Colombia

Álvaro Uribe aseguró que no le tiene “rabia” a Juan Manuel Santos: “Es por miedo”

El expresidente y aspirante al Senado por el Centro Democrático señaló que las ideas y decisiones de su exministro de Defensa desencadenaron problemáticas que afectaron a los colombianos

Guardar
Álvaro Uribe confesó tenerle “pánico”
Álvaro Uribe confesó tenerle “pánico” a Juan Manuel Santos descartando una posible reconciliación política - crédito EFE - @JuanManuelSantos/X

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez continúa moviéndose en el escenario político de cara a las elecciones 2026, en las que apoya a la candidata a la Presidencia por el Centro Democrático, Paloma Valencia, además de aspirar nuevamente al Congreso de la República.

En medio de su campaña electoral, Uribe Vélez abordó una de las controversias políticas más grandes en Colombia en la última década: su tensa relación con Juan Manuel Santos, que se vio fracturada luego de que este último iniciara los diálogos de paz con las extintas Farc, y gobernada con otras banderas políticas a las que se comprometió en campaña.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El aspirante al Senado por
El aspirante al Senado por el Centro Democrático señaló que las ideas y decisiones de su exministro de Defensa desencadenaron problemáticas que afectaron a los colombianos - crédito Colprensa

Según el exmandatario, la razón por la que mantiene sus distancias políticas con el premio Nobel de Paz de 2016 es “por miedo a él”, dijo en entrevista con Melquisedec Torres. Después profundizó que no hay nignun tipo de sentimiento negativo u odio contra Juan Manuel Santos: “No es por rabia ni por nada. ¡Pánico!”. Cuando Torres le pidió una explicación adicional, Uribe Vélez zanjó el intercambio: “Déjelo ahí. Interprételo”.

Esta no es la primera vez que el exjefe de Estado se pronuncia sobre una eventual reconciliación con Santos. En entrevista con El Tiempo del 7 de enero de 2026 reiteró que la visión política del exgobernante de los colombianos marcó su alejamiento. Incluso, sostuvo que sus ideas y decisiones cuando estuvo al frente del país desencadenaron problemáticas que afectaron a los colombianos.

Uribe afirmó que Santos sostuvo
Uribe afirmó que Santos sostuvo influencia en varias decisiones del Gobierno Petro - crédito EFE - Colprensa

“Toda esa ambivalencia calculada de Santos ha hecho mucho daño”, expuso Uribe Vélez. Y elaboró su crítica explicando: “Santos, cuando necesitaba a Chávez, lo validaba y lo volvía el mejor amigo. Cuando quería congraciarse con la opinión, lo criticaba o rompía nuevamente con Maduro. Lo de Santos le hizo mucho daño a Colombia”, responsabilidad que le adjudicó sin reservas en diálogo con el medio citado.

En paralelo, se refirió a la influencia de Santos sobre el gobierno de Gustavo Petro. Uribe Vélez consideró: “El expresidente Santos se acomodó a todo lo contrario de lo que necesita Colombia”.

Al plantear el tema del petrosantismo y su potencial existencia, el exmandatario sostuvo que “Santos creó una versión más moderada del castrochavismo. Y Petro la radicalizó. O sea que ahí se juntan”.

Álvaro Uribe lanzó dura crítica contra Juan Manuel Santos por los traspiés que sufrió el proceso de paz

Álvaro Uribe lanzó dura crítica
Álvaro Uribe lanzó dura crítica contra Juan Manuel Santos por los traspiés que sufrió el proceso de paz - crédito Colprensa

El expresidente Älvaro Uribe Vélez habló sobre el proceso de paz que inició en la administración de Juan Manuel Santos y dio paso a la desmovilización de las Farc, según lo establecido en los acuerdos de La Habana.

Así mismo, señaló que, en su momento, debatió con el Premio Nobel de Paz 2016 varios puntos que derivaron, según él, en un total fracaso.

