que, en coherencia, también hablara sobre su conducta política y ética.

El congresista de oposición también lanzó un ataque a la gestión de Benedetti dentro del Pacto Histórico, al recordar los escándalos y acusaciones en torno al ministro, incluida su relación con otras figuras políticas del Gobierno.

“Los mamertos pueden decir que no soy negro, que no represento a los afro. Pueden atacarme y hasta burlarse, pero hay algo que no pueden decir: que Polo Polo es corrupto, maltratador de mujeres, lavador de activos o testaferro. Y eso en política marca mucho la diferencia, señor Benedetti”, dijo el congresista en su video.

Miguel Polo Polo sugirió que Armando Benedetti debería enfocarse en aclarar las acusaciones en su contra antes de hacer comentarios sobre otros - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Con estas palabras, el legislador aludió directamente a los señalamientos judiciales, escándalos y otros hechos relacionados con el ministro —cercano al presidente Gustavo Petro—. Utilizó estos puntos para argumentar que los juicios no se aplican de manera equitativa, y expresó que le resulta satisfactorio que los señalamientos hacia Benedetti no sean los mismos que enfrenta él.

Sin embargo, la parte más llamativa de su mensaje fue cuando Polo Polo finalizó su intervención con una contundente advertencia: “Postdata: a quien sí parece que se le va a entrar el agua en la canoa, y bastante, es a usted. Cuentan por ahí que el señor Donald Trump está muy interesado en llevárselo a una cárcel de Estados Unidos y allá, a los nuevos, a la gente como usted, a la carne fresca, le dan buen uso. Mucha suerte con eso”.

El ministro Benedetti se arrepintió de sus comentarios sobre Polo Polo

La respuesta del ministro no se hizo esperar y, en un tono burlón, Benedetti recurrió a su cuenta de X para emitir una réplica en la que parecía restarle importancia al asunto, aunque reconoció que el congresista se había sentido ofendido.

“Creí que tenías más sentido del humor, pero veo que te ofendiste demasiado, lo cual no te puedo negar me da gracia después de ver cómo me trataste de ofender”, escribió Benedetti.

Armando Benedetti reconoció que sus comentarios fueron inapropiados, ya que él ha sido un defensor activo de los derechos Lgbti - crédito @AABenedetti/X

Aunque sus declaraciones indicaron que se arrepentía de sus comentarios que ofendieron a la comunidad, Benedetti afirmó que, aunque en su momento le pareció una broma, la realidad es que dedicó una parte importante de su carrera política a defender los derechos del colectivo. Reconoció, por lo tanto, que sus acciones fueron incoherentes y admitió que no debió haberlo dicho.

“De pronto tienes razón, no debí haberlo hecho. He sido el que más ha defendido los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y fui el primero en hacerlo cuando fui senador. Por ello mismo, no debí hacerlo (sic)”, se lee en la publicación.