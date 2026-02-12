“La economía de las comunidades”: el nuevo paradigma según la estratega digital Lina Cáceres

Lina Cáceres, estratega digital con más de dos décadas en la industria del entretenimiento, lanza su libro La economía de las comunidades.

Lina Cáceres, estratega digital con más de dos décadas en la industria del entretenimiento, lanza su libro La economía de las comunidades, donde propone un enfoque renovado sobre el éxito digital. La autora sostiene que el reto principal de la transformación digital radica en pasar de acumular seguidores a construir comunidades digitales sólidas y activas.

Como fundadora y directora general de Latin World Digital y vicepresidenta del área digital de artistas y nuevos negocios de Latin World Entertainment, la principal firma hispana de gestión de talentos y marketing de entretenimiento en Estados Unidos, fundada por Sofía Vergara, Luis Balaguer y Melissa Escobar, Cáceres reúne en su obra los aprendizajes adquiridos a lo largo de su carrera, centrándose en la gestión estratégica de comunidades digitales para quienes emprenden, marcan tendencia o desarrollan su práctica profesional.

“Conocí la economía de los creadores, y ahí encontré un propósito del que no me puedo desprender; quiero saberlo todo y me mantengo informada”, afirma.

La economía de las comunidades plantea un cambio de modelo: de un sistema centrado en personas influyentes hacia la creación de audiencias leales y participativas.

La economía de las comunidades plantea un cambio de modelo: de un sistema centrado en personas influyentes hacia la creación de audiencias leales y participativas. Para Cáceres, “lo que hicieron estas plataformas digitales, las redes sociales, fue democratizar el hacer contenido. Hoy nos dimos cuenta que todos podemos hacer, pero no todos podemos construir comunidad”. Según la autora, el valor reside en la capacidad de formar vínculos auténticos y duraderos fuera de la lógica dominante de las grandes plataformas.

Cáceres es autora del libro Cómo triunfar en el mundo digital, una guía práctica publicada en 2020 que explica las estrategias para posicionar marcas, expandir audiencias y construir carreras digitales exitosas con testimonios de creadores destacados

Sobre el impulso para escribir el libro, Cáceres remarca el impacto de la inteligencia artificial en la vida profesional y la obligación de adaptarse de manera constante. “Siempre que encuentro es momento de cambiar, lo hago. Cuando publiqué mi primer libro, que se llamó ‘Cómo triunfar en el mundo digital’, pensé que serviría durante muchos años. Pero ahora, con toda esta información de la inteligencia artificial, entendí que nos viene a potencializar y a dar más fuerzas”, asegura, y añade: “estamos en un mundo donde hay que actualizarnos constantemente. Por eso, hoy la educación de cinco años no es el ideal, es un mundo en el que tenemos que aprender todos los días porque nos está cambiando a todos. La inteligencia artificial es un motor de cambio transformador de una sociedad, incluso en la medicina”.

El libro presenta la metodología de las 6 C: contenido, comunidad, colaboración, canales, constancia y conversión, como marco útil para convertir audiencias en negocios digitales robustos y sostenibles. Cáceres subraya que estas herramientas permiten mantener comunidades activas capaces de afrontar nuevas tecnologías y tendencias como Web 3.0, clubes digitales y sistemas de membresía. Explica: “es aprender a encontrar ese nicho, a encontrar ese grupo y construir esa comunidad que va a ser fiel a mí, fidelizarla durante el tiempo”.

Ante el surgimiento de modelos como la Web 3.0 y los clubes de membresía, la autora destaca oportunidades para creadores y marcas que buscan independencia y monetización continua. “Hoy vemos las grandes marcas también volviéndose generadores de contenido”, señala Cáceres, quien destaca el papel de la copropiedad y canales alternativos para conectar directamente con la audiencia.

La economía de las comunidades está dirigida a quienes desean mostrar y potenciar sus servicios en el entorno digital. “Este libro es para emprendedores, para marcas, para profesionales que quieren mostrar sus servicios al mundo como un odontólogo, como un médico, como un abogado, para los medios de comunicación”, explica Cáceres, subrayando que las plataformas digitales operan como puentes con el consumidor final.

"Antes pensábamos que era el fin: quiero llegar al mundo digital y romperla, no. Hoy es: utiliza estas redes sociales, esta tecnología como herramienta para que puedas lograr los objetivos de tu negocio".

En cuanto al papel de las plataformas digitales, la autora valora su utilidad como herramientas empresariales y recuerda que la visibilidad, por sí sola, no basta para crear negocios duraderos. “Hoy las redes sociales y la tecnología vinieron a generar ese puente de comunicación con el consumidor final. Antes pensábamos que era el fin: quiero llegar al mundo digital y romperla, no. Hoy es: utiliza estas redes sociales, esta tecnología como herramienta para que puedas lograr los objetivos de tu negocio”, afirma.

Cáceres concluye que el secreto está en formar núcleos fieles y comprometidos dispuestos a respaldar a la marca o creador. Según la autora, una comunidad sólida puede modificar el alcance y el impacto de cualquier propuesta en el universo digital.