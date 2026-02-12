Amiga del empresario Gustavo Andrés Aponte, asesinado junto a su escolta en Bogotá, mencionó a Petro en un mensaje y escribió “país de mierda”

El crimen se presentó la tarde del 11 de febrero de 2026 - créditos archivo Colprensa / Camila Díaz | @tavo_triatleta/IG

El nuevo caso de sicariato en Bogotá, que tuvo como víctimas al empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y a su escolta Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, reactivó en redes sociales una de las frases más recordadas tras el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón, ocurrido también en la capital.

El caso del dirigente político asesinado por sicarios en motocicleta la mañana del 13 de agosto de 1999, quien fue alcalde de la localidad de Sumapaz, volvió a mencionarse por una frase que, 26 años atrás, pronunció el entonces presentador del noticiero CM&, el periodista deportivo César Augusto Londoño, al lamentar el crimen de Jaime Garzón: “Y hasta aquí los deportes... país de mierda”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Solo que en esta ocasión, y la misma tarde de los hechos (miércoles 11 de febrero de 2026), una amiga cercana de Aponte Fonnegra, e identificada como Renata Stern Sokolov, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que se despachó contra el presidente Gustavo Petro, al que mencionó en su reacción por la muerte inesperada de su colega.

“País de mierda. Acaban de matar a un gran amigo a plena luz del día en la 7ma con 85 en Bogotá. A él y a su escolta”, inicia la publicación de la mujer, que se describe como una empresaria que se encuentra fuera del país.

La mujer que se identifica en el mensaje como amiga del empresario arremetió en su mensaje contra el presidente colombiano Gustavo Petro - crédito @RenataSokolov/X

En la parte final de sus palabras afirmó: “Ese es el discurso del odio de Petro que todos los días cobra víctimas. Mil veces malparido seas Petro tu y tu descendencia”, afirmó la usuaria.

Mientras tanto, las labores investigativas por parte de las autoridades en Bogotá continúan para dar con el paradero de los dos sicarios que escaparon a bordo de una maleta del punto ubicado en el barrio Cabrera (localidad de Chapinero), norte capitalino.

En redes se denunció demoras en la línea de emergencias 123 para solicitar una ambulancia

El ataque sicarial en el norte de Bogotá expuso las deficiencias en la atención de emergencias y generó comentarios que se denunciaron a través de la red social X el mismo día de los hechos: miércoles 11 de febrero.

Testigos y redes sociales difundieron imágenes inusuales que mostraron a uno de los cuerpos de las víctimas siendo transportado hacia la clínica El Country en la caja de una camioneta particular, mientras uno de los acompañantes trataba de reanimar a la víctima.

El hecho abrió el debate entre los internautas a raíz de la demora de los servicios médicos, que habrían tardado cerca de 30 minutos en llegar a la escena, según testimonios que conoció Óscar Javier Parra, director del medio Rutas del Conflicto.

El director del medio 'Rutas del Conflicto' y docente universitario hizo la denuncia desde su cuenta de X - crédito @oscar_parrac/X

En el video compartido por Parra la noche del miércoles, se observa el momento posterior al ataque, ocurrido en la esquina de la carrera Séptima con calle 85, barrio La Cabrera.

Parra resaltó la gravedad de la situación: “Testigos señalan que, a pesar de insistentes llamadas al 123, las víctimas estuvieron en el piso cerca de 30 mins sin que llegara una ambulancia”, según la publicación que él mismo difundió.

Testigos en la escena del doble homicidio intentaron auxiliar a las víctimas y llamaron reiteradas veces a los servicios de emergencia, sin obtener una respuesta inmediata.

Los presentes optaron por trasladar a al menos uno de los heridos en un vehículo particular hasta la clínica El Country.

De acuerdo con Parra, quien también es docente universitario, “el escolta del empresario estuvo consciente parte del tiempo. Los dos fallecieron”.

Por el momento se mantienen las pesquisas por parte de las autoridades en la capital del país, y como reveló Noticias Caracol, los agentes del CTI y la Sijín ya cuentan con más de 50 horas de grabaciones, pero solicitaron a vecinos aledaños al gimnasio compartir videos que puedan ayudar a dar en el menor tiempo posible con los sicarios.

A pesar de los constantes llamados a la línea 123, no llegó ambulancia a la salida del gimnasio Bodytech sede Cabrera, en el norte de Bogotá, y por tal motivo cargaron los cuerpos en el vehículo - crédito @StephBatesPress/X