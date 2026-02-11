Tribunal de Estados Unidos reveló las pruebas para ordenar extradición de peligroso criminal colombiano que era el enlace internacional del Tren de Aragua

Hagy José Barrios Rojano, señalado de ser el enlace internacional del 'Tren de Aragua'. - crédito Dijin

Estados Unidos solicitó la extradición de Hagy José Barrios Rojano, aliado de la reconocida banda criminal trasnacional Tren de Aragua, por llevar a cabo operaciones clandestinas desplegadas en territorio norteamericano desde 2024, principalmente homicidios, secuestros, trata de personas y tráfico de drogas.

En el extenso expediente de 22 páginas emitido por un tribunal en el Distrito de Nuevo México, diligenciado el 16 de diciembre de 2025, la justicia norteamericana detalló que Barrios Rojano y otros diez individuos, incluidos Henderson Yofre Mavo Finol, Adan José Ramírez Sánchez, Yeferson Rafael Colina Quiroz y Ichiro Eduardo Yamawaki Berrio, integran la célula denominada Guerrilla Pobre o GP.

El documento revelado por El Tiempo explicó que esta sección del Tren de Aragua ejecutaba sus actividades ilicitas por medio de células regionales, cuyo objetivo era coordinar la logística, recolectar fondos y ordenar actos violentos contra rivales o víctimas en Estados Unidos.

Las operaciones lideradas por el criminal colombiano capturado en Soacha, Cundinamarca iba más allá del tráfico de drogas y armas. Las autoridades estaounidenses explicaron que utilizaban fiestas nocturnas exclusivas para ciudadanos venezolanos como fachada y mecanismo de encubrimiento.

En los espacios clandestinos donde se reunían, orquestaban robos, fraudes, trata sexual y tráfico de personas, además del transporte y protección de extranjeros indocumentados en suelo estadounidense. Para protegerse de otras bandas rivales, dotaban de armas a sus integrantes que cumplían con las operaciones de la célula.

Entre los episodios más graves en los que las autoridades norteamericanas reconocieron la participación de Barrios Rojano fue el secuestro de un hombre no identificado que trasladaron a un apartamento en Albuquerque, Nuevo México. Durante el cautiverio, el hombre fue interrogado sobre sus presuntos vínculos con pandillas rivales, sometido a tortura física y amenazas con armas de fuego.

“Durante el secuestro, John Doe 1 fue golpeado repetidamente, amenazado con armas de fuego y torturado, lo que incluyó el uso de violencia física extrema para obtener información y castigar la supuesta deslealtad”, reveló el documento publicado por el medio citado. Finalmente la víctima fue asesinada el 16 de junio de 2024 y su cuerpo fue ocultado por el Tren de Aragua para investigaciones.

Según el informe, la retención y explotación sexual, bajo amenazas y armas de fuego, de mujeres no identificadas entre el 25 de mayo y el 29 de junio de 2024: “Retuvieron a Jane Doe 1 y Jane Doe 2 contra su voluntad y, mediante agresiones físicas, amenazas de violencia, la exhibición constante de armas de fuego y al apuntarlas, las obligaron a participar en actos sexuales comerciales”.

El documento detalla que el tribunal estadounidense identificó al colombiano como partícipe directo en cada uno de los seis cargos formales que pesan sobre la estructura: conspiración para cometer crimen organizado, conspiración para tráfico de drogas, trata sexual mediante fuerza, fraude o coerción, porte y uso de armas de fuego en delitos violentos y de narcotráfico, secuestro y homicidio. Se describe que la célula mantenía laboratorios clandestinos de producción de clorhidrato de cocaína y metanfetaminas en Albuquerque, y desplegaba una logística robusta para el traslado fronterizo de estas sustancias.

Desde la perspectiva de las autoridades estadounidenses, el Tren de Aragua ha consolidado una estructura criminal transnacional que opera articuladamente entre Colombia y Estados Unidos, valiéndose de conexiones logísticas y tecnológicas sofisticadas para el cruce de fronteras, la comunicación y el blanqueo de capitales.

Tras el secuestro y asesinato de mediados de 2024, Hagy José Barrios Rojano huyó hacia Soacha, donde sería capturado semanas después mediante una operación conjunta de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Fiscalía General de la Nación y la Agencia HSI de Estados Unidos.