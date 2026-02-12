Gustavo Petro volvió a criticar la política de tasas de interés del Banco de la República y defendió logros en inflación: “Está equivocada”

Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a criticar la política de tasas de interés del Banco de la República y defendió logros en inflación

El jefe de Estado utilizó su cuenta oficial de X para cuestionar los recientes movimientos de la autoridad monetaria, defendiendo el balance de su gestión en materia de inflación y señalando a la junta directiva del banco central como responsable de frenar la recuperación económica: : “La mayoría de la junta está equivocada”.

“Lo dije expresamente y previamente, lo que Valora Analitik llama incertidumbre no es incertidumbre, es certeza”, escribió el mandatario en su publicación, aludiendo a las consecuencias de mantener altas las tasas de interés.

Gustavo Petro utilizó su cuenta
Gustavo Petro utilizó su cuenta oficial de X para cuestionar los recientes movimientos de la autoridad monetaria, defendiendo el balance de su gestión en materia de inflación - crédito @petrogustavo/X

Según Petro, el alza de la tasa de interés tiene efectos directos sobre el mercado inmobiliario y el costo de vida: “El alza de la tasa de interés baja la compra de vivienda y sube arriendos”.

En su mensaje, el presidente hizo referencia al papel del sector de la construcción y su postura frente a la política monetaria.

“El gremio de los constructores de vivienda en la oposición no se da cuenta, y no apoya al gobierno en llevar al Banco de la República a bajar las tasas de interés que por el lado de los costos financieros trasladados por los empresarios al precio, dónde pueden, llevan es a elevar la inflación”, expresó.

Petro sostuvo que la mayoría de la junta directiva del Banco de la República se equivoca al mantener la tasa de interés en niveles elevados.

En la publicación, el mandatario reconoció un error en la designación de una integrante de la junta.

“La junta del Banco de la República comete un error mayúsculo, y yo me equivoqué nombrando a la recomendada de Ocampo”, señaló.

Además, proyectó un escenario político futuro: “Pueda ser que el próximo gobierno no caiga en manos vampirezcas y logré corregir el rumbo del Banco hacia una economía mucho más sana”.

Para respaldar sus planteamientos, Petro citó estudios internacionales. “El Banco JP Morgan en su propio estudio, a diferencia de los estudios, algo malos, que se hacen en banrepública, demuestra que aún con el salario vital, Colombia tiene una senda sólida de crecimiento de la ocupación laboral. Seguirá creciendo el trabajo que es la fuente, con la naturaleza, de la riqueza de una nación”, escribió.

También aseguró que el informe de JP Morgan contradice posturas de expertos y periodistas: “El mismo JP Morgan destruye la cantaleta diaria de seudo expertos y periodistas que no saben de economía en televisión”.

El presidente insistió en que reducir la tasa de intervención del Banco de la República favorecería el crecimiento y la equidad. “Bajar las tasas de Intervención del Banco es lo más acertado que puede hacer Colombia para crecer con más equidad, producción y trabajo, eso lo ordenó como criterio una sentencia de la corte constitucional que desacata, y la actual Corte no recuerda”, afirmó Petro.

Respecto al gerente de la entidad, manifestó: “El gerente de Banrepública falsea cuando dice que aplica la constitución al subir la tasa de interés, está es debilitando el poder adquisitivo de la moneda y su confianza”.

Gustavo Petro insistió en que
Gustavo Petro insistió en que reducir la tasa de intervención del Banco de la República favorecería el crecimiento y la equidad - crédito @petrogustavo/X

Sobre la gestión de la deuda pública, el mandatario destacó los resultados del gobierno: “Reducir la tasa de intervención, mejora las finanzas públicas, por eso endeudándonos en el exterior, para mejorar el perfil de la deuda a externa, hemos logrado bajar la deuda externa en relación al PIB, éxito de minhacienda y el gobierno, a pesar que la oposición grita que nos sobrendeudamos y derrochamos la deuda, y lo seguiremos haciendo este semestre que nos queda”.

Petro planteó la necesidad de actuar también sobre la deuda interna y señaló: “Ahora hay que hacerlo con la deuda interna que enriquece poderosísimos especuladores, algunos dueños de banco privado, la corte no ha permitido subirles los impuestos”.

El presidente reiteró que reducir la tasa de intervención estimularía la compra de vivienda: “A bajar la tasa de intervención del Banrepública y aumentará la compra de bienes inmuebles a crédito, entre ellas las casas y apartamentos nuevos”. También advirtió sobre el efecto contrario: “Si sigue subiendo el Banrepública la tasa de interés, como hace el escorpión, se muerde la cola y hace subir los precios y bajar la inversión real”.

Comparando con el gobierno anterior, Petro señaló: “En todo el gobierno Duque mantuvo la tasa real de intervención en negativo y apenas subí el gobierno, mantuvo la tasa en positivo y creciendo. Eso es política y muy pésima Economía política que es la economía científica. Poca ciencia económica y si mucha crematística, que es la ideología de los negociantes”.

Gustavo Petro reiteró que reducir
Gustavo Petro reiteró que reducir la tasa de intervención estimularía la compra de vivienda - crédito @petrogustavo/X

Finalmente, explicó que el comportamiento de la inflación se relaciona con el precio de los alimentos.

“La explicación de porque la tasa de inflación se disparó con Duque y cayó en mi gobierno, no está en la tasa de intervención del Banrepública que es política, está en el precio de los alimentos”, señaló Petro.

