Precio del dólar en Colombia: qué pasará en la tercera semana de febrero de 2026 ante nueva incertidumbre por el salario mínimo

El dólar en Colombia cerró el 13 de febrero a la baja, al ubicarse en $3.652,91 luego de una semana de gran volatilidad cambiaria. La jornada reportó 1.588 transacciones, con mínimos en $3.636 y máximos de $3.672,5. De acuerdo con expertos, el comportamiento refleja la alta sensibilidad del tipo de cambio a noticias externas y la debilidad global del dólar.

Con exactitud, el dólar presentó una volatilidad superior al promedio anual, con una caída neta aproximada del 1,3% desde el cierre del viernes anterior, lo que reflejó sensibilidad a datos decepcionantes de ventas minoristas en Estados Unidos y debilidad global del dólar. La divisa se movió en un rango amplio, entre $3.652 y $3.702 pesos, lo que mostró presiones bajistas leves, aunque suma una caída anual cercana al 3% en lo que va de 2026.

Al respecto, el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, enfatizó en que “el dólar cerró el 13 de febrero en $3.654,30, en una jornada donde nuevamente observamos flujos equilibrados y una completa ausencia de catalizadores que cambien la tendencia del precio”. Recalcó que el mercado se encuentra en una fase técnica, sin factores de peso capaces de alterar la dirección actual del tipo de cambio.

En cuanto a la evolución de la semana, el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto en la Universidad del Rosario Henry Amorocho afirmó ese es un comportamiento que toma una serie de circunstancias nacionales e internacionales, pero sobre todo las internacionales, que se profundizarán mucho más en los próximos 15 días y que tendrán el determinante de un movimiento de la tasa de cambio entre $3.665 y $3.720, aproximadamente.

Factores internacionales y el efecto en el dólar en Colombia

Los expertos identificaron factores externos como clave para entender la reciente volatilidad. El country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, destacó que los movimientos del dólar se explican por tres factores clave:

Datos de inflación PCE en Estados Unidos, con una tasa anual del 2,8% en diciembre de 2025,

La Reserva Federal mantuvo tasas de interés en 3,5%-3,75%, agravado por ventas minoristas estancadas

Comentarios del economista Kevin Warsh, el economista conservador propuesto por Donald Trump para presidir de la entidad, sobre un nuevo acuerdo entre la entidad y el Tesoro que inquieta mercados.

Vieira agregó que la atención del mercado se centrará en datos clave de actividad, consumo e inflación en Estados Unidos, junto con las minutas de la Reserva Federal. “Estos eventos serán determinantes para evaluar si la economía mantiene un crecimiento sólido o si comienzan a consolidarse señales de desaceleración, en un contexto donde el dólar sigue sensible a cualquier cambio en las expectativas de política monetaria”, anotó.

Amorocho puntualizó que el comportamiento de datos de Estados Unidos ya da muestras de algunas señales de recuperación y de fortaleza, como es el caso que mejoró la inflación, que se esperaba en 2,5% y quedó en 2,4%. Y el nivel de empleo, también comporta una situación de estabilidad, lo que hace incluso pensar en la posibilidad de recortes de tasas durante el año.

Sobre el rol de la inteligencia artificial en los mercados, Amorocho alertó que “una reevaluación o mejor comportamiento de la inversión en inteligencia artificial, especialmente en Estados Unidos, va mostrando en el horizonte posibilidades de volatilidad al alza o a la baja del precio del dólar”.

Factores internos: inflación Colombia y déficit fiscal

La coyuntura interna también fue determinante, destacó Londoño Tapia. Remarcó que “la dinámica interna en Colombia, donde la inflación subió al 5,35% en enero de 2026, persisten dudas fiscales con un déficit proyectado del 6,2%-7,5% para 2026, y el Banco de la República mantuvo tasas al 10,25% para contener presiones inflacionarias impulsadas por el alza salarial del 23,7%”.

Dichas cifras, según el especialista, generan preocupación sobre la sostenibilidad fiscal y presión en los precios internos.

Desde una visión local, Vieira describió que “en Colombia seguimos operando con la misma estrategia de movimiento ‘enrangado’ con compras en la zona de los $3.610 - $3.570 y ventas entre los $3.690 y los $3.720, zonas para compras y ventas de corto plazo respectivamente (operaciones a uno o dos meses máximo)”.

