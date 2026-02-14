Colombia

Mario Iguarán, abogado de la familia de Gustavo Aponte, empresario asesinado en Bogotá, se pronunció: “Que se haga justicia”

El exfiscal aseguró que la Sijín y la Unidad de Vida de la Fiscalía están al frente de la investigación

Guardar
El exfiscal Mario Iguarán informó
El exfiscal Mario Iguarán informó que la Sijín y la Unidad de Vida de la Fiscalía están al frente de la investigación del asesinato del empresario Gustavo Aponte - crédito Colprensa y Plastico.com/Facebook

El exfiscal General de la Nación Mario Germán Iguarán asumió la representación de la familia del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, que fue asesinado el 11 de febrero de 2026 en el norte de Bogotá, cuando salía del gimnasio Bodytech. Junto con el ciudadano también fue asesinado su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón.

De acuerdo con el abogado, la Sijín y la Unidad de Vida de la Seccional de Bogotá de la Fiscalía están al frente de la investigación sobre los hechos. La persona que está a cargo de estas indagaciones es el fiscal delegado Samuel Burgos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se están haciendo todos los actos urgentes cuando se trata de un hecho tan repudiable, execrable, tan vil y tan cobarde”, indicó el apoderado de la familia de la víctima a Noticias RCN.

El empresario Gustavo Andrés Aponte
El empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra resultó herido en un ataque armado en Bogotá. Fue trasladado a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales - crédito Fundación Gustavo Aponte Rojas

Aunado a ello, indicó que los allegados del empresario están a la espera del esclarecimiento de los hechos –de los cuales solo se sabe que fueron totalmente planeados–. Las autoridades no han dado con el paradero del hombre que disparó contra Aponte y Gutiérrez, por lo que esperan que, a través de la justicia, sea posible identificarlo y encontrarlo, así como a las demás personas que hayan estado involucradas en el crimen.

Con la familia estamos esperando que se conozca la verdad y que se haga justicia, y que se pueda identificar, individualizar y judicializar a esos asesinos”, detalló al informativo citado el exfiscal y exviceministro de Justicia.

Lo que se sabe del asesinato del empresario y su escolta

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que los hechos se registraron en la tarde el 11 de febrero, en la calle 85 con carrera 7 (sector La Cabrera). Las víctimas fueron interceptadas por un hombre que estaba vestido de traje y corbata; el sujeto los esperó afuera del gimnasio Bodytech y cuando los vio, les disparó.

El comandante Giovanni Cristancho aseguró que el crimen fue totalmente planeado - crédito Policía Nacional

De inmediato, corrió hacia la carrera 7, donde lo estaba esperando otra persona que conducía una motocicleta; juntos, emprendieron la huida. Por eso, el uniformado indicó que las autoridades coinciden en que el crimen fue planeado con detenimiento, tanto así, que los responsables pensaron en caracterizar al sicario para que no generara sospechas en el sitio.

“Se evidencia que es un acto de sicariato totalmente planeado. Haciendo la trazabilidad de las cámaras podemos evidenciar que estas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes, no fue más”, detalló el comandante ante la prensa.

Mientras las autoridades investigan los hechos, los familiares y allegados de las víctimas rechazan y lamentan lo ocurrido. Una de las personas que se pronunció al respecto es el párroco de la iglesia La Inmaculada Concepción, monseñor Alejandro Henao De Brigard, que compartió con el empresario horas antes del ataque armado. De acuerdo con su relato, Gustavo Aponte fue investido como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión.

El empresario y su escolta
El empresario y su escolta fueron asesinados el 11 de febrero, en el norte de Bogotá - crédito X

A su juicio, la víctima no estaba involucrada en hechos irregulares que hayan derivado en el asesinato. Tampoco tenía vínculos de carácter político que pudieran poner su integridad y vida en riesgo. “Él no andaba en cosas malas, ni estaba metido en política (...). No le habían hecho daño a ninguna persona, a él directamente no lo iban a secuestrar sino a matar”, señaló el sacerdote, en conversación con El Tiempo.

Gustavo Adolfo Aponte, padre del empresario, también habló ante los medios sobre los hechos que hoy enlutan a su familia. Afirmó que hacía muchos años no reciben amenazas y que hasta el momento desconocen por qué razón su hijo fue asesinado.

El país tiene que cambiar porque mi hijo, como tantas personas, un hombre bueno, dedicado a la Virgen, dedicado a sus amigos, a su familia, ¿por qué me lo mataron?”, dijo a la prensa.

Temas Relacionados

Gustavo AponteEmpresario asesinadoSicariato en BogotáEscolta asesinadoMario IguaránLuis Gabriel GutiérrezColombia-Noticias

Más Noticias

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - Fecha 6 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

En el duelo de rojos por el cierre de la jornada, se vivirá el denominado clásico de Rojos en la capital del Valle del Cauca

América de Cali vs. Santa

Así quedó el calendario de partidos de Colombia en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

La Tricolor tiene listos a los cinco rivales que enfrentará en la ronda definitiva hacia el mundial de Polonia

Así quedó el calendario de

Suspensión del salario mínimo 2026: lo que debe tener en cuenta al recibir su próximo pago

La decisión del Consejo de Estado no implica cambios en los pagos inmediatos a los empleados, pues las empresas deben esperar hasta la expedición oficial del nuevo decreto que establezca el nuevo monto

Suspensión del salario mínimo 2026:

Giro inesperado en la lesión de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa: esto se sabe del goleador

El atacante sufrió una dolencia en el partido contra Porto por la Primeira Liga, lo que generó preocupación entre los aficionados y la selección Colombia

Giro inesperado en la lesión

Un cierre sorpresivo dejó a 5.000 pacientes crónicos sin atención en el Valle del Cauca y destapó nueva alerta por crisis en la salud

La suspensión de servicios de una IPS en Palmira obligó a miles de afiliados, en su mayoría de Emssanar, a buscar atención en otros prestadores, en medio de una crisis financiera que ya impacta indicadores como la mortalidad en el departamento

Un cierre sorpresivo dejó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Whisky,

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

ENTRETENIMIENTO

The Hives reaccionó a canciones

The Hives reaccionó a canciones colombianas y dio un sorprendente concepto sobre Diomedes Díaz

Nicky Jam anunció el primer show de su carrera en El Campín: “El concierto que la gente estaba esperando”

TIMØ trae los 2000 de vuelta con ‘Canto Pa No Llorar’, con el reto de la inteligencia artificial de por medio: “Ya no basta con hacer canciones ‘buenas’”

Karol G confirmó que su tequila ya se puede comprar en Colombia: cuesta una millonada

Isabella Ladera, ex de Beéle, está embarazada: así confirmó la noticia y los detalles del padre de su segundo hijo

Deportes

América de Cali vs. Santa

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - Fecha 6 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Así quedó el calendario de partidos de Colombia en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Giro inesperado en la lesión de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa: esto se sabe del goleador

Escocia en el Mundial de Argentina 78: una historia de mitos, sanciones, golazos y decepciones

Esta es la situación de Cristian “Chicho” Arango en Atlético Nacional: el técnico explicó su ausencia