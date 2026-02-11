Revelan el pasado de Karola y Valentino Lázaro antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Pese a la rivalidad de los famosos en La casa de los famosos, se revivieron videos de su cercanía - crédito Dimeloking / Instagram

En la tarde del 10 de febrero de 2026, los seguidores de La casa de los famosos Colombia se sorprendieron al ver un video inédito divulgado por Dimelo King, exjefe de Valentino Lázaro y Karola, que han tenido intensas peleas después del ingreso de la creadora de contenido al concurso. Y es que en el material audiovisual se puede apreciar la magnitud de la relación de los actuales rivales.

En el registro se observa que los dos creadores de contenido aparecieron abrazándose y compartiendo relajadamente el mismo espacio, cuando trabajaban como panelistas del pódcast en el que hablaban de la farándula nacional. Estas imágenes cambiaron la percepción de enemistad que hoy domina la narrativa del reality tras la entrada de la mejor amiga de Emiro a la competencia.

Dimelo King eligió acompañar la grabación con la canción Los caminos de la vida del grupo vallenato Los Diablitos. Además de escribir la frase: “Mis muchachos”, acompañada de tres corazones, uno de ellos roto.

Después de la intensa pelea transmitida en televisión nacional y ampliamente compartida en las plataformas digitales, el productor se refirió con ironía a la diferencia entre las expectativas y los hechos, por lo que su publicación, realizada a través de sus stories de Instagram, no pasó desapercibida y se convirtió en tendencia en pocas horas.

Karola y Valentino Lázaro compartieron una amistad cercana antes de la polémica - crédito cortesia Canal RCN

La revelación de las imágenes generó sorpresa entre aquellos que no sabían mayores detalles de los creadores de contenido fuera de la casa y que los conocieron tras su paso por el programa.

Muchos de los internautas señalaron en redes sociales que desearían una reconciliación entre Karola y Valentino Lázaro. Incluso, varios de los usuarios de las diferentes plataformas en las que se viralizó el video dieron a entender que el reencuentro podría facilitar un nuevo vínculo tras convivir en el reality.

Sin embargo, otra parte del público mostró preferencia por la tensión que ha generado su rivalidad, declarando que les entretiene la confrontación y que le faltaba una pelea nueva a la competencia.

En contraste, otros aseguraron que la pelea solo es una estrategia de los personajes para tener mayor relevancia en su paso por el concurso, por lo que están a la espera del desarrollo de la convivencia en los próximos días.

Cabe mencionar que antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia, Karola demostró cuál sería su postura al interior de la casa. En declaraciones previas a la gala del 9 de febrero de 2026, la influenciadora fue tajante y aseguró que no pretendía ser amiga del participante como él lo había hecho al acercarse a otras personas con las que había tenido disputas fuera del concurso, reforzando con estas palabras la impresión de la notable distancia entre los dos.

Karola ingresó a 'La casa de los famosos Colombia' y protagonizó un fuerte enfrentamiento con Valentino Lázaro - crédito @karolalcendra_/ Instagram

Durante el primer día en el que los participantes compartieron casa, el reality documentó varias discusiones entre Karola y Valentino, con lo que se dejó constancia de que los dos tenían diferencias del pasado.

Aunque después de la difusión del video quedó en claro que los dos eran muy cercanos cuando trabajaron en el pódcast, lo que les permitió tener inicialmente una amistad cercana. Pese a esto, la relación se deterioró luego de varios inconvenientes, con intercambios públicos de mensajes y comentarios en redes sociales que avivaron la polémica y consolidaron su enemistad en la casa.

Valentino Lázaro tendrá que lidiar una semana con su rival - crédito cortesía Canal RCN

Con el paso de las horas, la rivalidad se mantuvo activa con fuertes palabras como: “No me vengas a hablar, porque no quiero lambonería ni hipocresía de tu parte. Más bien agárrate duro, porque te quedan cinco días, porque te vas, te vine a sacar”, por parte de Karola. Por su parte, Valentino la calificó como una “vendepatria” y “tibia” por permitir que hablaran mal de sus amigos en el pódcast.

Cabe mencionar que el panorama para Valentino no es nada alentador, debido a que quedó en placa de nominación por decisión de Marilyn Patiño y Sara Uribe, que fueron eliminadas del programa durante la jornada del 8 de febrero.