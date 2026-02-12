Colombia

Roy Barreras sumó nuevo respaldo a su candidatura presidencial: qué es el Movimiento Político Social y Comunal

El exsenador invitó a los comunales de todo el país a fortalecer la organización social a través del voto, subrayando el rol de la economía popular en su campaña

Guardar
Movimiento comunal expresa respaldo a
Movimiento comunal expresa respaldo a Roy Barreras para las elecciones del 8 de marzo - crédito Montaje Infobae

El Movimiento Político Social y Comunal manifestó su apoyo oficial a la candidatura presidencial de Roy Barreras para los comicios del 8 de marzo de 2026, según un video difundido por el propio exsenador en su cuenta de X.

La grabación recoge declaraciones de un representante del sector comunal y del propio Barreras, quienes recalcaron la importancia de la acción colectiva y el impulso a la economía popular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el material audiovisual, el líder del movimiento resaltó que “el movimiento político social y comunal respalda la candidatura oficialmente de Roy Barreras”, solicitando a los integrantes de las juntas comunales del país que respalden la postulación.

“Le queremos pedir a todos los comunales de Colombia que el 8 de marzo tomemos la decisión a las ocho de la mañana de marcar el tarjetón por Roy Barrera, el que va a fortalecer la acción comunal de Colombia”, puntualizó el vocero.

Representantes comunales hicieron un llamado
Representantes comunales hicieron un llamado a las bases para apoyar la candidatura de Roy Barreras - crédito @RoyBarreras

Roy Barreras, exsenador y exembajador, agradeció el respaldo del sector comunal en el mismo video.

Muchas gracias, presidente. A las comunales, a los comunales. Tejido social vivo. La mejor manera de que la economía popular y la representación auténtica del pueblo colombiano se exprese y se organice”, afirmó Barreras, subrayando el rol de las organizaciones comunales en el desarrollo social.

El exsenador y expresidente del Senado sostuvo que el movimiento político, social y comunal constituye “el tejido popular más concreto y más emocionante”.

Destacó el compromiso de su campaña con la inclusión de mujeres y hombres que hacen parte de las juntas comunales, señalando: “Todo el compromiso de un gobierno del cambio 2.0”.

La iniciativa divulgada a través de la red social X busca movilizar a los sectores comunales para que participen de manera activa en la jornada electoral.

Roy Barreras recibe apoyo del sector comunal y promete fortalecer la economía popular - crédito @RoyBarreras

Roy Barreras descartó que la consulta del Frente por la Vida sea una iniciativa de izquierda y resaltó su carácter plural

Roy Barreras, exsenador y actual candidato presidencial, afirmó en el programa Sin anestesia de La Luciérnaga en Caracol Radio que la consulta del Frente por la Vida no corresponde a una propuesta surgida exclusivamente desde la izquierda colombiana.

El dirigente explicó que ese sector ya adelantó su proceso interno en octubre de 2025, por lo que la convocatoria actual responde a la construcción de un Frente Amplio que agrupa diferentes sectores políticos y sociales.

Durante la entrevista, Barreras detalló que en el proceso confluyen representantes del centro, liberales, independientes, integrantes del Partido de la U y ciudadanos sin militancia formal.

Además, el expresidente del Senado señaló la presencia de diversos actores sociales, como desempleados, trabajadores informales y mujeres cabeza de hogar, quienes también participan en la iniciativa.

El candidato insistió en que la consulta busca una representación abierta, alejada de posturas únicas y con énfasis en la pluralidad.

Roy Barreras negó que la
Roy Barreras negó que la consulta del Frente por la Vida sea exclusiva de la izquierda - crédito Roy Barreras/Facebook

Invitó a la ciudadanía a acudir a las urnas el 8 de marzo para, en sus palabras, “derrotar la consulta uribista”, aunque precisó que el Frente Amplio no cuenta con el respaldo ni la presencia del presidente Gustavo Petro.

