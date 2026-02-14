Daniel Briceño hizo mofa a promesa de Gustavo Bolívar de construir una plaza de mercado en Soacha

Daniel Briceño se burló de las promesas incumplidas de Gustavo Bolívar - crédito @Danielbricen/X

El concejal y aspirante a la Cámara de Representantes Daniel Briceño publicó un mensaje en sus redes sociales para rememorar un año de la propuesta Gustavo Bolívar de construir una plaza de mercado en el municipio de Soacha, cuando era director del Departamento de Prosperidad Social.

“Por aquí en Soacha celebrando 1 año desde que Gustavo Bolívar le prometió una plaza de mercado a la comunidad. Pronto video”, escribió Briceño, desde uno de los terrenos que estarían destinados a este proyecto.

El cabildante capitalino anexó una figura de cartón en tamaño real de Bolívar con un gorrito de cumpleaños. Briceño, también tenía puesto su respectivo gorrito de fiesta y un silbato con serpentinas.

Daniel Briceño publicó un mensaje del cumpleaños de la propuesta de Gustavo Bolívar - crédito @Danielbricen/X

Qué fue lo que prometió Bolívar en Soacha

En febrero del 2025, el entonces titular de la cartera aseguró el inicio de la construcción de 150 Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS) con la puesta de la primera piedra en Soacha, Cundinamarca.

La iniciativa, impulsada por Gustavo Bolívar, buscaría la reducción del hambre y el fortalecimiento del tejido productivo local, con una inversión superior a 520.000 millones de pesos.

En la ceremonia inaugural, Bolívar detalló el alcance del proyecto: “Son 150 de estos PAS que construiremos en el país; más de medio billón de pesos se invirtieron para llevar soluciones contra el hambre para más de 7 millones de personas en Colombia”.

Esa jornada, al parecer, fue el inicio simultáneo de obras en otros nueve municipios, incluidos El Tarra, Teorama y Cúcuta (Norte de Santander), Fundación y Santa Marta (Magdalena), Barranquilla (Atlántico) y tres localidades en Córdoba.

En este terreno se construiría el primer punto de abastecimiento solidario en Soacha - crédito Prosperidad Social

Los PAS, según el DPS, representaban el eje de la estrategia Hambre Cero del Gobierno, orientada a superar el hambre a través de la economía popular y el fortalecimiento del sector productivo local. Según Prosperidad Social, se priorizaron territorios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), para beneficiar a 23 capitales departamentales y a otros 127 municipios.

Estas edificaciones no solo replicarían la estructura de una plaza de mercado tradicional, además ampliarían sus servicios para abordar de forma integral la seguridad alimentaria.

Bolívar explicó el concepto en el 2025: “Esta es una plaza de mercado que va a tener varios servicios: aparte de prestar un servicio a la gente para la venta de verduras, tendrá un centro de acopio para que los campesinos de la zona traigan sus productos; va a tener un comedor y una cocina comunitaria, que va a ser sostenida por el Estado, para que haya una comida caliente para quienes no tengan cómo comer; y contará un punto de distribución de Bienestarina”.

Daniel Briceño denunció que en Soacha, a pesar de las promesas de Gustavo Bolívar, “no hay ni siquiera una valla” ni avances en el punto de abastecimiento solidario - crédito Prosperidad Social y @Daneilbricen/X

La nueva sede del DPS en Soacha

Durante la jornada, Bolívar también inauguró la nueva sede regional en Soacha. Enfatizó la directriz del Gobierno nacional: “Es instrucción del presidente Petro trasladar el servicio público y la presencia institucional a los territorios, eliminando las barreras de acceso a la oferta de la entidad”.

La nueva oficina, ubicada en la calle 12 A # 9 – 28 del municipio, cuenta con una superficie de 360 metros cuadrados y atiende a la ciudadanía de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Daniel Briceño cuestionó amenazas contra Abelardo de la Espriella y la oposición

Daniel Briceño cuestionó públicamente las condiciones de seguridad para la oposición tras las amenazas reportadas contra Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, y otros líderes políticos.

Con este mensaje en X, el exconcejal y candidato a la Cámara Daniel Briceño indicó su preocupación por seguridad de la oposición - crédito @danielbricen/X

En una publicación difundida el 12 de febrero, Briceño señaló que, bajo el Gobierno de Gustavo Petro, los opositores enfrentan “asesinatos, persecución y amenazas”, pese a que el mandatario, cuando estaba en la oposición, “tuvo todas las garantías para ejercer su labor política”.

En su mensaje, Briceño se refirió al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato del Centro Democrático, ocurrido el 11 de agosto de 2025.

Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 durante un evento en el barrio Modelia de Bogotá y falleció tras permanecer hospitalizado dos meses.