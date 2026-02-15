Presidente de Fenalco arremetió contra candidatos por suspensión del decreto del salario mínimo: “Pareciera estar primero los votos que el interés colectivo”

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco - crédito Colprensa

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de Colombia, criticó la reacción de algunos candidatos y sectores de la ciudadanía ante el fallo del Consejo de Estado, que suspendió el decreto 1469 de 2025, mediante el cual se fijó el salario mínimo legal mensual vigente (Smlmv) para el año 2026, que fue del 23,7%.

En una publicación hecha en su cuenta de X, el dirigente gremial manifestó su sorpresa y desilusión ante aquellos que, después de haber señalado como “exorbitante” la suma decretada oficialmente, ahora pedían mantener el aumento y reclamaban a los empresarios que continuaran pagando el porcentaje establecido por el Ejecutivo.

“Hemos observado con mayúscula sorpresa e, inclusive, con desilusión las reacciones de algunos candidatos y también de unos pocos ciudadanos frente al fallo del Consejo de Estado respecto al salario mínimo. Antes criticaron la decisión del Gobierno de imponer un monto exorbitante; pero ahora, populistamente, claman para que se quede así y piden a los empresarios que inclusive sigan pagando el 23,7%”, exclamó Cabal en sus redes sociales.

Para Cabal, La suspensión del decreto sobre el salario mínimo preserva oportunidades laborales para 2.100.000 desempleados en el país - crédito @JaimeA_Cabal/X

Adicionalmente, el presidente de Fenalco señaló que estos comportamientos responden a logísticas de campaña y no al interés conjunto del país. “Pero son políticos y, para ellos, parecieran estar primero los votos que el interés colectivo del país”, indicó.

Desde su perspectiva, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) concentran el 93% del tejido empresarial colombiano y, según Cabal, serían las más perjudicadas por la suma de reformas recientes.

Así mismo, advirtió que la situación ya tuvo consecuencias inflacionarias sobre cuotas de administración en edificios y conjuntos, siendo incrementadas “por encima del 20%”. Cabal alertó que el Gobierno, presionado por las circunstancias, podría buscar justificar el aumento o mantenerlo, pero el daño económico ya estaba consumado y los mismos votantes que celebraron la medida ahora enfrentan sus efectos negativos.

“Miran para otro lado al pasar por encima de más de un millón de microempresas y pequeñas empresas, panaderías, tiendas y cafeterías de barrio, peluquerías, ferreterías, pequeños comercios, restaurantes, bares y alojamientos que no podrán seguir soportando el triple impacto de la reforma laboral, el exabrupto del mínimo y la reducción de 2 horas más de la jornada laboral semanal. En el tejido empresarial colombiano, el 93% son mipymes”, precisó.

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que elevaba el salario mínimo legal en un 23,78% a partir de 2026 - crédito Consejo de Estado

En el mismo análisis, el dirigente citó datos oficiales, indicando que para 2025 podría haber “más de 13 millones de compatriotas en la informalidad y el rebusque, sin prestaciones legales”. Además, recalcó que en el último año el crecimiento del empleo informal superó al del empleo formal, según cifras del Dane.

“Ahora callan respecto al encarecimiento y al impacto inflacionario, de mantenerse la medida. Probablemente el Gobierno justificará lo injustificable y, ante tanta tibieza, tratará de dejar las cosas como antes de la suspensión del decreto de salario mínimo”, manifestó.

A su vez, Cabal enfatizó en que la suspensión del decreto podría ser utilizado como herramienta política en favor de los partidos afines al Gobierno de Gustavo Petro.

“¿Que lo aprovechará electoralmente la izquierda? Pues sí; pero no se les debe olvidar que ya el daño estaba hecho y los votos son los mismos que aplaudían el irresponsable aumento”, declaró.

Jaime Cabal critica que sectores políticos prioricen intereses electorales sobre el bienestar económico y social de Colombia en el debate del salario mínimo - crédito Registraduría Nacional

De igual manera, el dirigente reiteró que la decisión del alto tribunal obedece a “un monto del salario mínimo que carece de fundamento legal y constitucional”, por lo que instó a los aspirantes al Congreso y Presidencia a “plantar cara al abuso del derecho, a la salida populista, al manejo irresponsable de las finanzas públicas y a esa vieja tendencia política de hacer fiestas con los recursos de los colombianos”

Por último, el presidente de Fenalco exhortó a los candidatos a evitar caer en “la justificación y conveniencia política de las equivocaciones económicas”, sentenciando que la virtuosidad política exige “valor, consistencia y coherencia”.

Imagen de referencia - Jaime Alberto Cabal advierte que el alza al salario mínimo del 23,7% habría destruido más de 700.000 empleos formales en Colombia - crédito Colprensa

“Apreciados candidatos: caer en la justificación y conveniencia política de las equivocaciones económicas, le saldrá muy costoso al país. ¡No se acomoden!¿Será temor o incoherencia?”, puntualizó.

Jaime Alberto Cabal fue uno de los demandantes del decreto presidencial, al considerar que la medida adoptada por el Ejecutivo desconoce el marco legal y constitucional que regula la fijación del salario mínimo en Colombia.

Candidatos que se expresaron en contra del Consejo de Estado

Por el lado del sector de izquierda, el candidato presidencial Iván Cepeda anunció movilizaciones en el país, al calificar la medida del Consejo de Estado como “arbitraria y regresiva” y aseguró que representa un nuevo atentado contra las políticas sociales del Gobierno Petro.

“Esta medida, lo único que demuestra es la resistencia a que los sectores que viven en condiciones de desigualdad y los pobres tengan derechos en Colombia”, indicó el aspirante presidencial del Pacto Histórico en X.

Iván Cepeda Castro calificó la suspensión del salario mínimo vital como “arbitraria y regresiva” y advirtió que la medida tendrá un fuerte rechazo que se expresará en las calles y en la movilización social - crédito red social X

Por su parte, la senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, pidió al Ejecutivo que en el nuevo decreto se contemplen los lineamientos expedidos para la fijación del monto salarial.

“Le exigimos al Gobierno que presente ya las modificaciones al salario mínimo porque no podemos permitir que la ilusión de millones de colombianos de tener mejores salarios vaya a terminar nula”, mencionó.

Paloma Valencia pidió a empresarios mantener aumento del salario mínimo pese a decisión judicial - crédito @PalomaValenciaL

Entre tanto, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, salió en defensa del salario fijado por el presidente Petro, por lo que impolró por la defensa del salario mínimo establecido en diciembre de 2025.

“No podemos permitir que se retroceda en lo conquistadoy si el Gobierno tiene que justificar algo, que haga la tarea y subsane los parámetros del decreto en los términos correspondientes. Pero hay que defender esta victoria de los trabajadores”, expresó.