SuperServicios: “precios de energía en bolsa no guardan relación” con alta hidrología en crisis invernal

En Consejo de Ministros realizado en Córdoba, la Superintendencia de Servicios Públicos afirmó que los precios de la energía en bolsa no corresponden al nivel de agua disponible. También se actualizaron cifras oficiales de víctimas y viviendas afectadas

Foto: tomada de urnadecristal.gov.co
Foto: tomada de urnadecristal.gov.co

La Superintendencia de Servicios Públicos sostuvo que los precios de la energía en bolsa no reflejan el contexto de alta hidrología que atraviesa el país en medio de la actual crisis invernal.

La afirmación fue realizada durante el Consejo de Ministros desarrollado en Córdoba, uno de los departamentos más impactados por las lluvias recientes.

Según informó Semana, el foco de atención se ha concentrado en el embalse de Urrá. Tanto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) como el Gobierno han señalado que se venían realizando vertimientos al río Sinú, situación que habría incidido en el comportamiento del caudal durante un frente frío atípico que ha provocado precipitaciones intensas en una temporada en la que no se esperaban lluvias de esa magnitud.

- crédito Anla
- crédito Anla

En el marco del consejo, el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, presentó datos relacionados con el estado de los embalses y el mercado energético. Córdoba se encuentra en alerta roja debido al riesgo de desbordamiento del río Sinú, escenario que ya ha generado inundaciones en distintos sectores.

Durán se refirió específicamente al embalse de Urrá, que cuenta con una capacidad de generación de 8,1 GW hora/día mediante sus cuatro turbinas. De acuerdo con su intervención, durante buena parte del año anterior la oferta hacia XM estuvo entre 2, 3 y 4 GW hora/día. El funcionario indicó que esa dinámica está sujeta a reglas ambientales, dado que la generación eléctrica tiene relación directa con los volúmenes de descarga de agua.

Crédito: CFE
Crédito: CFE

El superintendente puso especial énfasis en el comportamiento de los precios en bolsa, al señalar que, pese a la disponibilidad de agua para generación hidroeléctrica, las tarifas registradas en el mercado mayorista se han mantenido elevadas.

Asimismo, explicó que el aumento en los vertimientos coincidió con la llegada del frente frío. “El primero de febrero, día de la emergencia, cuando llega el frente frío, es cuando se genera ese salto de una entrada de menos de 300 metros cúbicos por segundo a 2.300 metros cúbicos por segundo. Pero ya el embalse estaba lleno y la capacidad de amortiguación que tenía era menor”, manifestó Durán durante la sesión transmitida oficialmente.

En relación con el estado general de los embalses, el funcionario indicó que el nivel promedio actual supera el histórico de 61,6 %. Señaló que en los últimos días se han presentado mayores aportes hídricos, aspecto que incide en el análisis del mercado eléctrico y en la formación de precios.

El monitoreo sobre Urrá y otras represas que se encuentran bajo alerta roja continúa. Según Durán, el propósito de ese seguimiento es esclarecer los hechos y fortalecer los mecanismos de control, con énfasis en la protección de los usuarios del servicio de energía.

Durante el mismo Consejo de Ministros, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, actualizó las cifras relacionadas con la emergencia invernal. Indicó que el número de fallecidos se ajustó a 18 y no 19, como se había informado previamente, tras una verificación de datos.

EFE/ Carlos Ortega
EFE/ Carlos Ortega

Carrillo precisó además que los departamentos impactados ascienden a 16, mientras que los municipios afectados suman 93. En ese territorio se han reportado 118 eventos asociados a las lluvias.

En cuanto a las afectaciones en infraestructura habitacional, el director de la UNGRD señaló que se han registrado 3.991 viviendas destruidas, de las cuales 1.700 no son habitables. El total de viviendas averiadas alcanza 10.346.

Estas cifras fueron expuestas en el consejo realizado en Córdoba, departamento que concentra parte de las emergencias derivadas del incremento del caudal del río Sinú y de las precipitaciones registradas en los últimos días.

En el ámbito fiscal, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, intervino para referirse a los recursos necesarios para atender la situación. Indicó que la declaratoria de emergencia económica implicará una necesidad estimada en 8 billones de pesos. Como parte de las medidas propuestas, planteó la creación de un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, es decir, empresas.

La sesión del Consejo de Ministros incluyó la revisión de variables energéticas, ambientales y presupuestales asociadas a la crisis invernal. Las intervenciones se centraron en la situación de los embalses, la dinámica del mercado eléctrico y el balance de daños humanos y materiales reportados hasta la fecha.

