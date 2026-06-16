Ambulancia en Santander se salió de la vía y cayó a un abismo: Alcaldía de Santa Elena del Opón confirmó que no hubo personas lesionadas

La administración municipal precisó que los daños del accidente de la ambulancia en Santander fueron únicamente materiales - crédito santahelenadelopon/Instagram

Las autoridades de Santa Elena del Opón, en Santander, confirmaron que una ambulancia quedó en pérdida total tras caer por un abismo, aunque no hubo heridos entre los ocupantes.

El accidente se registró el lunes festivo 15 de junio en la vía principal que conecta el casco urbano con el corregimiento de Cachipay, del vehículo con palcas MYT 650.

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Según la Alcaldía, el incidente involucró a una unidad de la E.S.E. Centro de Salud Jaime Michell, lo que generó preocupación en la comunidad. La administración municipal comunicó que “afortunadamente, gracias a Dios, el conductor de la ambulancia, señor Efrén Molina, se encuentra en buen estado de salud y no sufrió lesiones de consideración”.

El alcalde Alexis Parra Rodríguez relató: “Queremos informarle a toda la comunidad santarenera el accidente que se produjo en la tarde de hoy 15 de junio, acá en la vía principal del casco urbano al corregimiento de Cachipay, de una de nuestras ambulancias del hospital Jaime Michel”.

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La Alcaldía indicó que la ambulancia quedó en pérdida total tras salirse de la vía en Santa Elena del Opón - crédito Captura video Alcaldía

El mandatario local recalcó que solo se lamentaron daños materiales y que el conductor está bien. “Acá gracias a Dios, pues las pérdidas son materiales, el accidente, de esta ambulancia conducida por el señor Efrén. Gracias a Dios, pues son solo pérdidas materiales. Él está en buen estado”, expresó Parra Rodríguez.

De inmediato, la alcaldía activó los protocolos administrativos para que la ambulancia vuelva a estar operativa lo antes posible. El alcalde explicó: “Esperamos pues poder adelantar los trámites administrativos junto con el señor gerente, el doctor Juan Carlos, de las pólizas ante la aseguradora para garantizar en el menor tiempo posible tener ya este vehículo nuevamente prestando este servicio tan importante a toda la comunidad de nuestro municipio de Santa Elena”.

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La comunidad fue informada de manera oficial, y la Alcaldía reiteró su compromiso con el bienestar local. En palabras de la administración municipal: “Agradecemos los mensajes de solidaridad y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por la atención y el bienestar de toda la comunidad”.

El accidente de la ambulancia de Santa Elena del Opón no dejó víctimas, pero el vehículo resultó destruido y la Alcaldía adelantará gestiones con la aseguradora para reponerlo y mantener el servicio de emergencias en la región.

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La Alcaldía de Santa Elena del Opón informó que el accidente involucró una ambulancia de la E.S.E. Centro de Salud Jaime Michell - crédito Captura video Alcaldía

Grave accidente de una ambulancia en Antioquia: conductor perdió el control y chocó, dejando cuatro personas heridas

La colisión de una ambulancia en la ruta entre Cisneros y Puerto Berrío dejó a cuatro personas bajo observación médica y desató inquietud entre los residentes de Antioquia por las condiciones de seguridad vial en el corredor. El accidente, ocurrido en el sector conocido como finca Los Molina, movilizó de inmediato a los equipos de emergencia.

El incidente se produjo en el kilómetro 16+400 de la Ruta 6206, donde la ambulancia perdió el control y se estrelló contra un objeto fijo. El mayor Alejandro Uribe Duque, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, detalló que se trataba de una ambulancia Chevrolet modelo 2023.

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“Todos los ocupantes fueron auxiliados y trasladados de inmediato al hospital”, puntualizó el oficial.

Cuatro personas resultaron heridas: el conductor sufrió varias lesiones, una mujer presentó una herida abierta en la pierna derecha, otro hombre padeció laceraciones en diferentes partes del cuerpo y la cuarta ocupante, una mujer, registró fractura en el brazo derecho.

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El accidente en la Ruta 6206 de Antioquia involucra una ambulancia que perdió el control cerca de la finca Los Molina - crédito Colprensa/Captura de video

Los heridos recibieron atención primaria en el lugar y posteriormente fueron trasladados al Hospital de Cisneros, donde permanecieron bajo observación.

El accidente generó restricciones en la movilidad de la zona, lo que aumentó la preocupación de los habitantes que dependen de la vía para sus desplazamientos diarios. Las autoridades trabajan para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de los usuarios de este importante corredor vial.

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La Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia señaló como hipótesis principal la pérdida de control del vehículo, registrada bajo el código 157. Actualmente, los investigadores analizan si el siniestro estuvo relacionado con fallas mecánicas, el estado de la carretera o un posible error humano.

El informe oficial resalta que la respuesta de los servicios de emergencia fue fundamental para estabilizar a los pacientes en los primeros minutos tras el accidente.

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