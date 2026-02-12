Colombia

Colombia recupera un festivo en 2026: el calendario trae de vuelta un puente perdido hace 7 años

El 2026 será un año especialmente generoso para el descanso en el país. Una coincidencia del calendario permitirá disfrutar nuevamente de un festivo clave que en 2025 se había “perdido” al caer en domingo

En 2026, el 20 de
En 2026, el 20 de julio caerá lunes, permitiendo a los colombianos disfrutar nuevamente de un puente festivo en el Día de la Independencia- crédito VisualesIA

Este 2026 es un año particularmente generoso para el descanso en Colombia. Aunque el país es famoso por estar entre los que más festivos tiene en el mundo, la forma en que se acomodan los días en el calendario gregoriano hace que no todos los años se sientan igual para trabajadores y viajeros.

La buena noticia es que este año los colombianos “recuperan” un festivo que no pudieron disfrutar plenamente en 2025. No se trata de una nueva ley ni de un decreto inesperado, sino de una simple —pero afortunada— coincidencia de fechas.

Hablar de “recuperar un festivo” no significa que el Gobierno haya creado un nuevo día de descanso. El término se usa cuando un festivo inamovible, que el año anterior cayó en domingo y coincidió con el día habitual de descanso, vuelve a ubicarse en un día hábil y permite un puente o un fin de semana largo.

En Colombia existen dos tipos de festivos: los trasladables y los inamovibles. Los trasladables siempre se celebran el lunes siguiente, gracias a la ley, con el fin de fomentar los llamados “puentes festivos”. En cambio, los inamovibles se conmemoran el día exacto en que caen, sin importar si es martes, viernes o domingo.

Gracias a la coincidencia del
Gracias a la coincidencia del calendario, Colombia “recupera” en 2026 un festivo que en 2025 se había perdido al caer en domingo- VisualesIA

El problema surge cuando uno de esos festivos inamovibles coincide con domingo. Para la mayoría de los trabajadores que ya descansan ese día, el festivo se “pierde”, pues no genera un día adicional libre entre semana.

El caso del 20 de julio

La razón concreta por la que se habla de una recuperación tras siete años —o seis, dependiendo de cómo se cuente el ciclo bisiesto— es el 20 de julio, Día de la Independencia.

En 2025, el 20 de julio cayó un domingo. No hubo puente ni día libre adicional en la semana laboral. Para muchos, fue simplemente una fecha conmemorativa más en el calendario.

En 2026, en cambio, el 20 de julio cae lunes. Esto permitirá disfrutar de un fin de semana largo que no se tenía en esta fecha específica desde hace varios años. En la práctica, los colombianos vuelven a contar con un puente festivo en pleno segundo semestre, algo especialmente atractivo para el turismo interno y los planes familiares.

Todo el sistema de festivos en Colombia está regido por la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, en honor al exsenador Raimundo Emiliani Román, su promotor.

La Ley Emiliani permite que
La Ley Emiliani permite que varios festivos se trasladen al lunes, fomentando los tradicionales puentes que dinamizan el turismo interno- crédito Colprensa

Antes de esta norma, si un festivo caía un miércoles o un jueves, interrumpía la semana laboral, lo que afectaba la productividad y dificultaba la planeación de viajes. Con la ley, la mayoría de festivos religiosos y algunos civiles se trasladan al lunes siguiente, promoviendo fines de semana largos y dinamizando sectores como el turismo y el comercio.

Se trasladan al lunes: Reyes Magos, San José, San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen, el Día de la Raza, Todos los Santos, la Independencia de Cartagena, Corpus Christi, el Sagrado Corazón y la Ascensión del Señor.

Son inamovibles: 1 de enero, Jueves y Viernes Santo, 1 de mayo, 20 de julio, 7 de agosto, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Lista completa de festivos en Colombia 2026

Con 18 días festivos oficiales,
Con 18 días festivos oficiales, 2026 se perfila como un año especialmente atractivo para planear viajes y escapadas en Colombia- crédito Johan Largo/Infobae

En total, 2026 tendrá 18 festivos oficiales.

Primer semestre:1 de enero (jueves): Año Nuevo.12 de enero (lunes): Reyes Magos.23 de marzo (lunes): San José.2 de abril (jueves): Jueves Santo.3 de abril (viernes): Viernes Santo.1 de mayo (viernes): Día del Trabajo.18 de mayo (lunes): Ascensión del Señor.8 de junio (lunes): Corpus Christi.15 de junio (lunes): Sagrado Corazón.29 de junio (lunes): San Pedro y San Pablo.

Segundo semestre:20 de julio (lunes): Día de la Independencia.7 de agosto (viernes): Batalla de Boyacá.17 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen.12 de octubre (lunes): Día de la Raza.2 de noviembre (lunes): Todos los Santos.16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena.8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción.25 de diciembre (viernes): Navidad.

Como dato curioso, en 2026 solo febrero y septiembre no tendrán ningún festivo. El resto del año ofrecerá múltiples oportunidades para escapadas, viajes y pausas necesarias.

