Policía investiga a uniformados que insultaron a madre e hija por usar el carril del MIO, en Cali

Los policías, que estaban conduciendo sobre el carril del sistema de transporte de la ciudad sin cinturón de seguridad y con celular en mano, lanzaron fuertes improperios a las mujeres

Madre e hija fueron destino de insulto por parte de policías caleños - crédito @estoescali_/X

La Policía Nacional abrió una investigación interna luego de que se viralizó un video en redes sociales que muestra a dos uniformados insultando a una madre y su hija cuando circulaban en una patineta eléctrica por el carril exclusivo para buses del MIO en Cali.

La pieza audiovisual se viralizó en páginas de denuncias y en medios de comunicación durante el 12 de febrero de 2026, y causó fuertes reacciones por parte de usuarios que acusaron a los policías de hostigar a las mujeres que, además, se ven andando sin casco de protección mientras conducían.

“Ve, papi, la llamamos al vilo, hijueputa, le gusta la patineta, va asustada la perra, vea cómo tiembla. Perra hijueputa. Una perra hijueputa. Esto es Colombia, papito. Ay, ay, ay. ¡Perdón! (sic)“, fueron los improperios que se oyeron salir de la boca de uno de los uniformados. El otro le contestó: “Ah, eso está bien, jaja”.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que inició el proceso de verificación tras conocerse el material gráfico.

Las mujeres se movilizaban por un carril exclusivo del MIO, no permitido para patinetas, y sin cascos. Fueron grabadas por policías que estaba transitando por el mismo carril - crédito Alcaldía de Cali

Inmediatamente se conoció el contenido de la pieza audiovisual se dispuso la intervención del equipo disciplinario de la unidad y contrainteligencia para determinar los responsables de estas actuaciones”, señaló la institución a través de un comunicado citado por El Tiempo .

Las autoridades abrieron oficios de investigaciones disciplinarias y penales para esclarecer el caso, con el compromiso de informar al público los avances conforme al Estatuto Disciplinario para la Policía Nacional de Colombia.

Los policías iban en el carril del MIO, sin cinturón y usando el celular

No obstante, de acuerdo con la evidencia de las imágenes, los usuarios de las redes sociales señalaron que la patrulla de la Policía Nacional también transitó por el carril exclusivo del sistema MIO, hecho que constituye una infracción.

Pero no solo eso. Si se revisa el video con atención, el conductor de la patrulla está manipulando un teléfono sin llevar puesto el cinturón de seguridad, conductas que también constituyen infracciones de tránsito.

Las mujeres fueron hostigadas por los policías, que conducían sin uso del cinturón de seguridad y con celular en mano - crédito capturas de pantalla @estoescali_/X

El uso del cinturón es obligatorio para todos los ocupantes de un carro, de acuerdo con el artículo 82 del Código Nacional de Tránsito. El caso omiso de la normativa implica una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a 711.750 pesos colombianos, además de la inmovilización del vehículo.

El uso del celular por parte del conductor está castigado con la multa tipo C38, superior a 600.000 pesos, conforme a la normativa vigente en Colombia.

Las autoridades no han divulgado los nombres de los uniformados involucrados ni el estado actual de las investigaciones.

En cuanto a la falta de las ciudadanas caleñas por usar la patineta sin casco, la Ley 2486 de 2025, que “regula la circulación y se promueve el uso de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana”, establece una multa de 6 salarios mínimos legales diarios vigentes además de la inmovilización del vehículo.

El uso del carril del MIO es exclusivo para buses del sistema de transporte masivo. Invadirlo es incurrir en la infracción C4, que implica una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad caleña.

Los uniformados serán investigados internamente por la Policía - crédito Alcaldía de Cali

En redes les ‘cayeron con toda’ a los uniformados

La sección de comentarios de varias páginas que publicaron el video estuvo llena de reacciones en contra de los uniformados.

Estas fueron algunas: “Es inentendible dos hombres y más policías refiriéndose así de unas mujeres una adulta y una joven, pero aparte brutos buscándose un DISCIPLINARIO, esos son los tipos de policías que encochinan la imagen de la policía (sic)”.

“Esa es Colombia dice el distinguido patrullero, y esa es la policía de los colombianos”; “Pero con la delincuencia si son unas gallinas”; “De verdad que se ven unas cosas aquí en Cali. La mamá con su hija en una vía no permitida para otros vehículos y de paso en un monopatín sin casco. Y para completar los oficiales usando unas palabras muy bonitas y también infringiendo normas de tránsito. Esta es mi Cali. Lástima”.

