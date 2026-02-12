Roy Barreras sumó nuevo respaldo a su candidatura presidencial: qué es el Movimiento Político Social y Comunal

Movimiento comunal expresa respaldo a Roy Barreras para las elecciones del 8 de marzo - crédito Montaje Infobae

El Movimiento Político Social y Comunal manifestó su apoyo oficial a la candidatura presidencial de Roy Barreras para los comicios del 8 de marzo de 2026, según un video difundido por el propio exsenador en su cuenta de X.

La grabación recoge declaraciones de un representante del sector comunal y del propio Barreras, quienes recalcaron la importancia de la acción colectiva y el impulso a la economía popular.

En el material audiovisual, el líder del movimiento resaltó que “el movimiento político social y comunal respalda la candidatura oficialmente de Roy Barreras”, solicitando a los integrantes de las juntas comunales del país que respalden la postulación.

“Le queremos pedir a todos los comunales de Colombia que el 8 de marzo tomemos la decisión a las ocho de la mañana de marcar el tarjetón por Roy Barrera, el que va a fortalecer la acción comunal de Colombia”, puntualizó el vocero.

Representantes comunales hicieron un llamado a las bases para apoyar la candidatura de Roy Barreras - crédito @RoyBarreras

Roy Barreras, exsenador y exembajador, agradeció el respaldo del sector comunal en el mismo video.

“Muchas gracias, presidente. A las comunales, a los comunales. Tejido social vivo. La mejor manera de que la economía popular y la representación auténtica del pueblo colombiano se exprese y se organice”, afirmó Barreras, subrayando el rol de las organizaciones comunales en el desarrollo social.

El exsenador y expresidente del Senado sostuvo que el movimiento político, social y comunal constituye “el tejido popular más concreto y más emocionante”.

Destacó el compromiso de su campaña con la inclusión de mujeres y hombres que hacen parte de las juntas comunales, señalando: “Todo el compromiso de un gobierno del cambio 2.0”.

La iniciativa divulgada a través de la red social X busca movilizar a los sectores comunales para que participen de manera activa en la jornada electoral.

Roy Barreras recibe apoyo del sector comunal y promete fortalecer la economía popular - crédito @RoyBarreras

Roy Barreras descartó que la consulta del Frente por la Vida sea una iniciativa de izquierda y resaltó su carácter plural

Roy Barreras, exsenador y actual candidato presidencial, afirmó en el programa Sin anestesia de La Luciérnaga en Caracol Radio que la consulta del Frente por la Vida no corresponde a una propuesta surgida exclusivamente desde la izquierda colombiana.

El dirigente explicó que ese sector ya adelantó su proceso interno en octubre de 2025, por lo que la convocatoria actual responde a la construcción de un Frente Amplio que agrupa diferentes sectores políticos y sociales.

Durante la entrevista, Barreras detalló que en el proceso confluyen representantes del centro, liberales, independientes, integrantes del Partido de la U y ciudadanos sin militancia formal.

Además, el expresidente del Senado señaló la presencia de diversos actores sociales, como desempleados, trabajadores informales y mujeres cabeza de hogar, quienes también participan en la iniciativa.

El candidato insistió en que la consulta busca una representación abierta, alejada de posturas únicas y con énfasis en la pluralidad.

Roy Barreras negó que la consulta del Frente por la Vida sea exclusiva de la izquierda - crédito Roy Barreras/Facebook

Invitó a la ciudadanía a acudir a las urnas el 8 de marzo para, en sus palabras, “derrotar la consulta uribista”, aunque precisó que el Frente Amplio no cuenta con el respaldo ni la presencia del presidente Gustavo Petro.

Barreras remarcó que el jefe de Estado ha expresado públicamente su decisión de no votar en la consulta, justificando esa posición por la exclusión del aspirante de la izquierda, Iván Cepeda. El candidato consideró válida la decisión de Petro de defender su partido y su candidato.

“Tiene toda la razón el presidente Petro, yo no soy de izquierda, soy liberal demócrata de centro, pero tiene derecho a que, si le quitan el candidato de la izquierda, a no pedir el tarjetón”, puntualizó Barreras.

En la conversación, el exsenador reiteró su distancia del sector liderado por Cepeda y defendió la convivencia de diferentes posturas dentro de un proyecto común.

Barreras también mencionó encuestas recientes, según las cuales cerca de un 40% de la población rechaza la polarización y prefiere alternativas de centro. Para el candidato, ese segmento constituye la base de una propuesta incluyente y progresista.