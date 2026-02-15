Colombia

Laura Gallego aseguró que quisieron minimizarla y destruirla por la polémica sobre “dar bala” a Petro: “Fue una persecución”

La ex señorita Antioquia conversó con Infobae Colombia sobre las críticas que surgieron en su contra por hacer una pregunta que fue calificada como una incitación a la violencia. Aseguró que este episodio la motivó a lanzarse a la Cámara de Representantes

La candidata a la Cámara aseguró que los medios y opinadores tergiversaron sus declaraciones - crédito Infobae Colombia

La ex señorita Antioquia Laura Gallego Solís dejó de lado el Concurso Nacional de Belleza en 2025 y, meses después, decidió enfrascarse de lleno en la política; ahora busca llegar a la Cámara de Representantes por Antioquia. Su incursión en el Congreso surgió tras una amplia polémica en la que se vio envuelta y que permeó su imagen.

Una serie de entrevistas que hizo a algunos candidatos a la Presidencia de Colombia la llevaron a ser blanco de críticas y cuestionamientos. Pues, en las grabaciones que publicó en sus redes, y que mantiene expuestas pese a los señalamientos, hizo una pregunta específica que indignó a buena parte del país político colombiano: “¿Bala para (Gustavo) Petro –presidente– o para Daniel Quintero –candidato a la Presidencia de la República–?”. Para muchos, este cuestionamiento fue una incitación a la violencia, pero, para la hoy aspirante al Congreso no.

En conversación con Infobae Colombia, Gallego se refirió a ese momento de escándalo que acaparó los titulares de la prensa y los comentarios en redes sociales. Según detalló, las entrevistas que hizo involucraron otras preguntas que, a su juicio, la prensa, los políticos y los opinadores dejaron por fuera, y que, debido a ello, apenas un fragmento de sus declaraciones fue visualizado y cuestionado.

La candidata Laura Gallego aseguró que utilizó el término "bala" porque un aspirante a la Presidencia lo acuñó - crédito Infobae Colombia

Empiezan a minimizar la academia de una mujer que se ha esforzado muchísimo en salir adelante, en crear empresa, en hacer país, y lo minimizan en tres segundos y ya quieren destruirte”, dijo la candidata.

En los diálogos que sostuvo con los aspirantes, la exseñorita Antioquia hizo varios cuestionamientos, como por ejemplo: “¿El poder o el dinero?, ¿qué te da más miedo, la guerrilla o la Dian?, ¿qué arreglarías primero, las cárceles o las escuelas?, ¿qué es más peligroso, un corrupto o un tonto en el poder?”. Sin embargo, la pregunta sobre “dar bala” fue la que llamó la atención de la ciudadanía y causó una ola de indignación.

En ese sentido, señaló a los medios y a los demás críticos de haber “tergiversado” esa pregunta en particular, aunque no precisó qué quiso decir al utilizar el cuestionado término (bala). Indicó, en todo caso, que su propósito fue apropiarse de una palabra utilizada ampliamente por un candidato a la Presidencia. “Lo que hice fue replicar su narrativa en las preguntas”, dijo, argumentando que el uso de ese término fue “coherente”.

La reina de belleza aseguró que el presidente Gustavo Petro debería recibir un “cachazo” - crédito @JoseAleCastano/X

Aunado a ello, la candidata advirtió sobre un presunto sesgo de género en la polémica. Dijo que, aunque un aspirante hombre ya había hecho uso del concepto “bala” en sus declaraciones políticas, las críticas surgieron solo cuando ella, como mujer, la acuñó. “Cuando una mujer lo replica y se lo pregunta, ahí sí se vuelve noticia en este país”, aseveró.

Además, para Gallego, la dinámica que manejó en las entrevistas fue la acertada; considera que de esta manera pudo llegar a un público joven que esperaba informarse sobre política y sobre aspectos electorales, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones a la Presidencia de la República.

Laura Gallego denunció que recibió amenazas tras polémica por entrevistas en las que preguntó si se debe dar bala a Gustavo Petro o a Daniel Quintero - crédito David Zorrakino/Europa Press

Las críticas se desataron y la abogada fue blanco de todo tipo de señalamientos que, según detalló, surgieron porque las entrevistas fueron replicadas por los medios y, en esa medida, fueron vistas por personas “de izquierda”. Aseguró que la situación se escaló tanto, que los comentarios en su contra se tornaron en ofensas e intimidaciones.

“Día a día, los indignados por la palabra eran los que me enviaban las amenazas de muerte todos los días; me mandaban la dirección de mi casa. Fue una persecución importante”, contó.

Laura Gallego aspira a llegar a la Cámara de Representantes por Antioquia. Se muestra como una política de derecha radical - crédito Colprensa

Entre las personas que se pronunciaron al respecto están altos funcionarios del Gobierno nacional, que, lejos de lanzar amenazas, enfocaron sus señalamientos en los efectos que tendrían las palabras que Gallego replicó. Así lo indicó en su momento el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez: “Debemos tener esa claridad. Ese tipo de comentarios y de cultura que puede encontrar un psicópata en las redes sociales y accionar un arma contra cualquier colombiano, como lo hicieron con el senador Miguel Uribe (asesinado en Bogotá)”, dijo.

Ahora bien, según la candidata al Congreso, este episodio la llevó a aspirar a la Cámara de Representantes, desde, según indicó, espera impulsar los valores tradicionales.

