Federico Gutiérrez visibiliza el rescate de una perrita abandonada en Medellín y pide apoyo para su adopción: “Busca una familia”

El alcalde Gutiérrez impulsa campaña de adopción tras rescate de perrita en situación de abandono - crédito @FicoGutierrez / X - Colprensa

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció públicamente un nuevo caso de abandono animal que ha generado fuerte indignación en la ciudad.

El hecho se produjo en las inmediaciones del Parque Biblioteca del barrio San Germán, en el occidente de Medellín, donde fue hallado un perro amarrado a un árbol, envuelto en una cobija y con bozal.

Junto al animal, había un pedazo de papel con un breve mensaje: “Me llamo Tomy, me reciben por favor, gracias”, y al reverso, un complemento: “Y me perdonan”.

Un video que circuló en redes sociales evidenció la situación y permitió que habitantes de la zona alertaran de inmediato a las autoridades. Personal del Centro de Bienestar Animal La Perla llegó al sitio y se encargó del rescate, garantizando la protección y el traslado del perro a un entorno seguro.

El caso de Tomy, hallado amarrado y con una nota pidiendo ayuda, generó indignación y reabrió el debate sobre el abandono animal en Medellín - crédito @FicoGutierrez/ X

El animal, de aproximadamente dos años de edad, ya se encuentra bajo el cuidado del equipo profesional de La Perla, donde recibe atención veterinaria, está esterilizado y cuenta con microchip. El alcalde Gutiérrez informó que el animal está en condiciones estables, pero ahora enfrenta el reto de encontrar una familia que lo adopte.

El episodio ha reavivado el debate sobre el maltrato y abandono animal en Medellín. Desde distintos sectores, se insiste en que la tenencia de mascotas es un compromiso ético y legal, y no una responsabilidad que pueda abandonarse. Gutiérrez, en su llamado a la ciudadanía, invitó a compartir la historia de Tomy para promover la adopción responsable y recordó que el municipio continuará fortaleciendo las acciones de protección animal.

“Este perrito que fue abandonado.Ya está a salvo en el Centro de Bienestar Animal La Perla. Tiene cerca de 2 años, está esterilizado, tiene microchip y se encuentra en condiciones estables, recibiendo toda la valoración y el cuidado profesional que merece. Ahora busca una familia. Compártelo con esa persona que quiere adoptar“, escribió el mandatario en su cuenta de X.

La administración de Federico Gutiérrez reiteró que la tenencia de mascotas es un compromiso ético y legal, y llamó a la comunidad a promover la adopción responsable - crédito @FicoGutierrez/ X

El caso de Tomy se suma a otras intervenciones recientes en el Valle de Aburrá, donde autoridades han atendido reportes de presunto maltrato o abandono en viviendas. La administración local subraya la importancia de la denuncia ciudadana y el trabajo conjunto para garantizar el bienestar de los animales en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, el perro rescatado permanece en el Centro de Bienestar Animal La Perla a la espera de una familia adoptante, en una campaña que busca sensibilizar a la comunidad sobre la tenencia responsable y la protección de los animales.

Medellín avanza en la creación de una política pública para combatir el abandono y maltrato de animales

En Medellín, la problemática del abandono y maltrato de animales ha cobrado mayor visibilidad en los últimos años, impulsando a las autoridades locales a buscar soluciones estructurales.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, solo en 2025 se reportaron 4.343 casos de abandono de animales de compañía en la ciudad. Este fenómeno, que afecta principalmente a perros y gatos, ha motivado a la administración municipal a avanzar en la creación de una política pública específica para la protección animal.

Según la información oficial, la formulación de esta nueva normativa ha contado con la participación de 700 personas provenientes de diversas comunas de Medellín. El proceso, que incluye espacios de diálogo y consulta ciudadana, busca identificar las causas del abandono, los principales problemas de convivencia y las situaciones de maltrato que enfrentan los animales en la ciudad. En las primeras etapas del diagnóstico participativo, el 41% de las respuestas ciudadanas señaló el abandono como la principal problemática, seguido del maltrato, con un 20%.

Medellín avanza en la formulación de una política pública para enfrentar el abandono y maltrato animal, tras reportar más de 4.300 casos en 2025 - crédito canesguerreros / Instagram

La política pública de protección animal se estructura en cuatro fases, de las cuales la primera ya se ha completado y se espera que la segunda comience en el corto plazo, con el objetivo de que la normativa quede lista este año. El propósito es establecer rutas claras de atención, fortalecer los programas de rescate y albergue, y promover la adopción responsable, así como campañas de sensibilización y educación sobre la tenencia adecuada de mascotas.

La administración municipal reitera que el maltrato y el abandono no solo constituyen faltas éticas, sino que también están sancionados por la ley, y hace un llamado a la comunidad para participar activamente en la construcción y aplicación de esta nueva política pública.