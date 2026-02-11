Hermana de Miguel Uribe reaccionó al asesinato de empresario en Bogotá: “Llevó la Virgen María hasta la habitación de Miguel”

María Carolina Hoyos aseguró que el empresario Gustavo Aponte era un hombre con convicciones - crédito @mcarolinahoyost/IG

María Carolina Hoyos Turbay, hermana del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que fue asesinado en 2025 en Bogotá, se pronunció sobre el sicariato que se registró el 11 de febrero de 2026 en la ciudad, en el que murieron el empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra (miembro principal del Consejo Directivo de la Fundación Gustavo Aponte Rojas) y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón (vinculado a la compañía Flexo Spring S.A.S.).

La periodista lamentó el hecho de violencia y expresó sus condolencias a la familia de Aponte Fonnegra, al que conocía y con el que llegó a compartir en varios momentos de dificultad. “A Gustavo Aponte @gustavoaponte lo acaban de asesinar al norte de Bogotá. Mi familia y yo sentimos un dolor profundo”, indicó en una publicación realizada en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con Hoyos Turbay, el empresario fue solidario con su familia en el tiempo en el que tuvo que enfrentar el atentado perpetrado contra Miguel Uribe (7 de junio de 2025) y su muerte (11 de agosto). Contó que Aponte se reunió en varias oportunidades con ellos para orar juntos por la recuperación del legislador y aspirante a la Presidencia.

El empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra resultó herido en un ataque armado en Bogotá - crédito Fundación Gustavo Aponte Rojas

“Recuerdo especialmente dos momentos que nunca olvidaré: una vez entró conmigo a la UCI y llevó la Virgen María hasta la habitación de Miguel. Y hace pocos meses, cuando Miguel ya había muerto, llevó nuevamente la Virgen María a nuestra casa y volvimos a rezar, a pedir consuelo y su amor”, detalló.

Calificó al empresario como un hombre con convicciones que amaba a la Virgen María y que logró, con su fe, unir a muchas familias. En ese sentido, rechazó el hecho de violencia que hoy enluta a sus seres queridos: “No es aceptable que en Colombia sigamos enterrando hombres jóvenes y buenos. No es normal que las familias se desintegren por la violencia”, señaló.

Añadió: “Toda mi solidaridad con su familia y con la familia de su escolta. Y una certeza íntima: seguro está en el mejor lugar de todos, pues era un hijo favorito. ¿hasta cuándo? No más guerra. No más violencia!!”.

María Carolina Hoyos condenó el asesinato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá y destacó la solidaridad que tuvo con su familia - crédito @mcarolinahoyost/IG

Detalles del sicariato

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó a la prensa que el hecho de violencia que derivó en la muerte del empresario y de su escolta se presentó a las 3:45 p. m. Un sujeto armado, que estaba camuflado entre los ciudadanos vistiendo un traje y una corbata, esperó a la salida del gimnasio Bodytech (calle 85 con carrera 7) en el que estaban las víctimas.

A su salida, disparó contra Aponte y Gutiérrez y escapó en una motocicleta que lo esperaba sobre la carrera séptima. El uniformado indicó que, teniendo en cuenta la manera como se ejecutó el crimen, se puede evidenciar que se trató de un ataque completamente planeado.

“Se evidencia que es un acto de sicariato totalmente planeado. Haciendo la trazabilidad de las cámaras podemos evidenciar que estas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes, no fue más”, precisó.

El comandante Giovanni Cristancho aseguró que el crimen fue totalmente planeado - crédito Policía Nacional

La Clínica del Country, a donde fueron trasladadas las víctimas del sicariato, informó que tanto el empresario como su escolta llegaron al centro de salud sin signos vitales. En consecuencia, lamentó su muerte y expresó su solidaridad con las familias afectadas.

“A su llegada, fueron recibidos y atendidos de manera inmediata por el equipo médico multidisciplinario; sin embargo, al momento de su ingreso no presentaban signos vitales. Los demás hechos relacionados con este caso son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, detalló la clínica en un comunicado.