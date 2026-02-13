Colombia

La Suprema y el futbolista Brahian Palacios generaron rumores sobre una posible boda: usan anillos iguales en un video

Un contenido difundido en redes sociales mostró a ambos disfrutando de una velada romántica y luciendo anillos que despertaron rumores de boda

La Suprema y Brahian Palacios
La Suprema y Brahian Palacios desatan comentarios por supuestos anillos de compromiso - crédito @_lasupremaaa/ Instagram

Nicole Rivera, conocida en redes sociales como La Suprema, volvió a captar la atención de sus seguidores tras la difusión de un video en el que aparece junto a su pareja, el futbolista colombiano Brahian Palacios.

La grabación, que se viralizó en distintas cuentas de entretenimiento, muestra a la pareja compartiendo una cena íntima, con copas de vino y una conversación cercana que culmina en un beso.

El detalle que generó mayor revuelo entre los internautas fue la presencia de anillos en el dedo anular de la mano izquierda de ambos, un símbolo tradicionalmente vinculado al matrimonio. Este gesto bastó para que se multiplicaran los comentarios sobre una posible boda, alimentando especulaciones en redes sociales acerca de si la pareja habría formalizado su relación.

“Ellas sanó y encontró alguien que la valora y se nota que su felicidad es genuina ❤️“, ”Me Encanta merece ser feliz😍“, ”Me encanta 😍“, ”Siempre llega algo mejor 😍🙌“, dicen las reacciones de los internautas.

No es la primera vez que surgen rumores sobre un posible matrimonio entre La Suprema y Brahian Palacios.

La presencia de anillos en el dedo anular de La Suprema y su pareja durante una velada romántica avivó especulaciones sobre una posible boda - crédito @_lasupremaaa/ Instagram

En ocasiones anteriores, la influencer mencionó estar “casada” en uno de sus videos, lo que también desató comentarios y preguntas. Posteriormente, explicó que utilizó ese término para referirse al compromiso y la estabilidad que vive con el futbolista, especialmente después de haberse mudado a Dubái para compartir su vida con él. Sin embargo, cada nueva aparición pública en conjunto reaviva las versiones sobre una boda inminente.

La relación entre Nicole Rivera y Brahian Palacios se hizo pública a finales de 2025. Aunque han mostrado algunos momentos de su vida diaria en redes, suelen mantener los detalles de su vida privada bajo reserva. Palacios, quien actualmente juega en Emiratos Árabes Unidos, opta por un perfil más discreto, mientras que La Suprema continúa activa en plataformas digitales y suele compartir fragmentos de su día a día.

Su historia de pareja se desarrolló después de la ruptura de La Suprema con el cantante Blessd, un episodio que estuvo rodeado de rumores y alta exposición mediática. Tras esa separación, la atención también se centró en Blessd, quien inició una relación con Manuela QM, amiga de la influencer, y con quien recientemente anunció que serán padres.

Por el momento, ni Nicole Rivera ni Brahian Palacios han confirmado si dieron un paso más en su relación. El video, sin embargo, ha vuelto a poner en el centro de la conversación la posibilidad de una boda.

La presencia de anillos durante una cena íntima reavivó especulaciones sobre un posible matrimonio entre la influencer y el jugador colombiano - crédito @_lasupremaaa/ Intagram

La historia sentimental de Nicole Rivera ha estado ligada a figuras del mundo del entretenimiento, destacándose su relación con Blessd como una de las más seguidas en redes sociales. Durante varios años, La Suprema acompañó al artista en la etapa de consolidación de su carrera, participando de manera activa en sus primeros logros dentro de la música urbana.

Blessd, referente actual del género urbano en Colombia, atraviesa un nuevo momento personal tras anunciar que será padre junto a la influencer Manuela QM. Aunque los rumores sobre el embarazo circulaban desde hace meses, fue recientemente cuando la pareja hizo pública la noticia en redes sociales, provocando numerosas reacciones entre sus seguidores.

En los primeros años de su carrera, Blessd mantuvo una relación con Nicole Rivera, quien estuvo presente en algunos de sus momentos más importantes. Más adelante, el cantante decidió oficializar su relación con Manuela QM mediante publicaciones en redes en agosto de 2025.

El reguetonero y la creadora de contenido acabaron confirmaron el embarazo - crédito Instagram

Fue en enero de 2026 cuando confirmó el embarazo con un mensaje personal: “No tengo cicatrices ya sane los moretones yo soy un guerrero de haters tengo maratones pero ya estoy esperando un hijo y el cura mis emociones. ME TRANQUILIZA ME CALMA !! ME RELAJA Y RESPIRO !! Solo quiero que tu llegues te estoy esperando hijo mío”.

Blessd también compartió cómo recibió la noticia. Según contó, Manuela le entregó una caja con “unos zapatitos y una pijama de bebé”, un gesto que lo llenó de felicidad y lo llevó a compartir la novedad con su círculo cercano.

