Colombia

Westcol reaccionó al Super Bowl de Bad Bunny y lanzó contundente crítica: “Estaba nervioso”

El creador de contenido paisa se refirió a la presentación, que alcanzó millones de visualizaciones a nivel mundial. Destacó la producción y el mensaje transmitido, aunque señaló que percibió al cantante con cierta inseguridad

Guardar
Westcol reaccionó al Super Bowl
Westcol reaccionó al Super Bowl de Bad Bunny y aseguró que lo notó nervioso durante toda la presentación - crédito @westcol / Instagram - REUTERS/Mike Blake

El cantante Bad Bunny protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Se convirtió en el primer artista latino y de habla hispana en encabezar el espectáculo como solista, presentando un show que fusionó su identidad puertorriqueña con una puesta en escena de alto impacto visual y simbólico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la presentación, Bad Bunny estuvo acompañado por invitados como Lady Gaga, quien interpretó una versión salsa de Die With a Smile, y Ricky Martin, que participó en Lo Que Le Pasó a Hawaii. El artista también incluyó a Los Pleneros de la Cresta y celebridades como Cardi B, Karol G, Pedro Pascal y Jessica Alba, quienes se sumaron a la fiesta en el escenario.

El espectáculo incorporó mensajes sobre la diversidad y la identidad latinoamericana, mostrando banderas de distintos países del continente y culminando con el mensaje “Lo único más poderoso que el odio, es el amor”.

Ante el impacto del espectáculo, el creador de contenido paisa Westcol reaccionó en una transmisión en vivo a través de su canal en Kick. Destacó la calidad de la producción y el mensaje del show de Medio Tiempo, aunque consideró que la actitud de Bad Bunny fue el único factor que impidió que los 15 minutos fueran “perfectos”.

Westcol consideró que los nervios le jugaron una mala pasada al artista puertorriqueño y señaló pequeños errores durante la presentación - crédito @micaclips1/ TikTok

“Hay una sola cosa que yo siento que estuvo mal, la única y es lo único que yo podría juzgar un poco, y es porque sigo a Bad Bunny desde hace mucho, siento que ese hijueputa estaba nervioso y no se puede decir nada, porque solo yo, viendo el Super Bowl estaba que me cagaba y lo estaba viendo desde mi casa”, dijo Westcol.

Según el paisa, los nervios le jugaron una mala pasada al cantante, lo que, en palabras de Westcol lo hizo cometer pequeños errores en medio del show. “Yo no me imagino cómo estaba ese man ahí, pero si estaba un poco nervioso porque se equivocó en algunas ocasiones, eso es lo único que yo podría decir y es valido”, añadió.

“El mejor Súper bowl para los latinos es este”, “Si, lo noté nervioso, pero la rompió”, “No fue un show fue una protesta”, “nunca pensé darle la razón a westcol”, dicen algunas de las reacciones por la palabras de Westcol.

Por otro lado, el creador de contenido también destacó el mensaje que envió Bad Bunny desde el show de medio tiempo y demostró su respeto por la cantidad de referencias latinas en el escenario.

El creador de contenido resaltó
El creador de contenido resaltó la importancia de ver a un latino liderando el medio tiempo del Super Bowl y calificó la puesta en escena como una “cachetada para toda esa gente” en referencia a la inclusión latina - crédito (REUTERS/Kirby Lee-Imagn Images)

“Que un latino se les meta al rancho a los gringos; el mero hecho de que esté allá es una cachetada para toda esa gente. Ustedes lo tienen que entender y respetar como espectadores, porque si usted es una persona que quiere llegar lejos, ver a alguien haciendo esto es de admirar”, comentó Westcol en su canal de Kick.

En temas de la producción, Wescol destacó que el cantante logró llevar sus raíces puertorriqueñas al escenario con el montaje que simula un barrio de este país. “Para mi, visualmente todo fue una locura, otra vez hizo representación a lo que fue Puerto Rico. Imagínese a algún colombiano haciendo socas así full de Colombia, eso sería muy exótico, y es que no solo fue Puerto Rico, sino toda Latinoamérica, eso es muy hijueputa”, detalló.

