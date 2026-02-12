Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, aseguró que Verónica Alcocer “se metió” en su matrimonio: “Eso era muy duro”

La exesposa del presidente Petro aseguró que el primer mandatario solía mentir cuando se encontraba con Alcocer - crédito Desnúdate con Eva/IG

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro y militante del M-19 en su momento, dio a conocer su versión sobre lo que pasó con su relación amorosa. La hoy candidata al Senado de la República y madre de Andrés y Andrea Petro Herrán se separó del jefe de Estado tras descubrir que le estaba siendo infiel.

De acuerdo con su relato, que expuso en conversación con Eva Rey en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, aseguró que Verónica Alcocer, la actual pareja del primer mandatario –aunque Petro aseguró recientemente que se separaron–, se “metió en su matrimonio”.

“Ella (la primera dama de Colombia) fue la que se metió en mi matrimonio, que es otra cosa que después hablaré”, dijo Herrán.

Mary Luz Herrán aseguró que el presidente Gustavo Petro se involucró con Verónica Alcocer cuando seguía casado con ella. Finalmente, decidieron terminar su relación - crédito Mary Luz Herrán/IG, Luisa González/Reuters Andrea Puentes/Presidencia

Según detalló, Gustavo Petro empezó a salir con Alcocer mientras todavía estaban casados y, para ocultar los encuentros que tenía con ella, al parecer, mentía sobre los horarios en los que llegaba a casa.

“[Decía] que no, que él estaba ahí, que no se había ido, cosas de esas, o que había llegado. Cuando empezó a andar con ella, [decía] que llegaba, por ejemplo, en la noche, y aparecía al otro día. Eso era muy duro”, explicó la expareja del presidente en la entrevista.

Entonces, conversó con él y puso sobre la mesa el tema, confirmando que Verónica Alcocer, presuntamente, “ya estaba ahí metida en el matrimonio”. El resultado fue claro: la separación. Según detalló, tanto ella como el presidente dieron por terminada su relación aunque seguían teniendo sentimientos por el otro; sin embargo, entendieron que no debían continuar su vida juntos.

“Los dos nos separamos enamorados. Lloramos muchísimo el día que nos separamos, pero ya era suficiente, ya estaba bien”, precisó.

Mary Luz Herrán aseguró que se separó del presidente de la República, Gustavo Petro, cuando todavía seguían enamorados - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Herrán aseguró que Petro tenía claro que se iba a equivocar en su relación y, en efecto, así pasó: “Fue un tonto”. Con esta experiencia, sacó una conclusión: “Los hombres saben decir mentiras muy bien”.

En todo caso, rescato todo aquello por lo que llegó a enamorarse del hoy jefe de Estado, indicando que, para ella, Petro es una persona tierna, luchadora e inteligente y fueron esas características las que la llevaron a formar una familia con él. “Lo que más enamora de Gustavo Petro es la inteligencia”, dijo.

“Nos conocimos en Bucaramanga, empezando 1988, y él fue el que me vio y me empezó a seguir. Es que él tiene sus mañas, sabe cómo entrarle a una mujer, sabe cómo conquistar”, detalló.

La exesposa del presidente Petro señaló a la primera dama de hacerle daño a su familia - crédito Desnúdate con Eva/IG

Pero confesó que le molestaba mucho que le mintiera y aseguró que podría ser un hombre “mujeriego”.

En la misma entrevista, la exesposa del primer mandatario afirmó que la primera dama también habría causado “muchísimo” daño a su familia y que en más de una oportunidad la hizo sentir humillada. Un ejemplo de esto, según contó, ocurrió cuando Gustavo Petro la invitó a ella y a su hija Andrea a almozar en el Palacio presidencial. De acuerdo con su relato, Alcocer pidió que fueran sacadas del lugar.

“Dio la orden de que mis hijos no podían salir. Ya lo voy a decir, ya no me importa lo que digan. De que mis hijos no podían salir en la publicidad con el padre, que era solamente ella con sus hijos. Y a mis hijos, ustedes lo han visto, cómo han estado relegados. Pero todo fue por orden de ella, que ellos no podían figurar en nada. Yo cuando vi la revista, los hijos de Petro y mis hijos a un lado, fue que ella dio la orden que mis hijos no podían estar”, aseveró.