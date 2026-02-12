Colombia

Por presunta negligencia, murió un bebé recién nacido en Antioquia: el hospital se pronunció

El San Juan de Dios informó que el caso está siendo revisado bajo protocolos de auditoría clínica y seguridad del paciente

Familia denunció presunta negligencia médica
Familia denunció presunta negligencia médica en muerte de un bebé recién nacido en Yarumal, Antioquia - crédito Europa Press

La muerte de un recién nacido desató indignación en Yarumal, Antioquia, y puso bajo escrutinio los protocolos de atención del Hospital San Juan de Dios, luego de que la familia denunciara un presunto caso de negligencia médica.

El reclamo apunta a que no se autorizó a tiempo el traslado del niño a una clínica de mayor complejidad, un hecho que, según los allegados, pudo haber cambiado el desenlace.

El hospital informó, a través de un comunicado, que el caso está siendo revisado bajo protocolos de auditoría clínica y seguridad del paciente. Y aseguró que durante la administración vigente no ha recibido demandas por supuesta irresponsabilidad médica o negligencia.

La controversia se amplificó tras conocerse las explicaciones proporcionadas por uno de los pediatras que atendió al menor. El profesional, en una conversación difundida, minimizó la situación exponiendo datos estadísticos que resultaron desconcertantes para la familia.

“Siempre, por estadística, se espera que de 1.000 niños se mueran más o menos 15. Saber cuál va a ser es imposible. Generalmente son prematuros. A nosotros se nos muere un bebé por mes de 500 que nacen”. El hospital precisó que la mortalidad neonatal en el último año fue del 0,5%, una proporción que estaría por debajo de la registrada en otras instituciones del mismo nivel.

El San Juan de Dios
El San Juan de Dios informó que el caso está siendo revisado bajo protocolos de auditoría clínica y seguridad del paciente - crédito Ahmad Awad/EFE

La familia sostiene que, apenas nacido, el bebé mostró dificultades respiratorias. Relataron que incluso ofrecieron asumir todos los gastos del traslado a un centro en Medellín, lo que no fue autorizado por el hospital al considerar que no era necesario.

“El bebé nació, el bebé estaba con dificultad respiratoria, se le puso oxígeno y estaba bien ya…()...¿Listo?. Él murió porque se le llenaron los pulmones tanto de sangre como de leche. Se ronco aspiró”, detalló el pediatra. Los familiares describieron como deshumanizador el trato recibido al solicitar detalles sobre el fallecimiento.

Para la familia, las aclaraciones públicas y las cifras institucionales aportadas fueron confusas y contradictorias. Dadas las circunstancias, continúan solicitando una revisión clara de los procedimientos médicos empleados. Por tal motivo, no se descarta que la Secretaría de Salud departamental asuma una investigación para esclarecer el caso.

Familia denunció descuido médico; menor de 14 meses murió en clínica de Medellín

Por presunto descuido médico, menor
Por presunto descuido médico, menor de 14 meses murió en clínica de Medellín - crédito UNSAM

Una investigación oficial se encuentra en curso tras la muerte de una bebé de 14 meses en un hospital de Medellín, un caso que involucra presunto descuido médico y que generó conmoción pública.

El proceso busca determinar si hubo omisión por parte del personal médico durante el primer contacto con la menor, un aspecto central para establecer eventuales responsabilidades institucionales, como puntualizó Blu Radio. Se están recabando testimonios y documentación para arrojar luz sobre el desenlace.

La madre de la niña, Yenifer Martínez Peñate, trasladó en dos oportunidades a la pequeña al servicio de urgencias de la Clínica Bolivariana. La mujer de 19 años y residente en el barrio Blanquizal explicó que su hija era prematura y que la gravedad de los síntomas la llevó a insistir con la atención médica. Tras el primer ingreso, recibió un diagnóstico de estabilidad y la recomendación de regresar a su domicilio.

Clínica Bolivariana de Medellín habría
Clínica Bolivariana de Medellín habría fallado en la prestación de los servicios de urgencias a un bebé de 14 meses - crédito redes sociales

Horas más tarde, ante el deterioro de la salud de la bebé —incluyendo coloración morada en varias partes del cuerpo— volvió al hospital, donde los médicos intentaron reanimar a la menor, sin éxito, y esta falleció pocos minutos después.

La familia sostiene que una atención inmediata podría haber cambiado el resultado mortal, y permanece a la espera del dictamen médico definitivo antes de considerar acciones legales. La comunidad local exige transparencia y respuestas acerca de las circunstancias del fallecimiento y del proceder sanitario.

