Colombia

Video viral de joven que aseguró que fue víctima del “peor ladrón en Bogotá”: “Para un avispado hay otro más avispado”

La creadora de contenido se burló en redes sociales del accionar del delincuente que buscaba quedarse con su celular

Guardar
A la joven que también
A la joven que también la conocen en redes sociales como Isa, el ladrón le sacó un cuchillo para que le entregara su celular - crédito @sylzencita/IG

En Bogotá, la inseguridad urbana suma cada día nuevos episodios.

El jueves 5 de febrero de 2026, y durante la jornada denominada como el Día sin carro y sin moto, la joven Sylzencita, como se conoce en redes sociales a la creadora de contenido y usuaria de Instagram, experimentó un asalto que, según su propio testimonio, la llevó a calificar al delincuente como “el peor ladrón de todo Bogotá”.

El relato de la víctima expuso la crudeza de los hechos y, al mismo tiempo, introduce dejó el toque de humor con el que narró la secuencia del robo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La afectada (a la que también se refieren en las publicaciones como Isa) explicó que ese día, como muchos habitantes de Bogotá, tuvo que optar por el transporte público: “El jueves era el día sin carro en Bogotá. Como todas las personas comunes y corrientes, pues nos tocó irnos en bus. ¿Por qué? Porque no tengo bicicleta”.

La anécdota comenzó cuando, al llegar a su sitio de prácticas, la estudiante universitaria detectó la ausencia de su carné; ello la obligó a revisar de manera apresurada sus pertenencias: “Así que me toca empezar a buscarlo”, detalló.

La también 'streamer' contó que
La también 'streamer' contó que por poco el ladrón la hiere con el cuchillo, pero no pasó a mayores - crédito @sylzencita/IG

En ese momento, Sylzencita se encontraba cerca de una ciclorruta con su celular en la mano. “Yo tenía como una distancia prudente de la ciclorruta. Paso mi maleta al frente y con el celular en la mano, llega un tipo en una bicicleta y me lanza la mano el celular de una”, relata la influencer.

El presunto delincuente, que circulaba en bicicleta, intentó arrebatarle el teléfono, pero no logró cumplir su objetivo de inmediato.

La joven bogotana recalcó: “Lo tenía agarrado bastante fuerte (el teléfono). Así que el tipo intenta agarrarme el celular y no puede, no me lo puede quitar”.

El episodio, narrado por la creadora de contenido derivó en un forcejeo visible ante varios transeúntes.

“Entramos en un forcejeo así bastante fuerte hasta que el tipo le da rabia, intenta hacerme más fuerza y con la fuerza me alcanza a rapar el celular. Me bajó dos uñas, para que lo vean acá se puede ver la fuerza que estaba utilizando el tipo”, comentó Sylzencita, que mostró las heridas sufridas en sus uñas como prueba de la violencia empleada.

La joven estudiante universitaria y creadora de contenido dejó en redes sociales el episodio que provocó carcajadas entre los usuarios, que salieron a apoyarla por su reacción ante el ladrón - crédito @sylzencita/IG

Joven contó con humor cómo fue su experiencia siendo víctima del “peor ladrón de Bogotá

Lejos de resignarse ante el robo, la joven reaccionó con rapidez.

“Como soy más avispada, más viva, con la otra mano que tenía libre, cuando el tipo me quita el celular, lo que yo hago es quitárselo de vuelta”, explicó Isa mientras recreaba la escena.

Esta acción desconcertó al asaltante, que no esperaba que la víctima intentara recuperar el teléfono. “El tipo, obviamente, se quedó como que: ‘¿Putas?’ Y no supo qué hacer”.

Pero la situación se tornó más caótica cuando la víctima describió el arma (cortopunzante) blanca que portaba el atacante.

“En la otra mano llevaba un cuchillo. Entonces, yo cojo mi celular y me tiro para atrás. El man me mandó un cuchillazo y me alcanzó a dar un puntazo en el dedo, pero nada más”, narró Sylzencita, que resultó lesionada y logró conservar su teléfono móvil.

A pesar de la agresión, la joven insistió en el tono humorístico, una característica que ha destacado en sus contenidos digitales.

El incidente no pasó inadvertido para los testigos presentes en la ciclorruta, ni para los usuarios que dejaron comentarios celebrando que la streamer salió avante del episodio de inseguridad en Bogotá.

