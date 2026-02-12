Rumores sobre “invasiones” masivas de murciélagos en Valle del Cauca fue aclarada por la Secretaría de Salud: esto dijo

Las autoridades del Valle del Cauca enfatizan la importancia de vigilar los murciélagos que presentan comportamientos inusuales durante el día para prevenir casos de rabia - crédito Gobernación del Valle del Cauca

Las autoridades de Valle del Cauca intensificaron el llamado a mantener la vigilancia sobre los murciélagos que muestran comportamientos inusuales durante el día, descartando al mismo tiempo cualquier rumor de “invasiones” masivas o eventos anómalos generalizados en zonas urbanas y turísticas.

El eje central de la estrategia sanitaria se centra en la prevención de la rabia, una enfermedad que, aunque no ha producido muertes humanas en la región desde hace aproximadamente 15 años, sigue representando un riesgo debido a su letalidad y a la posibilidad de transmisión por fauna silvestre a animales domésticos, según las declaraciones de María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, recogidas por medios locales.

Durante los últimos ocho meses, la Secretaría de Salud de Valle del Cauca ha registrado solo tres incidentes relacionados con estos mamíferos.

Según lo informado por la funcionaria durante una entrevista con Blu Radio, “Se puede ir al zoológico, se puede ir a los parques de las garzas; no tenemos una alerta de que estén volando murciélagos”, desmintiendo así los mensajes difundidos en redes sociales que sugerían evitar espacios públicos debido a una supuesta proliferación diurna de estos animales.

La Secretaría de Salud de Valle del Cauca desmiente rumores sobre invasiones masivas de murciélagos en zonas urbanas y turísticas de la región - crédito Gobernación del Valle del Cauca

Uno de los aspectos más destacados por las autoridades es la importancia de identificar cambios en la rutina de los murciélagos.

Lesmes precisó: “El murciélago es un animal nocturno, si vuela de día, algo raro tiene. Un murciélago que usted se encuentra en el piso no se toca, es un animal que está enfermo. El cambio en la rutina de los animales es sinónimo de enfermedad”, como reportó la Secretaría de Salud del Valle del Cauca.

Este comportamiento puede ser señal de infección por virus como el de la rabia, dado que los murciélagos poseen fotofobia natural y tienden a evitar la luz.

La rabia circula naturalmente en zonas selváticas y bosques, y los murciélagos hematófagos —aquellos que se alimentan de sangre— pueden morder a ganado, perros, gatos o ardillas.

“Hay murciélagos que se alimentan de sangre y pueden picar, por ejemplo, a una vaca, a un ternero o a un caballo, y estos animales pueden enfermar de rabia. Los animales grandes, así como gatos y perros, cuentan con vacunación contra esta enfermedad. No es posible vacunar a los murciélagos, pero sí pueden ser transmisores”, dijo Lesmes en un video divulgado en redes sociales.

Estas mascotas pueden convertirse en transmisores hacia los humanos si no están inmunizadas, fue uno de los puntos abordados por Lesmes.

Las autoridades recomiendan evitar el contacto físico con murciélagos encontrados en el suelo y notificar a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca o unidades de salud - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El último caso de rabia humana en el departamento se produjo hace 12 años, cuando un gato infectado por la mordedura de un murciélago transmitió la enfermedad a una persona en Roldanillo.

La estrategia de prevención se apoya en la vacunación gratuita y anual de perros y gatos, realizada por la Unidad Ejecutora de Saneamiento.

“Llevamos jornadas de vacunación extensas, casa a casa, con la Unidad Ejecutora de Saneamiento, vacunando gratuitamente perros y gatos en todo el departamento. (...), la vacunación contra la rabia debe realizarse una vez al año para mantener el control de la enfermedad”, declaró Lesmes.

El éxito en la prevención de la rabia en Valle del Cauca se atribuye a la cobertura sostenida de vacunación y la vigilancia epidemiológica en todo el departamento - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En caso de encontrar un murciélago volando de día o hallarlo en el suelo, la recomendación institucional es evitar cualquier contacto físico y notificar inmediatamente a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) o a las unidades de salud locales.

Además, ante mordeduras, arañazos o contacto con animales desconocidos, la instrucción es acudir de inmediato a los servicios de urgencias para recibir la atención correspondiente.

La secretaria Lesmes subrayó que, a pesar de la alerta, no se han producido nuevos fallecimientos humanos por rabia en Valle del Cauca durante la última década y media, lo que atribuyó a la cobertura sostenida de vacunación y vigilancia epidemiológica en el departamento.

La funcionaria recalcó: “La rabia es una enfermedad mortal… por eso vacunamos a los animales”, y reafirmó la necesidad de continuar aplicando estas medidas para preservar la salud pública en la región.