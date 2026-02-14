La Liendra le dio una joya personalizada a Daniela Duke por San Valentín: se inspiró en una de las series favoritas de la ‘influencer’

La Liendra convierte el sueño de Dani Duke en realidad con un anillo inspirado en Blair Waldorf - crédito @la_liendraa/IG

El Día de San Valentín en el 2026 no pasó desapercibido en redes sociales gracias al millonario y exclusivo regalo que La Liendra le entregó a su pareja, Dani Duke.

Un anillo de oro de 18 quilates, con un rubí e incrustaciones de diamantes, se convirtió en el centro de atención digital, no solo por su evidente lujo, sino por la historia, el proceso y la razón sentimental que hubo detrás del obsequio.

La joya, altamente personalizada, está inspirada en uno de los accesorios más icónicos de un personaje que Dani Duke admira desde hace años en las plataformas de streaming: Blair Waldorf, protagonista de la serie Gossip Girl.

La creadora de contenido no ocultó su emoción cuando vio el resultado final y recordó cómo nació el deseo de tener una pieza similar.

El romántico regalo de La Liendra a Dani Duke: un anillo de oro como el de Blair Waldorf - crédito @daniduke/IG

“¡Bebé! ¡Mira el anillo de Blair! Yo quiero uno asííí”, expresó Dani Duke un día de descanso de pareja en el que estaban viendo la famosa serie y esa frase fue la que terminó siendo el punto de partida para que La Liendra decidiera convertir ese anhelo en realidad.

Lejos de tratarse de una compra improvisada, Mauricio Gómez —nombre de pila del influencer— mostró paso a paso el proceso de creación del anillo a través de un video publicado en su perfil de Instagram, en el cual, con su característico tono humorístico parodió su propia participación en la fabricación para resaltar el trabajo artesanal detrás de la joya.

“Ya sé qué darle a mi novia de Amor y Amistad. Sí, qué papayazo. Voy a un lugar donde pueda mandar a hacer un anillo de oro, rubí y diamante personalizado”, dijo La Liendra, dejando claro que el regalo no sería un accesorio cualquiera.

El resultado fue una pieza única: un anillo de oro de 18 quilates con un rubí central y diamantes cuidadosamente incrustados, diseñado exclusivamente para Dani Duke y replicando el estilo del accesorio visto en la serie. Aunque el creador de contenido no reveló el valor exacto del anillo, en redes sociales se especuló que se trataría de una joya de varios millones de pesos, teniendo en cuenta los materiales y el nivel de personalización.

Así fue el exclusivo proceso detrás del anillo que La Liendra diseñó para Dani Duke por San Valentín - crédito @la_liendraa/IG

De acuerdo con las reacciones de los fans, el precio podría llegar hasta los más de $10.000.000, ya que, según el peso del oro, la calidad, tamaño y tratamiento del rubí, y el diseño (presencia de diamantes), el regalo estaría oscilando entre los $15.000.000 COP en el mercado colombiano.

Al momento de la entrega, La Liendra no escatimó en palabras para explicar el significado del regalo: “Listo el anillo, quedó tal cual como lo quería. Esta joya es de oro de 18 quilates, tiene un rubí, diamantes. Ahí está tu anillo, que lo viste en una serie y hoy ya lo tienes puesto. Disfrútalo, novia. Te amo”, expresó La Liendra en el clip, mientras mostraba cuando se lo entregó a la creadora de contenido.

El detalle no tardó en volverse tendencia, pues de inmediato los seguidores de la pareja destacaron no solo el lujo del obsequio, sino el hecho de que estuviera inspirado en un gusto personal de Dani Duke, lo que para muchos elevó aún más el valor simbólico del regalo.

Otros resaltaron la decisión de mostrar el proceso completo, como una forma de transparentar el trabajo artesanal y el cuidado puesto en cada detalle.

El anillo inspirado en Gossip Girl que hizo historia en el San Valentín de Dani Duke - crédito @la_liendraa/IG

“Qué bello. Dios bendiga esa relación”, “Los hombres que ponen atención a los detalles valen oro”, “Lo que todas queremos, que nos den en el gusto”, “Yo quiero que me quieran así”, “Dani Duke solo tuvo que pedir y sus deseos fueron hechos realidad”, “Me gusta que deja ver todo lo que hizo detrás de comprar un joya”, “Hermosos los dos”, dicen algunos de los comentarios.