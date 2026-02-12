Empresario asesinado en norte de Bogotá habría revelado amenazas a un periodista amigo: “Me decía que había recibido llamadas”

Él era Gustavo Aponte, el empresario asesinado en Bogotá y que se habría negado a pagar extorsiones - crédito suministradas a Infobae Colombia

El asesinato de Gustavo Aponte, reconocido empresario bogotano, y su guardaespaldas, Luis Gabriel Gutiérrez, en la tarde del 11 de febrero de 2026, frente a la sede de BodyTech Cabrera en Bogotá, generó conmoción entre sus allegados y la opinión pública, pues el crimen se produjo en una de las zonas más reconocidas del norte de la capital de la República, a plena luz del día y con registro del suceso en las plataformas digitales, con escalofriantes imágenes de lo acontecido.

Aponte y su escolta fueron atacados por un hombre vestido de traje y corbata, que les disparó y, acto seguido, escapó en una motocicleta Bajaj 200 por la carrera Séptima. Ambos fallecieron tras recibir atención médica debido a la gravedad de las heridas, en un hecho que sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer los móviles del doble asesinato; aunque hay informaciones que apuntan a represalias.

Ante este crimen que causó conmoción, el periodista caldense Juan Felipe Arias, que era amigo de Aponte, compartió detalles inéditos sobre su relación con el empresario del sector arrocero y las amenazas que había recibido en las semanas previas al ataque. “Cada vez que nos veíamos y hacíamos oraciones él me decía: ‘Hermano, ya que a usted le gusta todo esto, haga oración por mí, porque hay sensibilidades alrededor mío’”, relató Arias a La FM.

El empresario era un amante del triatlón, y solía compartir en redes sus entrenamientos y participación en competencias - crédito @tavo_triatleta/IG

En este diálogo, el comunicador contó que la relación con este hombre estaba marcada por la colaboración en campañas sociales y la fe católica. Según indicó el presentador de RCN, tenían previsto una reunión para el jueves 12 de febrero, solo un día después del asesinato, con el objetivo de coordinar una campaña de apoyo para los damnificados por el frente frío en Córdoba: que deja miles de familias afectadas y decenas de víctimas mortales.

“Lamentablemente esa cita no se cumplió. Hace ocho días, cuando yo estaba en las inundaciones de Córdoba, dije ‘hay que ayudar, hay que hacer algo’. Siempre que yo llamaba a Gustavo, porque sabía su calidad de empresario, pues él me echaba la mano, con campañas y con todo”, recordó Arias en la entrevista con el citado medio, en la que no ocultó su desazón por esta pérdida, en medio de la delicada situación en materia de seguridad que se vive en la ciudad.

Así fue la última charla entre Felipe Arias y Gustavo Aponte

El periodista detalló que la última conversación que sostuvo con Aponte giró en torno a la situación en Córdoba. “Lo que hice fue tomar el teléfono y decirle: ‘Tavo, hermano, esto está tenaz acá en Córdoba, está terrible; armemos una campaña con un grupo de empresarios, amigos suyos y ustedes que tienen forma de ayudar... hagamos casitas o entreguemos algo’. Él me dijo: ‘hágale, hermano, ¿qué hay que hacer?’”, expresó el comunicador a La FM.

El periodista Felipe Arias hoy llora la muerte de su amigo, el empresario Gustavo Aponte - crédito Teletón

La personalidad de Aponte fue descrita por Arias como la de un entusiasta, solidario y profundamente religioso. “Me llenaba de esperanza, porque él era de entusiasmo, un tipo de buenos modales, de buenas costumbres; deportista; amante de su familia, entregado a sus cuatro hijos”, afirmó. Además, resaltó su papel como “ministro de la comunión”, una función dentro de la fe católica que permite a laicos repartir la eucaristía; algo que “no hace todo el mundo”.

Y es que según su relato, la fe compartida por ambos fue un elemento central en su relación, como lo evidencian los encuentros en rosarios organizados para la recuperación de figuras públicas, entre ellas el exsenador Miguel Uribe Turbay, que también fue víctima de un ataque armado, y murió el 11 de agosto de 2025. “Teníamos la cita hoy en un café y esa cita nunca llegó, tristemente”, lamentó el periodista, que sorprendió con sus relatos al referido medio.

Los motivos por los que habrían asesinado al empresario Gustavo Aponte

Uno de los aspectos más sensibles de las declaraciones de Arias fue la referencia a las amenazas que recibía Aponte. El empresario habría hecho pública su preocupación en varios encuentros, especialmente por la actividad religiosa y social. Frente a esto, Arias indicó que Aponte temía viajar a sus tierras en Tolima y que recibía llamadas intimidatorias. “Semanas previas al asesinato me decía que había recibido llamadas y tenía susto de ir a las tierras en Tolima”, dijo.

El empresario falleció luego de entrar al servicio de urgencias de la Clínica del Country, pasadas las 4:10 p. m. del miércoles 11 de febrero - crédito Plastico.com/Facebook

En este sentido, el periodista insistió en que el único temor de su amigo estaba relacionado con la seguridad en esa región. “Yo también le pregunté, ‘¿tú solamente andas con dos escoltas y tienes tanta sensibilidad?’ Él me decía, ‘hombre, yo estoy con Dios y con la virgen y yo me dedico es a obras sociales, lo único que hago es rezar y yo me dedico es a obras sociales y a asistir a misiones’”, manifestó el periodista caldense, que es uno de los que hoy llora su muerte.

El empresario confiaba en que su labor social lo protegía, lo cual no sucedió, pues fue blanco de la delincuencia. “Él se sentía muy seguro, muy confiado que como hacía obras sociales no le iba a pasar nada”, contó Arias en la entrevista, en la que además dijo que la familia de Aponte ya había sido víctima de episodios violentos que hacían pensar, en el fondo, en las constantes amenazas a las que se veía expuesto el empresario.

El periodista explicó que su amigo había experimentado secuestros y extorsiones durante su vida. “Él me dijo: ‘hay que cortar eso, a mi familia ya le hicieron mucho daño; ya entregaron plata cuando yo era pequeño y no voy a prestarme para nada más’”, relató Arias al medio radial.

En las últimas semanas, la preocupación de Aponte se había intensificado. “Últimamente lo notaba preocupado, porque me decía: ‘Está volviendo a pasar lo que viví hace treinta años y no quiero que mis hijos sufran lo mismo’”, afirmó Arias en la entrevista difundida por La FM. Mientras tanto, la investigación sobre el crimen continúa, a la par de las intensas pesquisas de las autoridades, que buscan al responsable que huyó en motocicleta tras el cruento ataque.