“Yo le refuté algunos temas. Por ejemplo, él dice que el proceso de paz fracasó por el presidente Duque. Yo habría querido que el presidente Duque hiciera desmontes. El presidente Santos llevó fracasado el proceso de paz. Es que en su gobierno el país llegó a bajar a cuarenta y ocho mil hectáreas de droga. Y cuando se hicieron los anuncios de La Habana, se fueron filtrando que la droga y el secuestro serían considerados delitos políticos, porque la Farc los utilizaba para financiar la rebelión”, dijo en entrevista con Semana.

A juicio del líder del Centro Democrático, Juan Manuel Santos entregó participación política a los altos mandos de las Farc que fueron los responsables de masacres y ataques contra la población civil durante décadas.

“Que no habría cárcel ni extradición, que no habría fumigación, que habría legibilidad política aún y que se le dio, a pesar de la palabra de Santos, se la dieron a responsables de delitos atroces y le regalaron curules, a pesar de la palabra que había empeñado Santos. Todo eso, ese, ese triunfo de bajar a un récord bajo la producción de coca empezó a revertirse”, expuso Uribe Vélez al medio citado.

Temas Relacionados

Álvaro UribeJuan Manuel SantosReconciliación Uribe SantosCentro DemocráticoExpresidentesGobierno nacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico Día hoy: número ganador del sorteo del 12 de febrero

Conoce los resultados de una las loterías más populares del sur del país

Chontico Día hoy: número ganador

Familia denunció presunta negligencia médica en muerte de recién nacido en Yarumal, Antioquia: el hospital se pronunció

El San Juan de Dios informó que el caso está siendo revisado bajo protocolos de auditoría clínica y seguridad del paciente

Familia denunció presunta negligencia médica

A Jorge Iván Cuervo, nuevo ministro de Justicia, le recuerdan trinos cuestionando a las altas cortes y políticos, y él se defendió: “Es Game of Thrones”

Las publicaciones iniciales del funcionario en la red social X incluyeron críticas hacia integrantes de las altas cortes, comunicadores y personas públicas; el ministro pidió que sea juzgado por sus declaraciones posteriores a su llegada a la cartera

A Jorge Iván Cuervo, nuevo

Formulan cargos a un auxiliar de enfermería de Medellín por presunto acoso sexual contra una practicante

El órgano de control local inició un proceso formal tras denuncias de acercamientos y comentarios inapropiados a una practicante en el año 2024

Formulan cargos a un auxiliar

Escoltas de la familia de la cantante Greeicy Rendón fueron condenados a 12 años por torturar a dos trabajadores tras robo de caja fuerte

Los cinco miembros del esquema de seguridad fueron hallados responsables de someter a dos trabajadores a agresiones físicas y psicológicas en una finca del Oriente antioqueño

Escoltas de la familia de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

José Rodríguez desmintió a Yaya

José Rodríguez desmintió a Yaya Muñoz y aseguró que él fue quien terminó la relación: “Ella lo sabe y no tengo nada bueno por decir”

Aida Victoria Merlano y Felipe Zapata ya no estarían saliendo: este fue el comentario con el que el empresario confirmó la noticia

Marcela Benjumea confesó que la fama “le robó” tiempo y complicó la relación con su papá ‘El Gordo’ Benjumea cuando era una niña: “Una cosa espantosa”

La Segura preocupó tras revelar que su hijo Lucca tuvo que ser hospitalizado tras cumplir 10 meses de edad

Pulla de Jhovanoty contra las entrevistas que incluyen preguntas íntimas sería una indirecta para Eva Rey: “Chupar o morder”

Deportes

Richard Ríos está de regreso

Richard Ríos está de regreso con el Benfica: el colombiano entrenó con el equipo y espera volver ante Real Madrid en Champions League

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

Dura calificación recibieron los jugadores colombianos del Vasco da Gama tras derrota como local ante Bahía en el Brasileirao: “No despega”

Luis Javier Suárez elegiría su próximo destino y el Real Madrid podría ser una opción: así lo analizan desde España

Periodista deportivo denunció mal estado de la cancha de El Campín despues del partido de Millonarios contra Águilas Doradas: “A quién pretenden engañar”