Elsa y Elmar celebra sus 12 años de trayectoria con una sesión audiovisual de Spotify que reimagina su universo musical

La cantante participó de las reconocidas sesiones de la plataforma, presentando una reinterpretación de algunos temas, apoyada por Junior Zamora en la dirección musical - crédito Spotify

Durante la última década Elsa y Elmar se posicionó como uno de los rostros de la música independendiente en América Latina. Gracias a un acercamiento personal y a menudo feminista a sus canciones, en las que la intimidad suele entrecruzarse con experimentación o ritmos latinoamericanos, el proyecto de Elsa Carvajal alcanzó reconocimiento en el exterior y demostró su versatilidad y capacidad de abrazar el cambio a lo largo de sus cuatro álbumes de estudio, en los que no dudó en cambiar o ajustar elementos visuales o sonoros cuando lo consideraba necesario.

Con esas credenciales y celebrando 12 años de carrera musical, Elsa y Elmar se convierte en la primera artista colombiana en liderar una Spotify Session, reimaginando su repertorio en una propuesta donde convergen lo sonoro y lo visual, presentando una selección de temas en las que propone nuevas lecturas musicales y emocionales de sus composiciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el equipo creativo que acompañó el proceso, se destaca el trabajo conjunto de la santandereana con Junior Zamora como director musical y Mc Calle en la dirección visual. Juntos diseñaron una sesión que no solo reinterpreta canciones conocidas, sino que las transforma desde códigos profundamente colombianos, resaltando géneros como la champeta y la salsa para darles una dimensión renovada.

Junior Zamora fue el director musical para la Spotify Session de Elsa y Elmar. Se sumó para la interpretación de "Grecia" - crédito Spotify

Como resultado, las canciones elegidas — Grecia, seguradetodo, La Ventana, palacio <3 y Culpa, Tengo— atraviesan nuevos territorios sonoros, mostrando la capacidad de Elsa para adaptarlas a distintos géneros sin perder su capacidad para estremecer a su audiencia. Al explorar distintos ritmos autóctonos, la artista potencia la riqueza cultural del país y ofrece a sus seguidores versiones inéditas y cargadas de intención.

“Esta Spotify Session es una celebración, un reconocimiento de mis 12 años de trayectoria artística que me permitió redescubrir esas canciones que me han acompañado desde hace mucho tiempo, adaptándolas en otros géneros, explorando nuevos instrumentos y dándoles un nuevo significado”, manifestó Elsa a Spotify sobre este lanzamiento que ya está disponible en la plataforma de streaming, en exclusiva.

Junior Zamora explicó que su contribución estuvo, esencialmente, en aportar desde los arreglos una sonoridad que celebrara el Pacífico colombiano.

“Esta Spotify Session tiene mucho mambo, que se traduce en arreglos caleños, del Pacífico y del barrio. Las canciones de Elsa ya tenían su estética propia, para esta Spotify Session mi intención fue agregarle ese afro y flow caleño que espero que la gente encuentre en ella y que denomino como prietitud”, afirmó.

En cuanto al apartado visual, Mc Calle definió la propuesta creativa como un viaje personal y familiar para la artista. “Quise crear un universo que representara a Elsa, que la hiciera sentirse en casa y con su familia, usando la luz como un personaje más, con un arco narrativo propio que refleja su alma y lo que dicen las canciones”, indicó.

La cantante admitió sentirse algo abrumada al escuchar su repertorio para la Spotify Session interpretado por más músicos que de costumbre - crédito Spotify

Sobre la experiencia de participar en las Spotify Sessions y sumarse a nombres como Crudo Meanz Raw o Peces Raros, Elsa no dudó en afirmar que fue una experiencia que la puso a prueba tanto a ella como a su capacidad de adaptarse a reinterpretar sus composiciones en una dirección distinta a la habitual. Eso sí, aseguró que disfrutó completamente del proceso.

“Todos en estas Spotify Sessions me hicieron salir de mi zona de confort, empezando por el cambio tan drástico que tuvieron los géneros de mis canciones, los arreglos. Nunca en mi vida había experimentado tocar mis canciones con más de cuatro músicos. Entonces, sentirla, el tamaño del sonido en mis canciones fue como casi que sorprendente, desconcertante. Pero es positivísimo porque también me abrió una nueva dimensión de cómo puede sonar una canción mía. El proceso fue precioso”, remarcó.