Armando Benedetti denunciará al candidato Camilo Enciso por presunta complicidad con Odebrecht: “Payaso, bandido”

Armando Benedetti tildó a Camilo Enciso de bandido y payaso - crédito @MinInterior/X y @camiloencisov/Instagram

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que denunciará penalmente al candidato a la Cámara por Bogotá Camilo Enciso por presunta complicidad con el caso de corrupción de Odebrecht, la multinacional brasileña señalada de haber pagado sobornos en Colombia y otros países para conseguir contratos de infraestructura.

De acuerdo con el jefe de la cartera, el aspirante al Congreso, que fungió como secretario de Transparencia de la Presidencia, tuvo en sus manos la tarea de investigar hechos irregulares relacionados con la adjudicación de un contrato. Sin embargo, al parecer, no habría llevado a cabo las indagaciones al respecto.

“@camiloencisov Bandido, cómplice de Odebrecht. Luis Fernando Andrade (expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI) fue a su oficina para pedirle que investigara sobre el tema de Odebrecht. ¿Usted qué hizo? Miró para otro lado. No quiso investigar la adjudicación del 2009 y 2010 y tapar el de Ocaña y Gamarra en el 2014″, señaló el ministro a través de su cuenta de X.

Benedetti señaló a Enciso de ngearse a investigar irregularidades de Odebrecht e insinuó que pudo haber recibido dinero por eso - crédito Sebastião Moreira/EFE

Benedetti cuestionó a Enciso, preguntando si el expresidente Juan Manuel Santos le ordenó no hacer ninguna investigación al respecto: “¿No buscó porque Santos se lo pidió?”. Asimismo, aseguró que el exsecretario tenía pleno conocimiento de los sobornos que senadores del Partido de la U recibieron, incluyendo al presidente de la colectividad, “amigo íntimo suyo”.

“Nunca dijiste nada de los contratos de estabilidad jurídica de Néstor Humberto Martínez coordinado con el ministro de Comercio, Sergio Díaz Granados”, añadió.

En su publicación, el ministro adjuntó una entrevista que otorgó Enciso a El Tiempo en 2016, en la que aseguró que desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia se adelantarían todas las indagaciones sobre el tema. Incluso, aseguró que el Gobierno no permitiría que hechos de corrupción como el de Odebrecht se repitieran y que la administración no toleraría irregularidades.

El ministro Armando Benedetti señaló a Camilo Enciso de guardar silencio sobre irregularidades de Odebrecht - crédito @AABenedetti/X

“Este mismo martes pedimos cooperación al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Buscamos que, según lo dispuesto en el acuerdo suscrito por Odebrecht y el Departamento de Justicia, dicha empresa le ayude a la Fiscalía a identificar cuál fue el funcionario que entre 2009 y 2010 –antes de que Juan Manuel Santos asumiera la Presidencia– recibió 6,5 millones de dólares en sobornos. Sobre ese funcionario y sobre cualquier otra persona involucrada –en cualquier momento– con actos de corrupción debe actuar la justicia sin conmiseración”, dijo el hoy candidato al Congreso en diálogo con el informativo citado.

Benedetti calificó de “payaso” al exfuncionario y lo señaló de haber evitado adelantar las respectivas investigaciones, pese a que ante la opinión pública mostró la disposición del Gobierno en indagar. En consecuencia, confirmó que tomará acciones legales en su contra.

“Aquí hay una entrevista donde usted de payaso dice que va a investigar y siempre guardó silencio. Usted es cómplice. ¿Cuánto recibió? La próxima semana pondré la denuncia“, indicó.

El ministro Benedetti señaló a Camilo Enciso de no investigar la adjudicación de un contrato en 2009 y 2010 - crédito Luisa González/Reuters

Por su parte, el aspirante a la Cámara de Representantes informó que revelará información delicada relacionada con el ministro del Interior y con irregularidades que salpican a la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter). Según indicó, hay hechos de corrupción que se han registrado dentro de la entidad y que no pueden permanecer ocultos.

“Con tanto nepotismo, contratación torcida y con tantas personas dispuestas a contar la verdad. Esperen primeras revelaciones en el transcurso del día. Les doy una pista: reuniones a puerta cerrada en un reconocido Club de Bogotá”, señaló.

El jefe de la cartera respondió a los señalamientos, negando cualquier vínculo con Findeter y acusando a Enciso de mentir y de inventar historias en su contra, como, presuntamente, ha pasado anteriormente.

El ministro Armando Benedetti negó tener vínculos con Findeter - crédito @AABenedetti/X

“Más bien responde por ser el Zar de Odebrecht, tus amigos “íntimos” son cómplices“, añadió.