Gobernadora del Tolima se le plantó, una vez más, a Gustavo Petro y se bajó de la tarima en Chaparral: “¿Por qué quieren acribillar a una mujer?”

Adriana Magali Matiz, mandataria seccional, al parecer fue víctima de un nuevo desplante por parte del presidente de la República, que la habría ninguneado en el acto de entrega de tierras a campesinos ocurrido en el municipio de Chaparral - crédito suministrado a Infobae Colombia

La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, protagonizó el miércoles 11 de febrero un nuevo episodio en el que se plantó, cara a cara, con el presidente de la República, Gustavo Petro. La mandataria seccional abandonó la tarima durante un acto oficial en el municipio de Chaparral, al parecer, por verse excluida del protocolo y privada de la posibilidad de intervenir ante los asistentes, no sin antes hacerle un fuerte reclamo a Petro, que quedó en video.

El evento en este municipio del sur del Tolima, y en el que el jefe de Estado tenía presupuestado presidir la entrega de tierras a comunidades campesinas de esta región del país, derivó en un momento de tensión cuando la mandataria departamental decidió retirarse tras verse “Si las luchas son justas y nos benefician a todos, ¿por qué quieren acribillar y mancillar a una mujer?”, indicó Matiz en su perfil de X, frente a esta situación.

Tras el incidente en Chaparral, la gobernadora del Tolima se desahogó en las redes sociales y apuntó hacia lo que sería un comportamiento inapropiado del presidente Gustavo Petro - crédito @AdrianaMatizTol/X

El incidente produjo minutos antes de que el jefe de Estado iniciara su discurso. En las imágenes difundidas, se observa cómo la gobernadora intercambia unas palabras con Petro, y posteriormente desciende de la tarima. “¿Por qué linchar a quien pone la cara con dignidad en un evento histórico que hace a campesinos propietarios de la tierra? Mi pregunta es simple, ¿es sangre y violencia lo que se quiere dejar de herencia?”, agregó la gobernadora en las plataformas digitales.

Y es que tras su determinación, los presentes empezaron a abuchear a la gobernante local, en un ambiente hostil que había sido pronosticado por sus asesores, que le habían indicado que lo mejor era no hacer presencia en el evento. No obstante, Matiz quiso estar en Chaparral y ser parte de esta jornada, aunque no tuvo participación alguna y, a la postre, abandonó la mesa en la que tenía un lugar, pero en la que se veía distante del presidente y su equipo.

Un nuevo rifirrafe entre la gobernadora del Tolima y Gustavo Petro

La relación entre Matiz y el primer mandatario se ha caracterizado por los constantes enfrentamientos públicos. La gobernadora, que inició su mandato en enero de 2024, se ha convertido en una de las voces más críticas de la llamada política de Paz Total y de la gestión nacional en materia de seguridad, inversión e infraestructura para el departamento; así como en el Meta su colega, Rafaela Cortés, y en el Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también se han desmarcado del Ejecutivo.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, estuvo en la tarima, pero no pudo hablar ni fue invitada a los registros fotográficos con los campesinos, en lo que sería un abierto desplante a su dignidad - crédito Presidencia

En diferentes ocasiones, algunas frente a Petro y sus ministros, y otras en sus canales oficiales, Matiz -que llegó con el apoyo del hoy senador Óscar Barreto al cargo- reclamó por la falta de recursos y el aumento de la violencia en la región. “¡El Tolima no puede esperar! En la Cumbre de Gobernadores en Villa de Leyva, le exigí al presidente soluciones urgentes para las problemáticas que afectan a nuestro departamento“, dijo en febrero de 2025 al mandatario.

En efecto, durante la Cumbre de Gobernadores efectuada en suelo boyacense, Matiz increpó al presidente para exigir respuestas claras sobre el envío de recursos al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y sobre apoyos concretos a los arroceros del departamento. “Los niños del Tolima no pueden esperar. Presidente, necesito respuestas, no anuncios”, pidió la gobernadora en esa ocasión, en un hecho que quedó registrado en video y que desató una tormenta mediática.

La gobernadora Adriana Magali Matiz, en su rendición de cuentas, no dudó en rechazar las propuestas socialistas del presidente Petro - crédito Gobernación del Tolima/Facebook

El conflicto escaló en septiembre de 2025 cuando Matiz retó públicamente al mandatario a debatir en televisión nacional, luego de que Petro insinuó irregularidades en el manejo del PAE en su territorio. La funcionaria también denunció una “parálisis gubernamental” en materia de infraestructura, al señalar que la inversión en vías secundarias para el Tolima ronda los $22.000 millones, frente a más de 900.000 millones ejecutados por su Gobierno.

A su vez, las disputas entre ambos se han extendido a temas de salud pública. En abril de 2025, tras la aparición de un brote de fiebre amarilla en la región, Matiz y el Gobierno intercambiaron acusaciones sobre la gestión sanitaria. La gobernadora reclamó mayor respaldo técnico y logístico para contener la emergencia. “¡Presidente, no mienta sobre mí! No le hace bien al país mentir en medio de sus afanes y endilgarme falsas responsabilidades”, declaró Matiz.

Cabe destacar que en octubre de 2025, durante una visita de Petro a Ibagué para un encuentro en la Sexta Brigada del Ejército, los dirigentes compartieron lugar en la mesa principal, aunque la gobernadora aprovechó la oportunidad para pedir al presidente evitar el uso de “lenguaje de odio” y convocar a la construcción de una “paz real” con inversión en salud, educación y desarrollo rural; lo que parecía ser una “tregua” entre ambos.