Amorocho remarcó la proyección de variabilidad cambiaria. “Va a estar volátil entre ese piso y ese techo. Con tendencias incluso de alguna manera a la baja. Diríamos entonces que para más claridad habría un tramo entre $3.650 y $3.720”. Aseguró también que “el peso colombiano sigue mostrando sensibilidad directa a la trayectoria del dólar global”.

Las autoridades nacionales se enfrentan, además, a un momento fiscal tenso. El Gobierno Petro superó el límite de emisión de TES aprobado, al alcanzar $111 billones, lo que supuso una mayor colocación de deuda de mediano y largo plazo. El déficit fiscal proyectado para 2026 podría llegar al 7,6% del PIB, lo que crea preocupaciones sobre la estabilidad económica.

Perspectivas a corto y mediano plazo: rango estimado y riesgos

Para los próximos días, Daniel Londoño Tapia anticipó que el escenario sugiere un movimiento lateral con sesgo bajista, condicionado al sentimiento global y datos locales. “Si persiste la debilidad del dólar global y se moderan presiones inflacionarias en Colombia, el dólar podría perder más impulso, llevando al peso hacia $3.630 o $3.650; no obstante, cualquier escalada en riesgos fiscales o un tono más duro en la Fed podría provocar rebotes a $3.680 o $3.700”, indicó.

Henry Amorocho resaltó la incertidumbre que rodea al entorno nacional. “Las expectativas positivas que generó en algún momento la esperanza de posiblemente ver una reducción del salario mínimo se diluyen de alguna manera y siguen estando en la esfera de la economía nacional: un índice de confianza del consumidor disminuyendo, un índice de condiciones económicas también disminuyendo”, detalló.

Según él, la decisión del Consejo de Estado respecto al salario mínimo contribuye a mantener el ambiente de volatilidad en los mercados.

Vieira, desde la perspectiva operativa, remarcó que es necesario estar “atentos al next day y a las expectativas de cara a la próxima semana, especialmente, frente a la política monetaria y las proyecciones de recortes de tasas tras los últimos datos de inflación”.

Salario mínimo de 2026

Amorocho, por su parte, puntualizó que “el Consejo de Estado ha dejado claramente escrito que no se tocaron parámetros legales básicos de la Ley 278 del 96 en su artículo octavo, como la inflación, la productividad, el crecimiento y el mismo comportamiento del crecimiento”. La interpretación limita el margen de maniobra para eventuales ajustes gubernamentales y puede repercutir en la evolución del tipo de cambio.

Contexto internacional, petróleo y relaciones globales

En el plano internacional, el profesor Amorocho remarcó que la Casa Blanca prepara aranceles para Colombia. “Básicamente, lo está haciendo por algunas diferencias que sigue sosteniendo, incluso, después del viaje del presidente Petro, en relación con el resultado de la lucha con el narcotráfico. Trump viene anunciando aranceles e incluso final de la ayuda financiera para el país”.

Agregó que los mercados energéticos aportan elementos a considerar, ya que el precio del barril de petróleo presentó unos muy ligeros ascensos. En el caso del Brent, de referencia para Colombia, subió 0,4% a USD67,8 dólares y el WTI quedó en USD63,7 dólares a 13 de febrero”. Además, el aumento de reservas energéticas en Estados Unidos y la posibilidad de un acuerdo entre Washington y Teherán podrían modificar el balance global y, por esa vía, influir en el comportamiento del dólar.

Apuntó también que la mayor parte de las circunstancias llevan a una posibilidad de aumento del precio del dólar. “Hay también factores de volatilidad hacia la baja del precio del dólar, en el sentido de los resultados del crecimiento económico en Colombia, que va a ser, creo yo, de aproximadamente un 2,8%”, agregó.

Amorocho indicó que la evolución del euro y las tensiones entre Europa y China son factores claves para comprender la dinámica del mercado de divisas. “El caso de la posible devaluación que tenga a nivel internacional el euro, dado que viene teniendo dificultades con el comercio con China y está por tomar la decisión de, posiblemente, devaluar la moneda o aumentarle los aranceles a China porque están atacando fuertemente la base industrial europea, podría también fortalecer al dólar”, finalizó.