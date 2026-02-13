Colombia

Por celebración de San Valentín, Fabiou, el joven que se hizo célebre por pegajosa canción en redes sociales, cobra por saludos personalizados

El también emprendedor y creador de contenido aclaró que las grabaciones no son publicidad y contó cuánto cuestan

El joven santandereano ha sabido
El joven santandereano ha sabido sacarle provecho a la fama en rede sociales - crédito @fabiou/IG

Fabiou, conocido por su tema viral de San Valentín, ha vuelto a dar de qué hablar en redes sociales luego del relanzamiento de su icónica canción en versión remix que lo catapultó a la fama en redes sociales hace más de una década atrás, cuando era un adolescente.

Por tal motivo, y en vísperas de la celebración del Día de San Valentín, Yeison Fabián Orduz (nombre de pila del influencer), para 2026 el creador de contenido y emprendedor (tiene un negocio de venta de empanadas) mostró de nuevo sus dotes como comerciante, y volvió a sacarle el jugo a su video, pero ahora cobrando saludos personalizados en video.

“Casi sold out”, menciona la publicación que dejó Fabiou la mañana del viernes 13 de febrero, y como uno de los últimos avisos para que los seguidores que desean enviarle la grabación a su ser amado, puedan encargarla.

El creador de contenido y emprendedor que se hizo viral en redes sociales siendo un adolescente, sigue dando de qué hablar por cuenta de la canción que lo volvió famoso, una pista sobre la que improvisó acerca del Día de San Valentín - crédito @fabiouoficial/IG

Para esto, el creador de contenido santandereano está ofertando cada saludo en video por un valor de 50.000 pesos colombianos, un poco más de 13 dólares.

La idea de Fabiou resultó siendo un éxito y hasta rebasó las expectativas del influencer, que se ha visto en la tarea de pedirle paciencia a sus usuarios, debido a que la línea habilitada, literal está colapsada de mensajes con solicitudes de mensajes personalizados.

“Gracias por tanto cariño❤️ Los saludos personalizados se hacen con el corazón", dijo Orduz en una de las publicaciones que dejó en su cuenta de Instagram.

El joven sigue aprovechando la fama que ganó en redes para impulsar sus proyectos personales luego de superar un periodo turbulento en su vida - crédito @cejaspobladas/X

El inesperado salto a la fama, que vuelve a darse cada año, fue culpa de un video viral que circular en internet, y en el que con una pista de fondo, dejó uno de los himnos más recordados para esta celebración que se da los 14 de febrero.