El robo de celulares es
El robo de celulares es uno de los mayores dolores de cabeza para la ciudadanía en Bogotá, por cuenta de los motoladrones o delincuentes a pie y en bicicletas, que con armas de fuego, traumáticas o cortopunzantes hacen de las suyas - crédito archivo Colprensa

“Estaban pasando muchas personas y toda la cuestión y se empezó a sentir como asustado de que todo el mundo se volteó a mirar así. El tipo otra vez se sube en la bicicleta y sigue pedaleando así superextrañado mirando hacia atrás y yo ahí parada con la adrenalina al mil por ciento gritándole como: ‘Ahora sí, ¿qué pasó?’”, narró la creadora de contenido.

El testimonio también reveló la falta de empatía y reacción de los transeúntes.

“Toda la gente que estaba en la ciclorruta, nadie hizo un carajo, aunque sabían qué estaba pasando, aunque yo lo estaba gritando, aunque habían 700.000 personas”, puntualizó la estudiante universitaria.

Al finalizar su narración, la joven le dejó un consejo a los ladrones: “Sepan qué hacer si les rapan el celular, rápenlo de vuelta”, además de acompañar la grabación con la leyenda: “Para un avispado hay otro más avispado”.

Temas Relacionados

Robo de celulares BogotáJoven se enfrentó a ladrónDenuncia en redes socialesDía sin carro y sin motoDenuncia de usuariaPeor ladrón de BogotáInseguridad en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Las lecciones financieras de James Rodríguez: siete clubes en seis años y una tendencia de terminar contratos

Tras la llegada del “10″ de la selección Colombia a la MLS, un medio especializado recordó los millonarios contratos que ha tenido el cafetero durante su carrera

Las lecciones financieras de James

Corte Suprema estudiará tutela de Sandra Ortiz en busca de su libertad: Carlos Solórzano será el magistrado ponente

La Sala de Casación asumirá conocimiento del recurso presentado por la ex consejera presidencial, tras señalar que sus derechos al debido proceso y a la defensa han sido vulnerados en el proceso penal que enfrenta por el caso de corrupción de la Ungrd

Corte Suprema estudiará tutela de

Daniel Quintero se retractó, por orden judicial, de acusaciones contra el concejal Sebastián López: “No tengo motivos fundados ni pruebas”

Daniel Quintero publicó una rectificación en la que admite no tener pruebas para sostener sus recientes acusaciones contra el concejal Sebastián López

Daniel Quintero se retractó, por

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella estarán en Medellín este jueves 12 de febrero: lugares y horarios

Los candidatos presidenciales realizaron actividades públicas en diferentes puntos de Medellín, con agendas en horarios cercanos y presencia de autoridades municipales

Iván Cepeda y Abelardo de

Yeferson Cossio recibió un par de zapatos de oro hechos a mano: este fue el millonario regalo que le dieron

El influenciador paisa mostró el lujoso regalo personalizado que recibió del diseñador Juan Aragón, desatando una ola de comentarios entre quienes celebran su éxito y quienes critican la ostentación en redes sociales

Yeferson Cossio recibió un par
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio recibió un par

Yeferson Cossio recibió un par de zapatos de oro hechos a mano: este fue el millonario regalo que le dieron

Cintia Cossio respondió alterada por qué no ha mostrado su ayuda a Córdoba tras las inundaciones: “Malo hablar”

‘Desafío Siglo XXI’ entra en su recta final: esta sería la fecha de la última gala y la pareja que dejaría la competencia en la próxima prueba

Críticas a Juanda Caribe por la manera que le respondió a Karola en ‘La casa de los famosos’: “Así maltrata a la esposa”

José Rodríguez desmintió a Yaya Muñoz y aseguró que él fue quien terminó la relación: “No tengo nada bueno por decir”

Deportes

Las lecciones financieras de James

Las lecciones financieras de James Rodríguez: siete clubes en seis años y una tendencia de terminar contratos

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-20

Esta es la millonada que ahora tienen que pagar los jugadores del FPC por celebrar quitándose la camiseta: ya hay un futbolista sancionado

Estos serán los rivales de Portugal en la UEFA Nations League 2026/2027

La prensa inglesa destacó al uzbeko Abdukodir Khusanov, figura del Manchester City y rival de Colombia en el Mundial 2026: “Alto nivel”