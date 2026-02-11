Westcol reaccionó al Super Bowl de Bad Bunny y lanzó contundente crítica: “Estaba nervioso”

Westcol reaccionó al Super Bowl de Bad Bunny y aseguró que lo notó nervioso durante toda la presentación - crédito @westcol / Instagram - REUTERS/Mike Blake

El cantante Bad Bunny protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Se convirtió en el primer artista latino y de habla hispana en encabezar el espectáculo como solista, presentando un show que fusionó su identidad puertorriqueña con una puesta en escena de alto impacto visual y simbólico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la presentación, Bad Bunny estuvo acompañado por invitados como Lady Gaga, quien interpretó una versión salsa de Die With a Smile, y Ricky Martin, que participó en Lo Que Le Pasó a Hawaii. El artista también incluyó a Los Pleneros de la Cresta y celebridades como Cardi B, Karol G, Pedro Pascal y Jessica Alba, quienes se sumaron a la fiesta en el escenario.

El espectáculo incorporó mensajes sobre la diversidad y la identidad latinoamericana, mostrando banderas de distintos países del continente y culminando con el mensaje “Lo único más poderoso que el odio, es el amor”.

Ante el impacto del espectáculo, el creador de contenido paisa Westcol reaccionó en una transmisión en vivo a través de su canal en Kick. Destacó la calidad de la producción y el mensaje del show de Medio Tiempo, aunque consideró que la actitud de Bad Bunny fue el único factor que impidió que los 15 minutos fueran “perfectos”.

Westcol consideró que los nervios le jugaron una mala pasada al artista puertorriqueño y señaló pequeños errores durante la presentación - crédito @micaclips1/ TikTok

“Hay una sola cosa que yo siento que estuvo mal, la única y es lo único que yo podría juzgar un poco, y es porque sigo a Bad Bunny desde hace mucho, siento que ese hijueputa estaba nervioso y no se puede decir nada, porque solo yo, viendo el Super Bowl estaba que me cagaba y lo estaba viendo desde mi casa”, dijo Westcol.

Según el paisa, los nervios le jugaron una mala pasada al cantante, lo que, en palabras de Westcol lo hizo cometer pequeños errores en medio del show. “Yo no me imagino cómo estaba ese man ahí, pero si estaba un poco nervioso porque se equivocó en algunas ocasiones, eso es lo único que yo podría decir y es valido”, añadió.

“El mejor Súper bowl para los latinos es este”, “Si, lo noté nervioso, pero la rompió”, “No fue un show fue una protesta”, “nunca pensé darle la razón a westcol”, dicen algunas de las reacciones por la palabras de Westcol.

Por otro lado, el creador de contenido también destacó el mensaje que envió Bad Bunny desde el show de medio tiempo y demostró su respeto por la cantidad de referencias latinas en el escenario.

El creador de contenido resaltó la importancia de ver a un latino liderando el medio tiempo del Super Bowl y calificó la puesta en escena como una “cachetada para toda esa gente” en referencia a la inclusión latina - crédito (REUTERS/Kirby Lee-Imagn Images)

“Que un latino se les meta al rancho a los gringos; el mero hecho de que esté allá es una cachetada para toda esa gente. Ustedes lo tienen que entender y respetar como espectadores, porque si usted es una persona que quiere llegar lejos, ver a alguien haciendo esto es de admirar”, comentó Westcol en su canal de Kick.

En temas de la producción, Wescol destacó que el cantante logró llevar sus raíces puertorriqueñas al escenario con el montaje que simula un barrio de este país. “Para mi, visualmente todo fue una locura, otra vez hizo representación a lo que fue Puerto Rico. Imagínese a algún colombiano haciendo socas así full de Colombia, eso sería muy exótico, y es que no solo fue Puerto Rico, sino toda Latinoamérica, eso es muy hijueputa”, detalló.

Westcol valoró el montaje visual y la presencia de elementos puertorriqueños en el espectáculo: “Para mí, visualmente todo fue una locura, otra vez hizo representación a lo que fue Puerto Rico” - crédito @westcol/IG

“Qué rico es ser latino 🥺“, ”Y el mejor de la historia ❤”, “Quée lindo cómo nos representó a todos”, “y a Don Donald no legustó,jajaja”, “No es el único latino q ha estado ahí 🤦🏻‍♀️“, dicen las reacciones en redes sociales.

El show fue visto por más de 128 millones de personas y generó más de 4 mil millones de vistas en redes sociales durante las primeras 24 horas, marcando un hito en la historia del Super Bowl y en la representación cultural latina en el evento deportivo más visto del mundo.