Barreras remarcó que el jefe de Estado ha expresado públicamente su decisión de no votar en la consulta, justificando esa posición por la exclusión del aspirante de la izquierda, Iván Cepeda. El candidato consideró válida la decisión de Petro de defender su partido y su candidato.

“Tiene toda la razón el presidente Petro, yo no soy de izquierda, soy liberal demócrata de centro, pero tiene derecho a que, si le quitan el candidato de la izquierda, a no pedir el tarjetón”, puntualizó Barreras.

En la conversación, el exsenador reiteró su distancia del sector liderado por Cepeda y defendió la convivencia de diferentes posturas dentro de un proyecto común.

Barreras también mencionó encuestas recientes, según las cuales cerca de un 40% de la población rechaza la polarización y prefiere alternativas de centro. Para el candidato, ese segmento constituye la base de una propuesta incluyente y progresista.

Temas Relacionados

Roy BarrerasConsulta 8 de marzoElecciones ColombiaMovimiento Político Social y ComunalElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

‘Desafío Siglo XXI’ entra en su recta final: se conoce la fecha de la última gala y filtran la pareja que dejaría la competencia

El futuro de los participantes y el premio mayor de 1.200 millones de pesos se definirán muy pronto en el programa, mientras los rumores sobre eliminaciones y la fecha final circulan en redes

‘Desafío Siglo XXI’ entra en

Gustavo Petro volvió a criticar la política de tasas de interés del Banco de la República y defendió logros en inflación: “Está equivocada”

El mandatario expresó en su cuenta oficial de X que elevar la tasa de interés frena la compra de vivienda y dificulta la reducción de la inflación

Gustavo Petro volvió a criticar

Doble homicidio en el norte de Bogotá desata críticas por trabas en acceso a cámaras de seguridad: esto dijeron las autoridades

Las demoras en la entrega de registros de vigilancia complicaron las primeras horas de la investigación, generando cuestionamientos en congresistas

Doble homicidio en el norte

Colombia recupera un festivo en 2026: el calendario trae de vuelta un puente perdido hace 7 años

El 2026 será un año especialmente generoso para el descanso en el país. Una coincidencia del calendario permitirá disfrutar nuevamente de un festivo clave que en 2025 se había “perdido” al caer en domingo

Colombia recupera un festivo en

Juanda Caribe recibió ola de críticas por la respuesta que le dio a Karola en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Así maltrata a la esposa”

Un comentario inesperado del cantante durante una prueba del ‘reality’ provocó una situación que se volvió viral y disparó un intenso debate sobre humor y respeto

Juanda Caribe recibió ola de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’ entra en

‘Desafío Siglo XXI’ entra en su recta final: se conoce la fecha de la última gala y filtran la pareja que dejaría la competencia

Juanda Caribe recibió ola de críticas por la respuesta que le dio a Karola en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Así maltrata a la esposa”

José Rodríguez desmintió a Yaya Muñoz y aseguró que él fue quien terminó la relación: “Ella lo sabe y no tengo nada bueno por decir”

Aida Victoria Merlano y Felipe Zapata ya no estarían saliendo: este fue el comentario con el que el empresario confirmó la noticia

Marcela Benjumea confesó que la fama “le robó” complicó la relación con su papá ‘El Gordo’ Benjumea: “Una cosa espantosa”

Deportes

Exfigura del fútbol italiano pone

Exfigura del fútbol italiano pone a Luis Díaz como ejemplo en el fútbol mundial: “No le limpia la bata”

Exfigura del Deportivo Cali pidió la salida de Alberto Gamero: “El proyecto es insostenible”

Richard Ríos está de regreso con el Benfica: el colombiano entrenó con el equipo y espera volver ante Real Madrid en Champions League

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

Dura calificación recibieron los jugadores colombianos del Vasco da Gama tras derrota como local ante Bahía en el Brasileirão: “No despega”