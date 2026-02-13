Colombia

Colombia está entre los países con mayor desempleo en la Ocde: estas son las cifras

Aunque la tasa bajó frente a 2024, el país se mantuvo entre las más altas del bloque. El promedio general de la Ocde cerró estable en 5%, pero con fuertes contrastes entre economías

Colombia cerró 2025 con una
Colombia cerró 2025 con una tasa de desempleo de 8,5%, la cuarta más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos crédito Shutterstock/@ocdeenespano/X

Colombia terminó 2025 como el cuarto país con mayor tasa de desempleo entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), al registrar un 8,5% en diciembre.

El dato, divulgado en el más reciente informe del organismo, confirma una mejora frente al 9,7% observado en el mismo mes de 2024, pero también deja en evidencia que el país continúa significativamente por encima del promedio del bloque, que se ubicó en 5%.

El reporte señala que, en términos agregados, la tasa de desempleo de la Ocde se mantuvo estable al cierre del año y no presentó variación frente a noviembre. De las 32 economías con datos disponibles, 22 conservaron el mismo nivel en el último mes de 2025. Sin embargo, esa estabilidad general contrasta con la situación de Colombia, que no logra converger hacia el estándar promedio del grupo.

En la comparación interanual, mientras ocho países consiguieron reducir su desempleo y siete prácticamente no registraron cambios —entre ellos Canadá y Japón—, en 17 economías el indicador aumentó. Los mayores incrementos se presentaron en Finlandia y Eslovenia, con alzas de 1,6 puntos porcentuales.

Aunque el promedio de la
Aunque el promedio de la Ocde se mantuvo en 5% en diciembre, Colombia continuó por encima del nivel general del bloque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque Colombia logró una reducción frente a 2024, su posición en el ranking refleja que el ajuste no ha sido suficiente para abandonar el grupo de países con mayores dificultades en materia laboral. El 8,5% registrado en diciembre la dejó solo por debajo de tres economías dentro del bloque, consolidando un escenario en el que la brecha frente al promedio sigue siendo amplia.

El comportamiento mensual también mostró señales de alerta, según el reporte. Frente a noviembre, el desempleo aumentó en Colombia, así como en Canadá y Corea del Sur, mientras que en siete países descendió. Esto sugiere que, pese a la mejora anual, el cierre de año evidenció presiones recientes sobre el mercado laboral colombiano.

El informe de la Ocde plantea que el panorama para el país es mixto. Por un lado, la reducción interanual confirma una recuperación respecto de los niveles más altos de 2024. Por otro, la distancia frente al promedio del bloque sigue asociada a factores estructurales persistentes: alta informalidad, baja productividad en múltiples sectores y limitada generación de empleo formal, especialmente en actividades intensivas en mano de obra.

Sobre la dinámica reciente, Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, explicó a La República que la tasa de desempleo juvenil ha venido disminuyendo en los últimos años. No obstante, advirtió que la población joven en edad de trabajar muestra una reducción sostenida mes a mes, lo que implica un reto adicional para sostener mejoras en este segmento.

El desempleo en Colombia bajó
El desempleo en Colombia bajó frente a 2024, pero el país no logró salir del grupo con mayores tasas dentro de la organización - crédito Bogotá.gov

Según señaló, mantener e incluso profundizar la reducción del desempleo juvenil requerirá un crecimiento constante del empleo orientado a esta población. De lo contrario, el avance podría estancarse si la economía no genera suficientes oportunidades formales para absorber a quienes ingresan al mercado laboral.

El analista también indicó que variables como el incremento reciente del salario mínimo, la implementación de la reforma laboral y la reducción de la jornada semanal podrían incidir en la evolución del desempleo durante los próximos meses. El impacto dependerá, en buena medida, de la reacción del sector empresarial y del ritmo de crecimiento económico.

Con estos resultados, Colombia cerró el año con una tasa inferior a la de 2024, pero todavía distante del promedio de la Ocde y ubicada en la parte alta del ranking. La evolución del indicador en 2026 dependerá del desempeño de la actividad económica en un contexto en el que los cambios regulatorios y las condiciones de crecimiento serán determinantes en las cifras oficiales.