Westcol valoró el montaje visual
Westcol valoró el montaje visual y la presencia de elementos puertorriqueños en el espectáculo: “Para mí, visualmente todo fue una locura, otra vez hizo representación a lo que fue Puerto Rico” - crédito @westcol/IG

“Qué rico es ser latino 🥺“, ”Y el mejor de la historia ❤”, “Quée lindo cómo nos representó a todos”, “y a Don Donald no legustó,jajaja”, “No es el único latino q ha estado ahí 🤦🏻‍♀️“, dicen las reacciones en redes sociales.

El show fue visto por más de 128 millones de personas y generó más de 4 mil millones de vistas en redes sociales durante las primeras 24 horas, marcando un hito en la historia del Super Bowl y en la representación cultural latina en el evento deportivo más visto del mundo.

Temas Relacionados

WestcolBad BunnyWestcol habla de Bad BunnySuper BowlSuper Bowl LXSuper Bowl 2026Westcol KickColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Bombero de Acacías, Meta, se hizo viral por llamarse Diomedes Díaz: “Sabe usar el extintor sin medir distancia”

La coincidencia entre el nombre y lo llamativo de la profesión generó una avalancha de comentarios en redes sociales

Bombero de Acacías, Meta, se

Gustavo Petro negó que el Gobierno haya firmado contratos de propaganda política por $70.000 millones: “Eso está prohibido”

La denuncia fue hecha por la representanta de la Alianza Verde, Katherine Miranda, y se habrían firmado cuatro días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías

Gustavo Petro negó que el

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

El equipo de los “Gigantes de Baviera” se preparan para lo que será un partido clave frente a un rival que ya enfrentaron hace unas semanas por la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Leipzig EN

Técnico que formó a Jhon Jáder Durán respaldó al delantero del Zenit para la Copa del Mundo 2026 con la selección Colombia: “Es un adelantado”

El atacante colombiano asume el reto del fútbol ruso convencido de que la adversidad y las expectativas lo impulsan hacia un nuevo nivel competitivo, manteniendo viva su esperanza de Mundial

Técnico que formó a Jhon

Indignación por un video en el que dos perros fueron transportados en la parrilla de una camioneta dentro de un costal en vía Panamericana

Las imágenes viralizadas muestra cómo dos animales fueron llevados en condiciones vulnerables sobre una camioneta durante un trayecto entre Nariño y Cauca

Indignación por un video en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Erick Pabón confesó a Dímelo

Erick Pabón confesó a Dímelo King que tuvo importante cambio en su vida por un amor: esta es la historia

Lina Tejeiro habló de cómo fue “su primera vez” y mencionó al actor Carlos Torres: “No lo hice por gusto”

Manuela Gómez rompe en llanto durante el “congelado” tras la visita de su hija y una inesperada propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’

Influenciadora Issa Vásquez reveló el secreto en su pareja para separarse y luego jurarse amor eterno: “Si no hubieramos terminado no estaríamos juntos”

Karen Sevillano reaccionó a la pedida de mano a Manuela Gómez en ‘La casa de los famosos’: “La cabeza le está bailando”

Deportes

Bayern Múnich vs. Leipzig EN

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Técnico que formó a Jhon Jáder Durán respaldó al delantero del Zenit para la Copa del Mundo 2026 con la selección Colombia: “Es un adelantado”

Tras recibir amenazas de muerte, así fue la celebración de los jugadores del DIM con el entrenador Alejandro Restrepo

Miguel Borja se destapó en Emiratos Árabes Unidos: así fue su doblete con el Al Wasl

Dimayor y clubes dieron luz verde para que el fútbol vuelva a El Campín: esto fue lo que le hicieron a la grama del estadio