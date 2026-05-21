Colombia

Encapuchados atacaron sede de la candidata presidencial Paloma Valencia en Bogotá: estos fueron los daños causados

El episodio, en el que los agresores pintaron grafitis, sustrajeron elementos de la fachada y pusieron en riesgo la integridad de los se encontraban en el lugar, desató una fuerte reacción de la aspirante, que denunció la falta de garantías para la oposición y advirtió sobre una peligrosa escalada de odio político

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En video quedó registrado el momento en el que manifestantes, al parecer algunos de ellos simpatizantes de la campaña de Iván Cepeda, atacaron la sede de la senadora y aspirante Paloma Valencia - crédito suministrado a Infobae Colombia

La campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia denunció el jueves 21 de mayo un ataque vandálico contra su sede principal, ubicada en la localidad de Chapinero, Bogotá, en el que un grupo de personas encapuchadas irrumpió en el lugar, pintó grafitis, robó elementos de la fachada y puso en riesgo la integridad de los colaboradores presentes, que no pudieron contener la arremetida.

El episodio se registró a diez días de las elecciones presidenciales, lo que incrementó la alerta, según la campaña de la aspirante del Centro Democrático, sobre la seguridad de la oposición política en Colombia. Según se pudo conocer, tras lo sucedido en sus instalaciones, ubicadas sobre la carrera Séptima de la capital de la República, Valencia se dirigió hacia la sede.

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Así quedó registrado el ataque a la sede de la candidata Paloma Valencia en Bogotá - crédito suministrado a Infobae Colombia

Entretanto, el equipo de prensa de la campaña difundió un comunicado en el que calificó el ataque como un acto “inaceptable” y advirtió sobre una peligrosa escalada de odio político.

También estableció un vínculo con episodios recientes en Antioquia, en los que un grupo identificado con el Pacto Histórico intimidó a la esposa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Este tipo de conductas representan una peligrosa escalada de odio político que debe ser rechazada por todos los sectores democráticos del país”, se leyó en el pronunciamiento.

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A su vez, se señaló que estos hechos “evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia”, lo que tiene en alerta máxima al grupo de colaboradores de la congresista. “Es profundamente preocupante que quienes ejercen su actividad política desde la legalidad y la democracia deban enfrentar amenazas, hostigamientos y actos de violencia por sectores radicalizados”, se precisó.

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