Video: Lluvias intensas en Bogotá provocan inundaciones en la autopista Norte y dificultan el regreso de cientos de ciudadanos

El encharcamiento en la Autonorte con calle 170 incrementa los tiempos de viaje para los conductores en sentido occidente - crédito Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que las fuertes lluvias que se registran en la zona norte de la ciudad han generado inundaciones y encharcamientos en varios corredores viales de alto flujo. Entre los puntos más afectados se encuentran la autopista Norte con calle 209, así como la carrera Séptima en los cruces con las calles 153, 163, 237 y el sector de la carrera 7F con calle 146.

Con corte a las 7:30 p. m., no se registran precipitaciones en Bogotá y la movilidad avanza con normalidad en los principales corredores viales afectados por las lluvias recientes. Sin embargo, tanto la carrera Séptima como la Autonorte presentan condiciones de tránsito fluidas tras la disminución del caudal de agua en la calzada.

Las autoridades reportaron un encharcamiento en la Autonorte con calle 170, específicamente en la conectante hacia el occidente, lo que ha generado un aumento en los tiempos de viaje para los conductores que transitan por este punto. En el sector, la velocidad promedio se sitúa en diez kilómetros por hora, lo que obliga a extremar precauciones y considerar rutas alternas para evitar retrasos.

Los Agentes Civiles mantienen recorridos de verificación en los principales corredores, supervisando el estado de la infraestructura y coordinando acciones para restablecer completamente la normalidad. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos consultar los canales oficiales de información antes de desplazarse y seguir las indicaciones de tránsito en los sectores afectados.

LLuvias en Bogotá afectaron la movilidad de la ciudad en la tarde del 11 de febrero

La Autopista Norte y la carrera Séptima presentan acumulaciones de agua que dificultan el tránsito vehicular y aumentan el riesgo de incidentes - crédito Secretaría de Movilidad

En las horas de la tarde la Secretaría de Movilidad emitió una recomendación para evitar transitar por la carrera Séptima y la autopista Norte, ya que ambos corredores presentan acumulaciones de agua en diferentes tramos que dificultan el paso vehicular y aumentan el riesgo de incidentes en la vía.

Las lluvias intensas impactaron principalmente las localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá y Teusaquillo. Según los reportes oficiales, las precipitaciones continúan y podrían extenderse a otras zonas, agravando las afectaciones a la movilidad en el transcurso de la jornada.

La entidad solicitó a los conductores y peatones tomar precauciones adicionales y buscar rutas alternas para evitar retrasos o complicaciones. Algunos vehículos han quedado atrapados en los puntos donde el agua alcanza niveles considerables, lo que ha generado congestión e incrementado los tiempos de desplazamiento.

Varias zonas de Bogotá registran vehículos atrapados y congestión, lo que incrementa los tiempos de desplazamiento para conductores y peatones - crédito Secretaría de Movilidad

En paralelo, el sistema TransMiCable en Ciudad Bolívar suspendió su operación debido a la alerta por tormenta eléctrica en el sector. La medida se tomó para garantizar la seguridad de los usuarios y del personal operativo mientras persista la inestabilidad climática.

Las autoridades instan a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y reportar emergencias relacionadas con la ola invernal en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

Asimismo, sobre el mediodía se reportaron fuertes precipitaciones acompañadas de granizo en las localidades de Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Antonio Nariño.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia relacionada con la ola invernal. Además, se advirtió que las lluvias intensas pueden continuar en los próximos días, por lo que la población debe estar atenta a nuevas indicaciones sobre el estado de las vías y el transporte público en la capital.

Autoridades advierten sobre el riesgo de avenidas torrenciales tras las intensas lluvias en Bogotá

Las recientes lluvias en Bogotá han elevado la alerta por avenidas torrenciales en zonas urbanas, fenómeno que puede poner en riesgo la seguridad de la población y la infraestructura de la ciudad. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó que el 91% de los cuerpos de agua en la capital, incluidos ríos y quebradas, presentan algún nivel de riesgo ante crecidas repentinas, especialmente durante episodios de intensas precipitaciones.

El Idiger advierte sobre el riesgo de avenidas torrenciales y mantiene la alerta en el 91% de los cuerpos de agua de Bogotá por crecidas repentinas - crédito X

La entidad subrayó la importancia de informarse y prepararse ante posibles emergencias. El Idiger recomendó a la ciudadanía inspeccionar y reportar cambios súbitos en los niveles de los cauces, tanto bajos como altos anormales, y evitar taponamientos por basuras o escombros en los afluentes.

Asimismo precisó que cualquier alteración inesperada debe ser notificada de inmediato a la línea 123. La entidad enfatizó la necesidad de revisar periódicamente el estado de los jarillones, estructuras fundamentales para contener y encauzar ríos y quebradas que, ante daños o fisuras, pueden incrementar el potencial de inundaciones.

El riesgo por avenidas torrenciales se refiere a crecidas súbitas en ríos y quebradas de alta pendiente, causadas por lluvias intensas. Estas pueden arrastrar grandes cantidades de sedimentos, provocar aumentos abruptos en el nivel del agua y generar daños significativos a la infraestructura, además de suponer un alto peligro para la vida humana.

Durante la semana del dos al ocho de febrero, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió 805 incidentes, sumando 4.436 emergencias en lo que va de 2026. La mayoría de los casos estuvieron relacionados con la temporada invernal, el manejo de materiales peligrosos y la respuesta a incendios. Estas cifras reflejan la presión que enfrentan los equipos de emergencia ante el incremento de eventos asociados al clima y la importancia de adoptar medidas preventivas a nivel comunitario.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió 805 incidentes en una semana, reflejando el aumento de emergencias por la temporada invernal y los fenómenos climáticos - crédito X

En respuesta a las lluvias registradas en la tarde del miércoles 11 de febrero en el norte de la ciudad, el Idiger realizó verificaciones en el tramo comprendido entre la calle 153 y la 156, entre las carreras 7C y 7F. Los equipos confirmaron que aunque los niveles de agua han descendido, el monitoreo preventivo del sector continúa para anticipar cualquier situación de riesgo.

Las autoridades reiteraron su llamado a la población para informarse sobre los escenarios de riesgo disponibles en el sitio web oficial del Idiger y a mantener la vigilancia frente a posibles afectaciones en los cuerpos de agua urbanos. La preparación y la colaboración ciudadana resultan claves para mitigar el impacto de las avenidas torrenciales y proteger la vida de los habitantes de Bogotá.