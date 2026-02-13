Colombia

Concierto de BTS en Colombia se podrá ver en vivo: cuándo, cómo y otros detalles

Los seguidores de la banda de K-Pop podrán vivir la emoción de la gira mundial desde la pantalla grande, con funciones en varias ciudades y la oportunidad de sintonizar los shows en tiempo real


Los conciertos de BTS llegarán
Los conciertos de BTS llegarán en vivo a la pantalla grande - crédito Reuters

El regreso de BTS a los escenarios mundiales cobra una dimensión inédita: los conciertos de su ARIRANG Tour serán transmitidos en cines de Colombia y otros países, permitiendo a sus seguidores experimentar la gira en tiempo real a miles de kilómetros de distancia.

La decisión no solo atiende la demanda de millones de fans —el denominado ARMY— sino que pretende redefinir la relación entre artistas y público en la industria del K-pop, combinando espectáculos presenciales y proyecciones internacionales coordinadas.

El anuncio de estas funciones simultáneas fue confirmado por HYBE —agencia de la banda surcoreana— a través de la plataforma Weverse. Según el comunicado, la transmisión internacional incluirá cines en Colombia y México, con el respaldo de la distribuidora Trafalgar Releasing y en sociedad con BigHit Music, e indicaron que al menos dos funciones por sede están programadas para ajustarse a los distintos husos horarios.

Cinemark en Colombia ya avisó mediante sus redes sociales que proyectará ambos conciertos, alentando a los seguidores a estar atentos a los detalles de preventa y salas participantes. Las entradas saldrán a la venta el miércoles 25 de febrero, una noticia que ya genera expectativa entre los fanáticos locales.

BTS trae su “ARIRANG Tour”
BTS trae su “ARIRANG Tour” a los cines de Colombia para que nadie se quede sin concierto - crédito @CinemarkCol/X

Proyecciones en vivo desde Corea del Sur y Japón

El primer show del ARIRANG Tour que podrá verse en el país se transmitirá en vivo desde Goyang, Corea del Sur, el 11 de abril. Una semana después, el 18 de abril, llegará a la pantalla grande el espectáculo filmado en Tokio, Japón, ampliando el impacto global del evento y otras compañías de cine en Colombia podrían sumarse prontamente a la iniciativa y anunciar más funciones.

Marc Allenby, director ejecutivo de la distribuidora Trafalgar Releasing, destacó la magnitud cultural que representa el proyecto y la razón por la que vale la pena llegar hasta los cines.

“La noticia de BTS World Tour Arirang ha sido recibida con una demanda global extraordinaria. Presentar estos conciertos completos en cine ofrece a las audiencias de todo el mundo la oportunidad de reunirse y experimentar la gira en la pantalla grande”.

La magnitud de la gira y estrategia global

La gira ARIRANG será el primer tour mundial de BTS desde Permission to Dance on Stage (2021-2022) y el recorrido tendrá una duración de casi un año, el cual comenzará oficialmente el 9 de abril en Goyang y culminará el 14 de marzo de 2027 en Manila, Filipinas.

El itinerario contempla 82 conciertos en 34 ciudades, lo que la convierte en una de las apuestas más ambiciosas de la agrupación y del K-pop.

El regreso de BTS a los escenarios de todo el mundo estará acompañado por el lanzamiento de su nuevo álbum, también titulado Arirang, cuya publicación está prevista para el 3 de marzo de 2026 y el cual será su primer disco de estudio desde Map of the Soul: 7 (2020).

BTS lleva su gira global
BTS lleva su gira global a cines de Colombia y México - crédito Europa Press

El fenómeno cultural también llegará a otras plataformas

El septeto surcoreano conformado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook refuerza su posicionamiento global con apuestas que trascienden los conciertos tradicionales. Como parte de la estrategia de presencia mundial, también está previsto el estreno de un documental y la transmisión de un show en directo por Netflix, facilitando a la audiencia el acceso a contenidos exclusivos vinculados a la nueva etapa de BTS.

BTS y su gira de conciertos en la que incluyó a Colombia

La expectativa internacional por el regreso de BTS ha puesto a América Latina en el centro de atención y la noticia, anunciada en enero, desató reacciones inmediatas entre los seguidores de la agrupación surcoreana, quienes celebraron la inclusión de varias ciudades latinoamericanas en el itinerario de la gira.

Las primeras fechas confirmadas marcan una presencia robusta en la región. La Ciudad de México recibirá a BTS los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, constituyéndose en la parada inaugural latinoamericana del tour. Poco después, los integrantes del grupo aterrizarán en Bogotá, donde ofrecerán dos presentaciones, el 2 y 3 de octubre.

El recorrido continúa en la costa pacífica. Los días 9 y 10 de octubre, los fanáticos peruanos tendrán la oportunidad de ver a BTS en la capital, Lima. Posteriormente, el grupo se trasladará a Santiago de Chile, con dos fechas programadas: 16 y 17 de octubre.

El itinerario latinoamericano también incluye a Buenos Aires, donde la banda surcoreana tiene programados dos conciertos, el 23 y 24 de octubre. La agenda regional cierra en Brasil, con tres presentaciones en São Paulo: 28, 30 y 31 de octubre.

