María José Pizarro lanzó dardo a Abelardo de la Espriella por alianza con Cambio Radical: “Es el nuevo Rodolfo”

La congresista puso en duda la independencia del candidato. Aseguró que está respaldado por políticos tradicionales

María José Pizarro señaló a Abelardo de la Espriella de aliarse con cualquiera que le ponga votos - crédito María José Pizarro/Prensa y Luisa Gonzalez/Reuters

Los movidas y alianzas políticas de cara a las elecciones del Congreso de la República y de la Presidencia de 2026 ya se están evidenciando. El congresista y candidato al Senado Carlos Fernando Motoa publicó en su cuenta de X una vaya publicitaria que confirma su unión con otros políticos que representan a la oposición.

En la imagen aparece el legislador junto con Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y líder natural del partido Cambio Radical, y Abelardo de la Espriella, abogado y actual aspirante a la Presidencia, que cuenta con el resplado de colectividades como Creemos y Salvación Nacional.

La oposición no se hace a escondidas, se hace #DeFrente. Por Colombia y por la gente”, indicó Motoa en la red social.

El candidato Carlos Fernando Motoa mostró su alianza con el aspirante a la Presidencia Abelardo de la Espriella - crédito @senadormotoa/X

El anuncio fue motivo de críticas en el país político. La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro y jefa de debate del aspirante presidencial de la izquierda Ivan Cepeda Castro, se pronunció al respecto, poniendo en duda la transparencia e independencia del abogado De la Espriella por las alianzas que está forjando con el fin de llegar a la Presidencia.

De acuerdo con Pizarro, el candidato se está codeando con políticos tradicionales y con partidos políticos cuyos integrantes han estado involucrados en procesos penales. En su crítica aprovechó para comparar al profesional en Derecho con Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga que compitió con el presidente Gustavo Petro en las elecciones de 2022 y que fue condenado por el caso de corrupción Vitalogic.

De La Espriella rodeado de políticos tradicionales diciendo que es independiente, cuando en verdad es el nuevo Rodolfo: cómodamente va a aliarse con cualquiera que le ponga votos. Y del @PCambioRadical, de ser una corriente liberal a un partido con condenados y a respaldar a la ultraderecha. Ya no les da ni pena!”, señaló la legisladora.

La congresista María José Pizarro Rodríguez criticó la alianza entre De la Espriella y Motoa de cara a las elecciones presidenciales y del Congreso de 2026 - crédito @PizarroMariaJo/X

La denuncia contra De la Espriella y el rechazo de millones de firmas

La congresista se ha valido de sus redes sociales en varias oportunidades para cuestionar el accionar del abogado, que, según algunas encuestas de intención de voto, sería el principal rival de Iván Cepeda. En una reciente publicación que hizo en TikTok, se refirió específicamente a una denuncia disciplinaria radicada por David Murcia Guzmán contra De la Espriella ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

El denunciante, que fue condenado por liderar una pirámide a través de la cual cerca de 2.000 personas fueron estafadas (DMG), aseguró que el abogado, que en su momento fue su apoderado, incurrió en una violación grave de los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y confianza. Según Murcia, le pagó al profesional en Derecho $5.000 millones por concepto de honorarios para que se encargara de representarlo, pero este no se los regresó, a pesar de que abandonó su defensa “de manera injustificada”.

De acuerdo con Sondra Macollins, abogada de Murcia, el hoy candidato presidencial incumplió “deberes importantes de la profesión: el deber de la dignidad del derecho, el deber de la representación, el deber de lealtad y el de honradez”.

La congresista se refirió a la invalidez de millones de firmas que recolectó y a una denuncia disciplinaria en su contra - crédito @pizarromariajo/TikTok

Según Pizarro, estos señalamientos son gravísimos, teniendo en cuenta que De la Espriella aspira a ocupar el cargo más importante del país. Aunado a ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil invalidó el 62% de las firmas que recolectó el candidato para iniciar su proceso electoral. Eso quiere decir que de 5.079.000 firmas, solo avaló 1.978.108.

Solamente dos de cada tres firmas que ha presentado Abelardo de la Estrella en la Registraduría Nacional para avalar su candidatura por firmas son verdaderas. Esto definitivamente es un gran fraude”, señaló la jefa de debate de Cepeda.

