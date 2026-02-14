DJ Dever reapareció sano y bajo custodia policial tras desaparición en la región Caribe de Colombia

DJ Dever, protegido y acompañado por autoridades tras su desaparición, se encuentra en buen estado de salud - crédito Dj Dever/Instagram

DJ Dever, artista identificado como Dever Ríos, fue hallado sano y bajo custodia policial en la madrugada del 14 de febrero, luego de permanecer desaparecido desde el 10 de febrero en la región Caribe de Colombia.

La Policía Nacional confirmó que el artista se encuentra protegido por el Gaula en el CAI de Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, y está siendo atendido en un centro médico sin presentar señales de violencia.

Según el informe oficial, aproximadamente a la 01:10 a. m., dos hombres identificados como Antoni García y Leonardo Rodríguez se presentaron ante una unidad policial en la avenida Circunvalar con Cordialidad de Barranquilla, señalando ser acompañantes de DJ Dever.

Ambos fueron valorados clínicamente de inmediato. Posteriormente, a las 05:10 a. m., el propio artista se presentó ante las autoridades y también fue remitido a revisión médica.

La Alcaldía informó que DJ Dever fue hallado sano y bajo protección de las autoridades - crédito red social X

Familiares, amigos y seguidores del artista que habían solicitado información constante durante su desaparición, recibieron la confirmación de que DJ Dever está a salvo.

De acuerdo con el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, todo apunta a un “secuestro exprés”. Las investigaciones de los organismos de seguridad continúan para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsables.

La desaparición de DJ Dever movilizó equipos especiales de búsqueda en varios puntos de los departamentos de Atlántico y Bolívar. Parte de las labores incluyó la localización de su vehículo en Barranquilla, el cual no presentaba signos de violencia, mientras la familia solicitaba su pronto retorno.

Por el momento, DJ Dever, junto con Antoni García y Leonardo Rodríguez, permanecen bajo vigilancia policial y en buen estado de salud, mientras las autoridades avanzan en los operativos para esclarecer lo sucedido.