Chef del restaurante de Karol G habló del éxito gastronómico que ha recibido “Carolina” en Medellín

El chef Emilio Valencia, con casi dos décadas de experiencia, lidera el proyecto gastronómico de Karol G en Medellín - crédito @emiliovalenciachef/ Instagram

El restaurante “Carolina”, inaugurado por Karol G el 5 de diciembre de 2025, se ha consolidado como uno de los nuevos referentes gastronómicos en Medellín.

Ubicado en el sector de Provenza, el local no solo ha llamado la atención por llevar el nombre de la artista, sino también por su propuesta de alta cocina colombiana con influencias latinoamericanas y una experiencia que busca conectar a los visitantes con la cultura local a través de los sabores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Karol G, conocida mundialmente por su música, apostó por destacar en otro ámbito y mostrar que Medellín tiene un fuerte en la gastronomía. Carolina abrió sus puertas en el corazón de Provenza como un restaurante de alta cocina donde la Bichota invita a locales y extranjeros a conocer la cultura colombiana a través del paladar.

Según Emilio Valencia, chef y director gastronómico del restaurante, “Carolina es alta cocina colombiana con infusiones de cocina latinoamericana. Provenza son los gustos de ella interpretados a nivel mundial, conceptualizados en cocina colombiana. Y el Rooftop es un steakhouse para compartir en un ambiente diferente”.

El restaurante Carolina, inaugurado por Karol G en Provenza, Medellín, apuesta por la alta cocina colombiana y la integración de sabores latinoamericanos - crédito @carolina.mde/ Instagram

En diálogo con Blu Radio, Valencia resaltó que el concepto de Carolina no se limita a una extensión comercial de la fama de Karol G, sino que fue trabajado colectivamente como una propuesta auténtica que busca trascender la marca personal de la artista.

“Cocinar con amor, esa es la clave de todo”, explicó el chef, quien suma casi dos décadas de experiencia en la industria. Destacó que la excelencia del restaurante radica en la entrega emocional de cada plato, más allá de recetas secretas o técnicas sofisticadas.

Uno de los platos favoritos de Karol G, según el chef, es la mazorca de chicharrón, una preparación que la cantante siempre solicita cuando la ve en el menú.

El restaurante integra los gustos personales de la artista, y muchas de las recetas reflejan sus preferencias, traduciendo emociones en sabores para contar historias sobre la cultura y el origen. Valencia también detalló que cada espacio de Carolina fue conceptualizado y diseñado con el objetivo de mostrar que Colombia no solo es música, sino también otras formas artísticas capaces de impactar al mundo.

El proyecto funciona de la mano del equipo de Bichota Records y, desde su apertura, se ha convertido en un punto de encuentro para seguidores de la artista, turistas y comensales interesados en explorar una versión distinta de la cocina colombiana. El éxito del restaurante en sus primeros meses de funcionamiento evidencia el interés del público por propuestas que fusionan tradición, arte y experiencias personales.

Valencia explica que Carolina nació como una propuesta colectiva, pensada para trascender la fama de la artista y conectar con la cultura a través del paladar - crédito @emiliovalenciachef/ Instagram

Valencia subrayó que la unidad gastronómica de Karol G en Medellín va más allá de técnicas y creatividad: combina arte, sabor e identidad, con una filosofía que busca crear conexiones humanas a través de la comida. “En Carolina cada uno fue diseñado y conceptualizado por mí. Caro quería mostrar que Colombia no solo es música, sino también otras formas artísticas con las que podemos impactar al mundo”, afirmó.

Karol G lanza oficialmente su tequila “200 Copas” en Colombia

Karol anunció oficialmente la llegada de su primer tequila cristalino, 200 Copas, al mercado colombiano. El producto, que surge de una colaboración exclusiva con la casa mexicana Casa Dragones, ya está disponible en Colombia y representa un nuevo paso en la diversificación del portafolio empresarial de la artista paisa.

La cantante comunicó el lanzamiento a través de sus historias en Instagram y de los canales oficiales de la marca. El tequila estará inicialmente disponible en Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Cauca, Tolima, Sucre y Boyacá, regiones seleccionadas por su relevancia comercial y cultural, así como por el consumo potencial de bebidas premium. La distribución nacional será gradual, con un acceso inicial exclusivo para quienes se registren en la plataforma oficial.

“Estamos muy emocionados de anunciar que 200 Copas por Casa Dragones pronto estará disponible en Colombia. ¡Regístrate para tener acceso exclusivo antes que nadie!”, indicó el mensaje que acompañó el anuncio, generando expectativa entre los seguidores de Karol G y consumidores del segmento de lujo.

La artista antioqueña hizo el anuncio a través de una historia (story) que compartió en su cuenta de Instagram pasado el mediodía del viernes 13 de febrero de 2026 - crédito @karolg/IG

El tequila “200 Copas” nace como una extensión del universo creativo de la cantante, vinculado a la narrativa de su éxito musical y a la estética que ha construido en torno a su imagen pública. El proyecto, en desarrollo durante casi tres años, contó con la asesoría directa de Casa Dragones, reconocida internacionalmente por su enfoque artesanal y su posicionamiento en el segmento premium. Karol G también destacó la participación de Bertha González Nieves, CEO de Casa Dragones y primera maestra tequilera mujer, como aliada clave en el proceso.

La botella de 750 ml tiene un precio aproximado de 120 dólares en el mercado internacional, pero en Colombia se comercializa en tiendas especializadas por 1.299.000 pesos.

El tequila, un añejo cristalino producido en pequeños lotes con agave azul 100%, se envejece durante más de un año en barricas de roble americano, lo que aporta notas de miel, almendra y agave cocido.