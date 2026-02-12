El sicario de traje y corbata que asesinó a Gustavo Andrés Aponte en Bogotá estudió el recorrido del empresario y su escolta: “Totalmente planeado”

El empresario falleció luego de entrar al servicio de urgencias de la Clínica del Country, pasadas las 4:10 p. m. - crédito Plastico.com/Facebook

El doble sicariato que conmocionó a los habitantes, transeúntes y usuarios de un reconocido gimnasio (Bodytech) ubicado en el sector de La Cabrera (Usaquén), en el norte de Bogotá, sigue dando nuevos detalles del modus operandi del pistolero que sembró el terror la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026 cuando el reloj marcada las 3:45 p. m..

El objetivo del sicario era solo uno: el empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra. Sin embargo, el asesino a sueldo debía contar con más balas en el cargador, porque debía sumar una baja adicional: el escolta Luis Gabriel Gutiérrez Garzón (vinculado a la compañía Flexo Spring S.A.S.).

La segunda víctima siempre iba a recoger al gimnasio al hombre de negocios, conocido por ser la tercera generación de una reputada familia que en 1993 adquirió Molino Arroz Sonora e inició su proceso de expansión.

Sin embargo, cómo reveló en declaraciones a medios de comunicación ese mismo día el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier General Giovanni Cristancho, el sicariato fue “totalmente planeado”, de acuerdo con lo que arrojaron las primeras pesquisas que adelantaron miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI, de la Fiscalía) y la Sijín (Seccional de Investigación Criminal, de la Policía Nacional).

En este punto se presentó el doble homicidio:

Uno del los detalles que más ha llamado la atención, por cuenta de la minuciosidad que refleja, es que el sicario iba “vestido de traje de corbata”, explicó el oficial de la Mebog, y al momento que “salen dos personas del gimnasio, acá en la (carrera) Séptima con (calle) 85, les genera disparos con arma de fuego”.

El sicario venía acompañado por un compinche que lo estaba esperando en motocicleta.

Esto, se traduce en el relato de los hechos que dejó el general Cristancho: “Esa persona (el pistolero) después sale a la Séptima (corriendo), se monta en una motocicleta y se fugan del lugar en esa motocicleta”.

Del caso se esfumó toda posibilidad de que haya sido un hurto. “Se evidencia que es un acto sicarial totalmente planeado”, recalcó el oficial.

Momentos de angustia se vivieron por el sector del barrio La Cabrera, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, debido a que al punto no llegó ninguna ambulancia - crédito suministrado a Infobae Colombia

Lo anterior, se concluyó por cuenta de “la trazabilidad de las cámaras”, argumentó el comandante de la Mebog.

“Podemos evidenciar que estas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes, no fue más”, expuso el general Cristancho.

La meticulosidad del plan para asesinar a Aponte Fonnegra y su escolta se puede ver en que todo, hasta el punto donde esperaba el cómplice del sicario, se estudió con antelación.

“Planearon la forma de caracterizar al sicario, porque estaba de corbata, y así mismo donde ubicaron la motocicleta también estaba totalmente planeado”, agregó en sus declaraciones el oficial.

De momento, Policía Judicial y la seccional de inteligencia acompañan las tareas con un solo objetivo, como resaltó el general Cristancho: “Dar con el paradero de los actores materiales e intelectuales”.

Sobre el escolta que perdió la vida en medio del servicio, se confirmó que era “un miembro de la Policía Nacional en uso del buen retiro, que ha sido policía hasta el 2021. Él mismo había pedido su retiro”.

El doble homicidio lo cometió un sicario que no despertó mayor sospecha a los uniformados del cuadrante que pasaron por la zona minutos antes, debido a que lucía de traje y corbata - crédito suministrado a Infobae Colombia

A partir de ese año Gutiérrez Garzón ”fungía como escolta de personalidades”.

Otro de los aspectos que dejó la revisión de los sistemas de videovigilancia es que, como detalló el general Cristancho, “justo diez minutos antes había pasado la zona de atención, el cuadrante, haciendo su recorrido”, es decir, los patrulleros en moto del CAI (Comando de Atención de Inmediata).

Al final, el oficial precisó que “las primeras indagaciones que hacemos no manifiestan ningún tipo de amenazas, pero, pues, llevamos un poco tiempo. Tenemos que trabajar”, cerrar.

De igual forma, el oficial declaró la mañana del jueves 12 de febrero que la esposa del empresario no expresó haber recibido mensajes intimidatorios.

Declaraciones del brigadier general Giovanni Cristancho, luego del doble homicidio que perpetró un sicario la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026 en Bogotá, en el que también falleció el hombre de seguridad del empresario arrocero, identificado como Luis Gabriel Gutiérrez Garzón - crédito Mebog

El perfil del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, amante del triatlón

El empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra dejó una huella significativa en la industria privada colombiana a través de una trayectoria vinculada principalmente al sector arrocero.

Reconocido por su liderazgo en compañías como Flexo Spring S.A.S. e Incoltapas, su nombre se asoció a redes empresariales que se extendieron por distintas regiones, consolidando una reputación de respeto entre colegas, destacó Minuto60.

La familia Aponte mantuvo durante décadas una participación continua en la agroindustria arrocera. Desde la década de 1980, el Grupo Aponte formó parte del desarrollo del molino Sonora, empresa que fortaleció la cadena productiva del arroz y promovió la producción de alimentos agroindustriales enfocados en la calidad y la nutrición.

La apuesta de la familia por el sector arrocero trascendió el interés comercial tradicional, orientándose hacia la sostenibilidad y el impulso de productos 100% naturales, libres de gluten y bajos en sodio, bajo la marca Arroz Sonora y la razón social Agroindustrial Molino Sonora AP S.A.S..

La Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), lamentó la muerte de Aponte Fonnegra y lo calificó como un "ganadero ejemplar" - crédito Federación Colombiana de Ganaderos / Facebook

El compromiso de Aponte Fonnegra con la sociedad se reflejó también en su papel dentro de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, organización sin ánimo de lucro dedicada a mejorar las condiciones de vida de niños y familias en situación de vulnerabilidad, y que por ejemplo, llevaba a cabo actividades en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy (suroccidente de Bogotá).

Como miembro principal del consejo directivo, contribuyó a la creación de programas sociales que ofrecieron apoyo emocional, académico y alimentario a diversos sectores, incluyendo adolescentes y adultos mayores. Estas iniciativas priorizaron la formación integral, la educación y la nutrición, en entornos marcados por altos niveles de desigualdad social.

Entre los testimonios recogidos por la fundación, varios participantes destacaron el impacto de estos proyectos en la transformación de realidades comunitarias y en la consolidación de espacios seguros y formativos.

El empresario era un amante del triatlón, y solía compartir en redes sus entrenamientos y participación en competencias - crédito @tavo_triatleta/IG

En el ámbito personal, Aponte Fonnegra compartió en sus redes sociales su afición por el deporte (triatlón) y la vida activa.

Documentaba viajes, sesiones de entrenamiento y actividades familiares que reflejaban la integración del ejercicio a su rutina diaria.

Aunque no se identificaba como atleta profesional, asumía el triatlón y las pruebas de resistencia con seriedad y constancia, dejando a la vista participación incluso en varias competencias nacionales.