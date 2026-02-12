Video viral de joven que aseguró que fue víctima del “peor ladrón en Bogotá”: “Para un avispado hay otro más avispado”

A la joven que también la conocen en redes sociales como Isa, el ladrón le sacó un cuchillo para que le entregara su celular - crédito @sylzencita/IG

En Bogotá, la inseguridad urbana suma cada día nuevos episodios.

El jueves 5 de febrero de 2026, y durante la jornada denominada como el Día sin carro y sin moto, la joven Sylzencita, como se conoce en redes sociales a la creadora de contenido y usuaria de Instagram, experimentó un asalto que, según su propio testimonio, la llevó a calificar al delincuente como “el peor ladrón de todo Bogotá”.

El relato de la víctima expuso la crudeza de los hechos y, al mismo tiempo, introduce dejó el toque de humor con el que narró la secuencia del robo.

La afectada (a la que también se refieren en las publicaciones como Isa) explicó que ese día, como muchos habitantes de Bogotá, tuvo que optar por el transporte público: “El jueves era el día sin carro en Bogotá. Como todas las personas comunes y corrientes, pues nos tocó irnos en bus. ¿Por qué? Porque no tengo bicicleta”.

La anécdota comenzó cuando, al llegar a su sitio de prácticas, la estudiante universitaria detectó la ausencia de su carné; ello la obligó a revisar de manera apresurada sus pertenencias: “Así que me toca empezar a buscarlo”, detalló.

En ese momento, Sylzencita se encontraba cerca de una ciclorruta con su celular en la mano. “Yo tenía como una distancia prudente de la ciclorruta. Paso mi maleta al frente y con el celular en la mano, llega un tipo en una bicicleta y me lanza la mano el celular de una”, relata la influencer.

El presunto delincuente, que circulaba en bicicleta, intentó arrebatarle el teléfono, pero no logró cumplir su objetivo de inmediato.

La joven bogotana recalcó: “Lo tenía agarrado bastante fuerte (el teléfono). Así que el tipo intenta agarrarme el celular y no puede, no me lo puede quitar”.

El episodio, narrado por la creadora de contenido derivó en un forcejeo visible ante varios transeúntes.

“Entramos en un forcejeo así bastante fuerte hasta que el tipo le da rabia, intenta hacerme más fuerza y con la fuerza me alcanza a rapar el celular. Me bajó dos uñas, para que lo vean acá se puede ver la fuerza que estaba utilizando el tipo”, comentó Sylzencita, que mostró las heridas sufridas en sus uñas como prueba de la violencia empleada.

Joven contó con humor cómo fue su experiencia siendo víctima del “peor ladrón de Bogotá

Lejos de resignarse ante el robo, la joven reaccionó con rapidez.

“Como soy más avispada, más viva, con la otra mano que tenía libre, cuando el tipo me quita el celular, lo que yo hago es quitárselo de vuelta”, explicó Isa mientras recreaba la escena.

Esta acción desconcertó al asaltante, que no esperaba que la víctima intentara recuperar el teléfono. “El tipo, obviamente, se quedó como que: ‘¿Putas?’ Y no supo qué hacer”.

Pero la situación se tornó más caótica cuando la víctima describió el arma (cortopunzante) blanca que portaba el atacante.

“En la otra mano llevaba un cuchillo. Entonces, yo cojo mi celular y me tiro para atrás. El man me mandó un cuchillazo y me alcanzó a dar un puntazo en el dedo, pero nada más”, narró Sylzencita, que resultó lesionada y logró conservar su teléfono móvil.

A pesar de la agresión, la joven insistió en el tono humorístico, una característica que ha destacado en sus contenidos digitales.

El incidente no pasó inadvertido para los testigos presentes en la ciclorruta, ni para los usuarios que dejaron comentarios celebrando que la streamer salió avante del episodio de inseguridad en Bogotá.

“Estaban pasando muchas personas y toda la cuestión y se empezó a sentir como asustado de que todo el mundo se volteó a mirar así. El tipo otra vez se sube en la bicicleta y sigue pedaleando así superextrañado mirando hacia atrás y yo ahí parada con la adrenalina al mil por ciento gritándole como: ‘Ahora sí, ¿qué pasó?’”, narró la creadora de contenido.

El testimonio también reveló la falta de empatía y reacción de los transeúntes.

“Toda la gente que estaba en la ciclorruta, nadie hizo un carajo, aunque sabían qué estaba pasando, aunque yo lo estaba gritando, aunque habían 700.000 personas”, puntualizó la estudiante universitaria.

Al finalizar su narración, la joven le dejó un consejo a los ladrones: “Sepan qué hacer si les rapan el celular, rápenlo de vuelta”, además de acompañar la grabación con la leyenda: “Para un avispado hay otro más avispado”.