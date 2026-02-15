Colombia

Paloma Valencia reveló por qué a Petro “no le alcanza la plata” y buscará reducir ministerios: “Llenaron el Gobierno de cargos que no hacen nada”

La senadora y candidata presidencial, en una nueva videocolumna de opinión, arremetió contra el Ejecutivo por su alta carga burocrática, a falta de 173 días para que finalice el actual periodo y prometió hacer una reducción drástica de los gastos de funcionamiento

La senadora y candidata presidencial explicó la importancia de reducir el tamaño del Estado para optimizar los recursos públicos y profundizó en su propuesta para fusionar ministerios y combatir la burocracia excesiva - crédito @PalomaValenciaL/X

Con nuevas y contundentes críticas al Gobierno de Gustavo Petro, al que le restan 173 días, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, acusó a la administración central de “llenar el Estado de cargos que no hacen nada”. Una denuncia que ha marcado el tono de sus señalamientos contra el jefe de Estado y, sobre todo, el manejo de las finanzas públicas, que han puesto en riesgo -a su parecer- la sosteniblida fiscal del país.

En su reciente videocolumna, publicada el domingo 15 de febrero de 2026, la aspirante explicó, utilizando una metáfora sobre el presupuesto nacional, que “esta es la mesa donde está la plata del sector Ejecutivo, es decir, lo que controla el presidente. Estos son los 19 ministerios y los que nos cuesta cada uno. Queda una plaquitica, no mucha, y usted tiene que decidir qué va a hacer con ella”. De esta manera apuntó a Petro de ser un mal administrador de los recursos.

La senadora Paloma Valencia estaría a favor de fusionar varios ministerios, al mejor estilo de su jefe político, Álvaro Uribe Vélez - crédito Paloma Valencia/Facebook - Presidencia

En ese orden de ideas, la congresista decidió, según su hipótesis, “que todos sus amigos petristas tuvieran un puesto”. Esta plata para 16.000 cargos públicos adicionales. “Esta otra plata para 57.000 nuevos contratistas. Y esta plata para unitos adicionales. Mejor dicho, la platica se nos fue en burocracia. Son más de 16 billones de pesos”, afirmó Valencia, que hará parte de La Gran Consulta por Colombia, prevista para el domingo 8 de marzo en el país.

Los argumentos de Paloma Valencia para empezar a reducir el tamaño del Estado

La senadora insistió en que la cifra representa “lo impresionante que es” el crecimiento del gasto en nómina. “Entonces, ¿qué quisiéramos hacer nosotros? Todo lo contrario. Vamos a coger nuestra platica y vamos a cuidarla. Y como necesitamos más, vamos a reducir estos ministerios. Este, por ejemplo, se puede fusionar con este. Y la platica de uno la ponemos acá. Este lo vamos a fusionar con otro y solo le dejamos la platica de uno. De los 19 vamos a pasar a 12“, dijo.

El actual Gobierno se ha destacado por la inestabilidad de su gabinete - crédito Presidencia

“Lo que me crece sustantivamente, la platica que me sobra”, remarcó Valencia, que reiteró su preocupación por el aumento de la burocracia. Según cifras divulgadas por la senadora, “entre 2022 y 2026, el Ejecutivo aumentó 16.800 funcionarios (+21% frente a 2022), lo que representó que el gasto pasara de $8,1 billones de pesos a $14,6 billones (+80% frente al 2022)”, por lo que reiteró que no es un problema de recaudo, sino de un estado más robusto.

Sobre la creación de nuevas entidades y cargos, cabe destacar que Valencia enumeró desde mediados de 2025 cómo, por ejemplo, en el caso de la Dian, se habla de 10.000 cargos creados, más de 700 en el Ministerio de Igualdad y más de 1.000 en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). “Entonces uno ve que es un Gobierno que le gusta feriar la plata de los colombianos en burocracia para los amigos y los políticos no tan amigos", dijo por aquel entonces.

Su propuesta de fusionar ministerios ya fue ejecutada en el pasado por su mentor político: el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, que en 2002 juntó varias dependencias, como los ministerios de Justicia y del Interior, los de Seguridad Social y Trabajo, y los de Ambiente y Vivienda; además del ministerio de Desarrollo y el de Comercio Exterior. Algunos de ellos permenecen fusionados, pero no así los dos primeros, que volvieron a funcionar por separado.

La congresista Paloma Valencia quiere 'adelgazar' el tamaño del Ejecutivo, en caso de que llegue a la Casa de Nariño - crédito Paloma Valencia/Facebook

Los 19 ministerios del Gobierno nacional:

  • Ministerio del Interior
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Hacienda y Crédito Público
  • Ministerio de Justicia y del Derecho
  • Ministerio de Defensa Nacional
  • Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
  • Ministerio de Salud y Protección Social
  • Ministerio del Trabajo
  • Ministerio de Minas y Energía
  • Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
  • Ministerio de Educación Nacional
  • Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
  • Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
  • Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
  • Ministerio de Transporte
  • Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
  • Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
  • Ministerio del Deporte
  • Ministerio de Igualdad y Equidad 

