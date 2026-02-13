Así funciona el ‘falso Nequi’, una estafa digital en compras y ventas por redes sociales

Evite hacer transacciones de alto valor a la hora de vender un producto por redes sociales a finales de semana, y menos los sábados o domingos - créditos Pixabay | Nequi/Facebook

La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) emitió una alerta sobre nuevas modalidades de fraude digital que afectan a quienes realizan compras y ventas a través de redes sociales y plataformas digitales, como Marketplace (Facebook), por ejemplo.

Según el comunicado difundido por la institución la mañana del viernes 13 de febrero de 2026, estas prácticas ilegales han experimentado un repunte.

Por tal motivo, la campaña institucional que lideró en varios puntos de la capital la teniente coronel Natalia Borda, jefe del grupo de Policía Comunitaria de la Mebog, se dirigió en especial a comerciantes y particulares que gestionan transacciones a distancia en Bogotá.

Como explicó la oficial en declaraciones a medios de comunicación, los estafadores emplean la modalidad conocida como “cheque sin fondos”, y en la que un título valor es consignado en la cuenta de la víctima.

Aunque la entidad bancaria notifica el ingreso, los fondos no quedan disponibles hasta finalizar el proceso de canje.

Por esta razón, la víctima suele entregar el bien confiando en la notificación, pero días más tarde el banco informa que el cheque carece de respaldo económico.

Un ejemplo de esta clase de ventas en plataformas puede ser, en este caso, un Play Station 5 ofertado en Market Place (Facebook) - crédito captura de pantalla / Facebook

El fraude ocurre en especial los días jueves, viernes y durante fines de semana con puente festivo, aprovechando los tiempos del sistema financiero y los días no hábiles.

En el comunicado se puntualizó que “esta práctica delictiva se ha adaptado y reactivado para perjudicar a quienes comercializan productos o servicios en entornos digitales”.

La otra modalidad identificada por las autoridades es el “falso Nequi”, como se llama una de las billeteras virtuales que más utilizan los ciudadanos para realizar pagos o transferencias electrónicas.

En este escenario el delincuente envía un comprobante digital manipulado que simula una transferencia exitosa.

Ante la falta de verificación directa con la entidad financiera, la víctima entrega la mercancía sin haber recibido el pago en efecto.

Frente a esta táctica, los estafadores se respaldan en la confianza generada por comprobantes digitales y mensajes que aparentan autenticidad.

Según los registros de la Mebog en 2025 se realizaron 62 capturas por el delito de estafa.

Mientras tanto, y en lo que va de 2026, se han efectuado 5 capturas relacionadas con estas modalidades, y el año anterior (2024) se reportaron 7.584 casos de fraude digital.

La lucha contra estos delitos en 2026 deja un registro de 168 casos hasta la fecha (con corte al 13 de febrero de 2026).

Las autoridades en Bogotá realizaron una campaña para advertir a la ciudadanía en varias zonas de la capital colombiana - crédito Mebog

Tenga cuidado con los estafadores: estas son las recomendaciones por parte de las autoridades

Las recomendaciones que brindó la teniente Borda junto a sus colegas incluyen verificar directamente con la entidad financiera la disponibilidad real de los recursos antes de entregar cualquier bien o prestar un servicio.

Del mismo modo, se aconseja no confiar en pantallazos, mensajes o comprobantes digitales sin validación oficial, y abstenerse de despachar mercancía durante fines de semana o días festivos sin confirmación bancaria plena.

En operaciones que involucran bienes de alto valor, la institución sugiere priorizar las transacciones presenciales en lugares seguros.

Además, se recomienda denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123 o ante la Fiscalía General de la Nación.

Declaraciones de la teniente coronel Natalia Borda, jefe del Grupo Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

Tenga en cuenta también que por cuenta de la celebración del Día de San Valentín, los ciberdelincuentes pueden estar más alborotados de lo habitual.

Por esta razón, las autoridades capitalinas pidieron ser cautelosos a la hora de efectuar alguna clase de negociación y evitar días después estar denunciando el caso, por no tener en cuenta las recomendaciones.

De igual forma, tenga en cuenta aspectos básicos como revisar redes sociales, y de ser posibles, mirar antecedentes y calificaciones de usuarios que antes hayan hecho transacciones con algunos usuarios que, en la red pintan de inocentes, pero por detrás pueden tener solo un objetivo: dejarlo sin un peso.