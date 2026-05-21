Colombia

Así subiría el consumo de energía en Colombia debido a los partidos de la selección de fútbol en la Copa Mundial de 2026

Sequía, inversión privada y regulaciones anticipadas pasan a primer plano entre los factores críticos que incidirán en la estabilidad del sector durante el evento

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El primer partido de Colombia en la Copa Mundial de 2026 será el 17 de junio ante Uzbekistán - crédito Luisa González/Reuters
El primer partido de Colombia en la Copa Mundial de 2026 será el 17 de junio ante Uzbekistán - crédito Luisa González/Reuters

El consumo de energía en Colombia podría registrar un incremento durante los partidos de la selección en la Copa Mundial de Fútbol de 2026. El mismo coincidiría con un contexto de presión por el fenómeno de El Niño, lo que eleva al sector eléctrico a una situación de alto riesgo ante posibles restricciones.

El aumento esperado en el consumo energético, proyectado por la empresa Klik Energy, implica un desafío técnico para el sistema eléctrico colombiano y también una amenaza real de racionamiento. El riesgo se ve potenciado por la disminución de reservas hídricas, la falta de nuevos proyectos de generación firme y la coincidencia con las fechas en que el país enfrentará condiciones climáticas extremas asociadas al fenómeno natural.

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De acuerdo con la compañía, durante el certamen orbital que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, la demanda de energía en Colombia podría alcanzar picos importantes en los días en que la selección colombiana que dirige Néstor Lorenzo dispute la fase de grupos:

  • 17 de junio: ante Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México
  • 23 de junio: frente a República Democrática del Congo en el Estadio de Chivas en Guadalajara.
  • 27 de junio: contra Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

Impacto del Mundial 2026 y eventos deportivos en la demanda de energía

El análisis de Klik resaltó que los eventos deportivos de gran audiencia como los partidos de la selección Colombia provocan aumentos relevantes en la demanda eléctrica. “El consumo de energía en el país podría aumentar entre 4% y 5% durante los partidos de la selección Colombia en la próxima Copa del Mundo”, precisó.

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Imagen risográfica de una factura de luz azul con un gráfico de líneas rojo que indica un aumento en los costos y el logo de Enel.
El precio de la energía ha subido en la mayoría de hogares colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los incrementos suelen concentrarse en horarios diurnos y nocturnos, con especial intensidad en la tarde y la noche, cuando se disputan los encuentros. Klik detalló que el uso simultáneo de televisores, sistemas de climatización y equipos electrónicos, tanto en hogares como en lugares públicos, es el principal factor detrás de este fenómeno.

Además, el funcionamiento se extiende a bares, restaurantes, hoteles, centros comerciales y oficinas durante los partidos, lo que intensifica la presión sobre la red eléctrica y genera picos críticos en la demanda. Klik explicó que estos comportamientos surgen de factores sociales y comerciales, ya que empresas y hogares modifican sus hábitos de consumo en respuesta a la relevancia mediática de los acontecimientos deportivos.

Según la compañía, la situación se agrava por la tendencia de algunos establecimientos comerciales a ampliar los horarios de atención y entretenimiento en coincidencia con los partidos. El resultado, son franjas horarias de consumo intenso que implican desafíos adicionales para el sistema eléctrico nacional.

El análisis de Klik también incorporó variables relacionadas con la evolución del sistema energético, como la respuesta de la demanda a programas de ahorro, la incorporación paulatina de energías renovables y los recientes lineamientos del Ministerio de Minas y Energía sobre eficiencia y gestión de la demanda.

Riesgos de racionamiento eléctrico y costos económicos

Las advertencias sobre los límites del sistema eléctrico colombiano se hicieron más frecuentes a raíz del fenómeno de El Niño. La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, dijo a Portafolio que “las cifras que hemos visto son cifras sobre las que venimos alertando desde hace varios años. Además, son cifras públicas. Desde hace tres o cuatro años hemos dicho que el país estaba llegando a márgenes negativos de energía en firme y hoy, desafortunadamente, ya estamos en ese escenario”.

Selección Colombia - Hinchas
Los restaurantes aprovechan la "fiebre" mundialista para mejorar las ventas - crédito Colprensa

Gutiérrez enfatizó en la necesidad de actuar de manera inmediata y en conjunto con el Gobierno nacional. “Tenemos que trabajar de manera conjunta con el Gobierno Nacional para tomar las medidas que aún se pueden implementar de aquí a diciembre. Es fundamental cuidar el agua, proteger los embalses y llegar con niveles adecuados de almacenamiento”, recalcó.

Uno de los mayores temores es el impacto económico de un eventual apagón:

  • De acuerdo con Fedesarrollo, una interrupción prolongada de energía podría costar alrededor de 1,7 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
  • El Banco de Bogotá estima que las pérdidas por cada hora sin electricidad oscilarían entre $250.000 millones y $280.000 millones.

Estrategias y regulaciones para enfrentar el desafío energético

En respuesta a los riesgos identificados, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) puso en consulta pública mecanismos regulatorios para enfrentar jornadas de demanda elevada. Una iniciativa clave es la llamada “respuesta de la demanda”, que permite a ciertos usuarios reducir voluntariamente su consumo a cambio de una remuneración económica.

Dichos mecanismos buscan aliviar la presión del sistema eléctrico sin restringir la actividad en eventos como los partidos de la Selección. Klik afirma que “la gestión del consumo energético empieza a ocupar un papel relevante dentro de las estrategias operativas de compañías, comercios y usuarios residenciales. El objetivo es reducir presiones sobre la red eléctrica sin afectar las actividades cotidianas asociadas a los partidos”.

El desarrollo de estas estrategias también depende del uso de energías renovables no convencionales y del cumplimiento de los nuevos lineamientos del Ministerio de Minas y Energía para optimizar la eficiencia de la demanda. Según Klik, la adaptación tecnológica y una regulación anticipada son fundamentales para mitigar el impacto de los picos sin mermar la experiencia de los consumidores de consumo y optimizar la operación del sistema en escenarios exigentes.

El proyecto de resolución de la Creg propone medias permanentes y mecanismos de activación temporal orientados a atender los escenarios de estrés energético - crédito Creg
Un proyecto de resolución de la Creg propone medidas permanentes y mecanismos de activación temporal orientados a atender los escenarios de estrés energético - crédito Creg

Preparativos ante el fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño agrava la vulnerabilidad energética de Colombia al reducir los niveles de almacenamiento de agua en los embalses, recurso crucial para la generación hidráulica.

Natalia Gutiérrez reiteró al medio que “es fundamental cuidar el agua, proteger los embalses y llegar con niveles adecuados de almacenamiento. También debemos garantizar que las plantas térmicas puedan operar, promover campañas de ahorro de energía y coordinar a todo el sistema eléctrico para lograr superar el fenómeno de El Niño de la mejor manera posible”.

Insistió en la necesidad de una estrategia integral que articule decisiones de política pública, incentivos a la inversión privada y acciones inmediatas orientadas a eficiencia y seguridad energética. Para ella, lograrlo exige coordinar a todos los actores del sector, acelerar la transición a energías renovables y asegurar la operación oportuna de las plantas térmicas en momentos críticos.

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