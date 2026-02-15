Médico veterinario desapareció tras ser arrastrado por una corriente cuando prestaba ayuda en las inundaciones de Córdoba

La tragedia ha generado mensajes de apoyo y cuestionamientos en redes sociales sobre la falta de medidas de seguridad durante la emergencia - crédito composición fotográfica

Una profunda consternación se apoderó de la comunidad sucreña tras el desaparición del médico veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo en un caño de Canalete, Córdoba.

Según los medios locales, los hechos ocurrieron mientras el profesional prestaba ayuda a los damnificados por las recientes inundaciones que azotan la región. Según los relatos de quienes presenciaron el incidente, Rivero Oviedo colaboraba en labores humanitarias cuando la fuerza del agua lo sorprendió y lo arrastró, sin que hasta el momento se tenga certeza sobre su paradero.

La tragedia se desencadenó la mañana del sábado 14 de febrero, en medio de un panorama marcado por el aumento de los caudales y la persistencia de las lluvias en Córdoba.

Rivero Oviedo, que residía en el barrio La Terraza de Sincelejo junto a su esposa y sus dos hijas, era conocido por su entrega a la comunidad. Testigos informaron que intentó cruzar el afluente a caballo, pero la corriente lo derribó, y aunque vecinos del lugar se apresuraron a socorrerlo, la fuerza del agua impidió cualquier intento de rescate.

Desde el momento de la desaparición, las autoridades y los organismos de socorro desplegaron operativos intensivos de rastreo en la zona rural de Canalete, específicamente en el sector Costa Rica. La búsqueda cuenta con el apoyo de la Armada Nacional, que ha sumado esfuerzos a los de la comunidad local para tratar de localizar al veterinario.

Las labores de rescate se han visto interrumpidas por las condiciones del terreno y el alto nivel de los afluentes, resultado de la tragedia invernal que afecta a varias poblaciones del Caribe. A pesar de los obstáculos, tanto los equipos oficiales como los vecinos mantienen la esperanza de encontrarlo.

El caso de Luis Eduardo Rivero Oviedo generó una fuerte reacción en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de apoyo y solidaridad, también surgieron cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad durante la emergencia.

Entre los comentarios más destacados, algunos usuarios lamentaron el destino de aquellos que dedican su vida a ayudar a otros: “Tanto humano haciendo mal a gente inocente niños y a los animalitos y no les sucede nada y estos seres empáticos q son gran ayuda para los necesitados y mira lo q les pasa (sic)”, reflexionó un internauta.

Otros, en cambio, manifestaron su preocupación por la ausencia de medidas preventivas en la zona: “Y el chaleco salvavidas dónde estaba?”, preguntó una persona, mientras que otro comentario, con tono crítico, señaló: “Pero muy bruto sabiendo que estaba demasiado crecido como se iba a meter sin ninguna protección ver buscado una canoa”.

Luis Eduardo Rivero Oviedo, de 38 años, había viajado a Córdoba como voluntario para atender animales afectados por la emergencia climática. Además de su trabajo habitual en Sincelejo, mantenía una presencia activa en la zona rural de Canalete, donde era apreciado por su disposición al servicio y su compromiso con las causas humanitarias.

“Descanso eterno para el alma de este gran ser humano mucho dolor, tristeza para su familia pero tengan resignación que por lo menos no fue que otro miserable le hubiera quitado la vida”, escribió un allegado en redes sociales.

La desaparición del veterinario enluta a su familia y deja una huella en la comunidad, que reconoce su entrega y solidaridad. La búsqueda continúa mientras la esperanza de un reencuentro se mantiene viva entre quienes lo conocieron y valoraron su labor.

El suceso pone en evidencia el riesgo que enfrentan quienes, como Rivero Oviedo, asumen tareas de ayuda durante emergencias naturales. Las lluvias que golpean a Córdoba han incrementado el peligro en los sectores rurales, donde el desbordamiento de caños y ríos dificulta tanto la movilidad como las labores de rescate.