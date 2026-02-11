Invasión de hipopótamos en Colombia: riesgos y desafíos tras su presencia fuera de Antioquia

La especie traída por Pablo Escobar ya no solo es vista en el Magdalena Medio - crédito Redes Sociales

Durante su auge criminal, Pablo Escobar armó un zoológico privado en el que tenía especies de varias partes del mundo, incluyendo cuatro hipopótamos que, tras la muerte del capo y la intervención del Estado en la Hacienda Nápoles, se reprodujeron sin que las autoridades prestaran mayor atención.

Con el paso de los años, las tres hembras y un macho que tenía el capo en Puerto Triunfo se multiplicaron hasta llegar a ser más de 150 en la actualidad, afectando el ecosistema en el que viven y poniendo en peligro a la población civil en la región.

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A pesar de la emergencia que provoca la presencia de estos animales salvajes, el Estado colombiano sigue sin tomar cartas en el asunto debido a la imposibilidad de sacrificar a los hipopótamos y las dificultades que existen para esterilizar a los que viven libres en el Magdalena Medio.

Hipopótamos se trasladan a otros departamentos de Colombia

Locales han encontrado hipopótamos muertos; se estima que han sido asesinados por otros similares de su especie - crédito Cornare

Debido a que se trata de una especie invasora y territorial, algunos hipopótamos machos salen de su hábitat en Puerto Triunfo para buscar alimentación en zonas en las que no exista presencia de animales de mayor tamaño.

En febrero de 2026, varios hipopótamos han sido vistos en zonas rurales de Barrancabermeja, Santander, a más de 200 kilómetros de la Hacienda Nápoles. Este hecho generó una alerta entre autoridades y habitantes por el peligro que representa para la fauna, la flora y la seguridad local.

El mamífero se desplazó por ecosistemas ribereños del Magdalena Medio y llegó a áreas donde no existen barreras naturales, aumentando el riesgo de encuentros con personas y ganado. El animal fue visto cerca de humedales, fincas y escuelas, lo que intensificó la preocupación en la región. Residentes reportaron la presencia de huellas de diferentes tamaños, lo que sugiere que podrían existir más ejemplares, incluso una hembra con crías.

Riesgos de la expansión de los hipopótamos en Colombia

Los primeros hipopótamos que llegaron a Colombia fueron traídos por Pablo Escobar - crédito AP

En diálogo con Infobae Colombia, el docente de gestión ambiental de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jorge Torres habló sobre los riesgos de que los hipopótamos de Pablo Escobar sigan ganando terreno en zonas alejadas de la Hacienda Nápoles.

Para Torres, la expansión territorial de los hipopótamos en Colombia representa una amenaza creciente para los ecosistemas y la biodiversidad del país; mencionó que las consecuencias a largo plazo de la presencia de estos animales se relacionan principalmente con las alteraciones que generan en los entornos naturales.

“Un hipopótamo, en promedio, puede llegar a vivir hasta cuarenta y cinco años. Es una especie de gran tamaño, lo que implica que los movimientos que hacen en el agua generan bastante movimiento”.

Este comportamiento provocaría cambios en ríos, quebradas y humedales, donde los hipopótamos aportan grandes cantidades de materia orgánica y ácidos por descomposición, afectando la composición del agua y su calidad.

La presencia de estos animales también modifica el comportamiento y la distribución de la fauna autóctona. “Podríamos hablar directamente de individuos como nutrias o manatíes, que están en esas mismas áreas. Ya hay modificaciones en el patrón de comportamiento de algunos de estos individuos, ya que los hipopótamos se encuentran en estos sitios”, advirtió el experto.

Experto afirmó que la invasión de otras zonas será la mayor consecuencia que se registrará si no se toman cartas en el asunto - crédito AP

La expansión de los hipopótamos también agravaría los conflictos con las comunidades locales y podría derivar en daños económicos, riesgos para la seguridad y posibles enfrentamientos entre los animales y los habitantes.

El docente indicó que cada medida implica altos costos y largos plazos de ejecución. “Si hablamos de la esterilización quirúrgica, cada individuo más o menos está costando cuarenta millones de pesos el proceso. La opción de la eutanasia ha sido considerada, aunque genera debate por su impacto ético y social”.

Torres indicó que cualquier medida de control debe implementarse rápidamente y con suficiente respaldo político y financiero, o de lo contrario habrá pérdida de biodiversidad y de especies, y la modificación de ecosistemas cada vez va a ser mayor, haciendo que los hipopótamos ocupen cada vez más territorio en el país.